Горим, братцы?
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Re: Горим, братцы?
В результате небрежного отношения чиновницы к службе региону причинен ущерб на 72 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Это заместитель министра здравоохранения Рязанской области.
Уличили бывшего главу областного управления здравоохранения в растрате 10 миллионов рублей.
Кто их выгнал?
Ответ на вопрос.
Губернатора избирали жители рязанской обл. Он назначает министров. Вы их ставили.
Статья 47 Устава Рязанской области (Основного закона)
1. Губернатор Рязанской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Рязанской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Рязанской области.
Это заместитель министра здравоохранения Рязанской области.
Уличили бывшего главу областного управления здравоохранения в растрате 10 миллионов рублей.
Кто их выгнал?
Ответ на вопрос.
Губернатора избирали жители рязанской обл. Он назначает министров. Вы их ставили.
Статья 47 Устава Рязанской области (Основного закона)
1. Губернатор Рязанской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Рязанской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Рязанской области.
Re: Горим, братцы?
Регионы не только горят,но и тонут. Государство поможет восстановить лес и жилье.
Сейчас МЧС практически израсходовал весь бюджет на ликвидацию пожаров и подтопление. Нет у нас страховок на всякий пожарный и водный случай. Жалко своих денег. Лес чужой,дом свой.
Сейчас МЧС практически израсходовал весь бюджет на ликвидацию пожаров и подтопление. Нет у нас страховок на всякий пожарный и водный случай. Жалко своих денег. Лес чужой,дом свой.
Красивым и ценящим себя женщинам.
PUDRA - это интернет-магазин косметики и парфюмерии, ориентированный на молодую, прогрессивную аудиторию, внимательно следящую за новинками и трендами в области бьюти-индустрии. Вместе с тем, мы не забываем о вечных ценностях - классике и “высоких” марках. Задача, которую ставит перед собой PUDRA - предлагать клиентам оптимальный баланс остромодных и проверенных брендов.
Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.
На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.
Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
Магазин PUDRA задуман так, чтобы любая покупательница почувствовала себя не менее значимой, чем клиентки дорогих торговых центров. Именно для этого мы разработали красивую упаковку и уделили особое внимание сервису и удобству шоппинга на сайте.
На PUDRA представлена только подлинная продукция известных брендов косметики и парфюмерии от официальных сертифицированных дистрибьюторов. На сайте уже представлено более 32000 наименований продукции от всемирно известных брендов, и каждый день наш ассортимент пополняется.
Бесплатная доставка по всей России и круглосуточная поддержка по бесплатному телефону по всей России: 8-800-775-1060
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