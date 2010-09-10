Где подстричь ребенка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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bam
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 20:27

Где подстричь ребенка

Сообщение bam » 11 фев 2012, 12:36

Подскажите пожалуйста кто где стриг своих маленьких детей. Нам больше года и мы хотим подстричь малыша. Посоветуйте парикмахерскую.
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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Fafhrd » 11 фев 2012, 17:27

Валери, Татарский переулок.
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Аленка Слобожан
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 20:04

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Аленка Слобожан » 11 фев 2012, 20:10

в кальном детишек хорошо стригут.мастера внимательные и вежливые,адрес ул Кальная д 75,вход у них во дворе,советую
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bam
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 20:27

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение bam » 12 фев 2012, 09:00

В Валери стригли старшую дочь гОда полтора назад. Ничего не могу сказать о проффесионализме сотрудников, но в салоне нет никаких детских атрибутов для отвлечения маленьких. И после 15 минут стрижки, когда дочь расплакалась, сотрудница сказала - ну все, стрижка закончена. Теперь мы подравниваем волосы у дочери сами. Но у нас нет машинки, поэтому встал вопрос о парикмахерской для сына.
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happy_sun
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 09:58
Откуда: деревня-град Рязань

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение happy_sun » 16 фев 2012, 22:20

Летом 2х-летку стригли в парикмахерской на ул.Циолковского, там где в моем детстве была детская парих.с обезьянкой. Специально туда ездили с противоположн. конца города, т.к. не знаю, где еще стригут детей. Из, так сказать, атрибутов нам попались полуживые 2-3 игрухи. Более-менее нормально, молодая девушка-мастер как-то пыталась общаться-уговорить-успокоить, даже ждала, когда я в очередн.раз успокою ребенка. Спасибо ей и на этом. А в обычных взрослых отказывали сразу,если он начинал хныкать при приближении мастера.
А вообще, проблема - в городе практически негде подстричь маленького. Одна детская парикмахерская на весь город((((.
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Zara » 27 мар 2012, 21:04

bam писал(а):Подскажите пожалуйста кто где стриг своих маленьких детей. Нам больше года и мы хотим подстричь малыша. Посоветуйте парикмахерскую.

Не все возьмуться, я его сама машинкой стригла.
У меня есть малыш и я этому рада!
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Tanyna
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 23:53

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Tanyna » 07 апр 2012, 01:37

Та что там стричь малыша, я сама стрижу, там много ума и ненужно
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Anyta » 14 апр 2012, 22:47

Дома сама стригу всех (папу,сына и доченьку)
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sviridovamila
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 дек 2014, 15:29

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение sviridovamila » 01 дек 2014, 15:33

Семейная парикмахерская Юнгa. 51-33-63
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Valentin1
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 13:44

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Valentin1 » 03 дек 2014, 14:25

Мы сами стрижем своего малого. Ничего сложного.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Denata » 14 мар 2015, 21:32

если дома есть машинка - лучше дома. Я стригла в парикмахерской - ребенок визжал как резаный, крутился, плакал. Предлагали даже ножницами - мучался бы дольше.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3985
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Engineer » 15 мар 2015, 10:33

В ТЦ Алина на верхнем этаже видел что-то. Там для детей специально все сделано, кресла в виде машин и т.д.
Про качество не знаю. Своих жена сама машинкой стрижет.
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Данна
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 14:03

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Данна » 26 мар 2015, 14:11

Мы как-то, первые разы стригли дома, но потом ходим в парикмахерскую...в основном исходя из цены. Сидят спокойно, уже привыкли.
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Irishock
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 20:29

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Irishock » 07 май 2015, 10:00

Веселая расческа в малине,специальная парикмахерскачал детей
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Ya-xy-xy
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июн 2015, 13:22

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Ya-xy-xy » 23 июн 2015, 13:26

Я сама изощряюсь =)
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Где подстричь ребенка

Сообщение Мэри » 24 июн 2015, 18:43

Tanyna писал(а):Та что там стричь малыша, я сама стрижу, там много ума и ненужно

А как учились, самостоятельно что ли? По мне так тут и ум и навык должен быть.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46

Re: Когда подстричь ребенка

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 09:04

bam писал(а):Подскажите пожалуйста кто где стриг своих маленьких детей. Нам больше года и мы хотим подстричь малыша. Посоветуйте парикмахерскую.

Да и маленьких деток нужно стричь , а вот когда ?
К году на голове малыша может быть достаточно много волос, но возможно, что шевелюра будет расти не так активно, как хотелось бы родителям. Более жесткие и густые, «взрослые» волосы начинают расти позднее, после 3-4 лет, постепенно сменяя собой тонкие детские. Нередко родители не знают, нужно ли на первом году стричь ребенка, а старшие родственники советуют в годик вообще обрить малыша или малышку налысо, чтобы потом росли более густые и толстые волоски. Нужно ли это делать , когда и как стричь ребенка в первый раз, обо всем этом вот тут узнаете https://okeydoc.ru/kogda-mozhno-strich-rebenka-v-pervyj-raz/.
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