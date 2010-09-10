Сообщение Davidnof » Сегодня, 21:00

Всем привет.

За свою жизнь я накрутил всего много, что тошнит от воспоминаний, надоело самому это делать. Решил заранее найти место, где мне смогут поменять цепь, звезды, колодки. Где это можно сделать и куда лучше не обращаться.