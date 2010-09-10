Сообщение ivanes » 30 июл 2016, 16:20

В результате небрежного отношения чиновницы к службе региону причинен ущерб на 72 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Это заместитель министра здравоохранения Рязанской области.

Уличили бывшего главу областного управления здравоохранения в растрате 10 миллионов рублей.



Кто их выгнал?

Ответ на вопрос.

Губернатора избирали жители рязанской обл. Он назначает министров. Вы их ставили.



Статья 47 Устава Рязанской области (Основного закона)



1. Губернатор Рязанской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Рязанской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Рязанской области.