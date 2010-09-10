Сообщение Anatup » Вчера, 22:06

Если говорить о поломке турбин в двигателе автомобиля, то по звуку или визуально поломку точно не определить. Для этого нужно только нормальное специализированное оборудование. Я обычно на диагностику турбины заезжаю на этот завод https://remontturbin-24.ru/diagnostika-turbiny/ . Ребята там молодцы, буквально за 10 минут говорят, что с моим двигателем. Если есть какие то проблемы, то я еду к ним на ремонт или же они сами приезжают и снимают турбину, а после ремонта привозят. Мне нравится, что они совсем справляются в кратчайшие сроки.

Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.