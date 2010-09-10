частные гаражные сервисы

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: частные гаражные сервисы

Сообщение Anatup » 03 ноя 2018, 22:06

Если говорить о поломке турбин в двигателе автомобиля, то по звуку или визуально поломку точно не определить. Для этого нужно только нормальное специализированное оборудование. Я обычно на диагностику турбины заезжаю на этот завод https://remontturbin-24.ru/diagnostika-turbiny/ . Ребята там молодцы, буквально за 10 минут говорят, что с моим двигателем. Если есть какие то проблемы, то я еду к ним на ремонт или же они сами приезжают и снимают турбину, а после ремонта привозят. Мне нравится, что они совсем справляются в кратчайшие сроки.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Davidnof
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 14:20

частные гаражные сервисы

Сообщение Davidnof » Сегодня, 21:00

Всем привет.
За свою жизнь я накрутил всего много, что тошнит от воспоминаний, надоело самому это делать. Решил заранее найти место, где мне смогут поменять цепь, звезды, колодки. Где это можно сделать и куда лучше не обращаться.
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