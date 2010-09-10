Где подстричь ребенка
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Где подстричь ребенка
Подскажите пожалуйста кто где стриг своих маленьких детей. Нам больше года и мы хотим подстричь малыша. Посоветуйте парикмахерскую.
Re: Где подстричь ребенка
Валери, Татарский переулок.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 фев 2012, 20:04
Re: Где подстричь ребенка
в кальном детишек хорошо стригут.мастера внимательные и вежливые,адрес ул Кальная д 75,вход у них во дворе,советую
Re: Где подстричь ребенка
В Валери стригли старшую дочь гОда полтора назад. Ничего не могу сказать о проффесионализме сотрудников, но в салоне нет никаких детских атрибутов для отвлечения маленьких. И после 15 минут стрижки, когда дочь расплакалась, сотрудница сказала - ну все, стрижка закончена. Теперь мы подравниваем волосы у дочери сами. Но у нас нет машинки, поэтому встал вопрос о парикмахерской для сына.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 01 сен 2011, 09:58
- Откуда: деревня-град Рязань
Re: Где подстричь ребенка
Летом 2х-летку стригли в парикмахерской на ул.Циолковского, там где в моем детстве была детская парих.с обезьянкой. Специально туда ездили с противоположн. конца города, т.к. не знаю, где еще стригут детей. Из, так сказать, атрибутов нам попались полуживые 2-3 игрухи. Более-менее нормально, молодая девушка-мастер как-то пыталась общаться-уговорить-успокоить, даже ждала, когда я в очередн.раз успокою ребенка. Спасибо ей и на этом. А в обычных взрослых отказывали сразу,если он начинал хныкать при приближении мастера.
А вообще, проблема - в городе практически негде подстричь маленького. Одна детская парикмахерская на весь город((((.
А вообще, проблема - в городе практически негде подстричь маленького. Одна детская парикмахерская на весь город((((.
Re: Где подстричь ребенка
bam писал(а):Подскажите пожалуйста кто где стриг своих маленьких детей. Нам больше года и мы хотим подстричь малыша. Посоветуйте парикмахерскую.
Не все возьмуться, я его сама машинкой стригла.
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Где подстричь ребенка
Та что там стричь малыша, я сама стрижу, там много ума и ненужно
Re: Где подстричь ребенка
Дома сама стригу всех (папу,сына и доченьку)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 дек 2014, 15:29
Re: Где подстричь ребенка
Семейная парикмахерская Юнгa. 51-33-63
Re: Где подстричь ребенка
Мы сами стрижем своего малого. Ничего сложного.
Re: Где подстричь ребенка
если дома есть машинка - лучше дома. Я стригла в парикмахерской - ребенок визжал как резаный, крутился, плакал. Предлагали даже ножницами - мучался бы дольше.
Re: Где подстричь ребенка
В ТЦ Алина на верхнем этаже видел что-то. Там для детей специально все сделано, кресла в виде машин и т.д.
Про качество не знаю. Своих жена сама машинкой стрижет.
Про качество не знаю. Своих жена сама машинкой стрижет.
Re: Где подстричь ребенка
Мы как-то, первые разы стригли дома, но потом ходим в парикмахерскую...в основном исходя из цены. Сидят спокойно, уже привыкли.
Re: Где подстричь ребенка
Веселая расческа в малине,специальная парикмахерскачал детей
Re: Где подстричь ребенка
Я сама изощряюсь =)
Re: Где подстричь ребенка
Tanyna писал(а):Та что там стричь малыша, я сама стрижу, там много ума и ненужно
А как учились, самостоятельно что ли? По мне так тут и ум и навык должен быть.
Re: Когда подстричь ребенка
bam писал(а):Подскажите пожалуйста кто где стриг своих маленьких детей. Нам больше года и мы хотим подстричь малыша. Посоветуйте парикмахерскую.
Да и маленьких деток нужно стричь , а вот когда ?
К году на голове малыша может быть достаточно много волос, но возможно, что шевелюра будет расти не так активно, как хотелось бы родителям. Более жесткие и густые, «взрослые» волосы начинают расти позднее, после 3-4 лет, постепенно сменяя собой тонкие детские. Нередко родители не знают, нужно ли на первом году стричь ребенка, а старшие родственники советуют в годик вообще обрить малыша или малышку налысо, чтобы потом росли более густые и толстые волоски. Нужно ли это делать , когда и как стричь ребенка в первый раз, обо всем этом вот тут узнаете https://okeydoc.ru/kogda-mozhno-strich-rebenka-v-pervyj-raz/.
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