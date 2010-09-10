частные гаражные сервисы
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: частные гаражные сервисы
Если говорить о поломке турбин в двигателе автомобиля, то по звуку или визуально поломку точно не определить. Для этого нужно только нормальное специализированное оборудование. Я обычно на диагностику турбины заезжаю на этот завод https://remontturbin-24.ru/diagnostika-turbiny/ . Ребята там молодцы, буквально за 10 минут говорят, что с моим двигателем. Если есть какие то проблемы, то я еду к ним на ремонт или же они сами приезжают и снимают турбину, а после ремонта привозят. Мне нравится, что они совсем справляются в кратчайшие сроки.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
частные гаражные сервисы
Всем привет.
За свою жизнь я накрутил всего много, что тошнит от воспоминаний, надоело самому это делать. Решил заранее найти место, где мне смогут поменять цепь, звезды, колодки. Где это можно сделать и куда лучше не обращаться.
За свою жизнь я накрутил всего много, что тошнит от воспоминаний, надоело самому это делать. Решил заранее найти место, где мне смогут поменять цепь, звезды, колодки. Где это можно сделать и куда лучше не обращаться.
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей