Сообщение happy_sun » 16 фев 2012, 22:20

Летом 2х-летку стригли в парикмахерской на ул.Циолковского, там где в моем детстве была детская парих.с обезьянкой. Специально туда ездили с противоположн. конца города, т.к. не знаю, где еще стригут детей. Из, так сказать, атрибутов нам попались полуживые 2-3 игрухи. Более-менее нормально, молодая девушка-мастер как-то пыталась общаться-уговорить-успокоить, даже ждала, когда я в очередн.раз успокою ребенка. Спасибо ей и на этом. А в обычных взрослых отказывали сразу,если он начинал хныкать при приближении мастера.

А вообще, проблема - в городе практически негде подстричь маленького. Одна детская парикмахерская на весь город((((.