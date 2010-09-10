GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение DS » 13 фев 2012, 19:03

В интернете полно всяких, есть от них польза какая-нибудь в лесу? И кто в Рязани их устанавливает?
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mbst
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 17:46

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение mbst » 30 сен 2012, 17:48

Ничего сложно установить GSM репитер нету, закажите транспортной компанией http://mobilebooster.ru/catalog/repiter900/
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Armored
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 04 авг 2010, 09:07

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение Armored » 30 сен 2012, 19:47

Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.
А вот если связь отсутствует из-за радиотени, например, из-за рельефа местности, то подобное устройство вполне поможет.
Вот этот аппарат вполне рабочий, проверено. Только антенну необходимо поднимать повыше, на какую-нибудь мачту.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение DS » 30 сен 2012, 20:01

Похоже, я вопрос неправильно сформулировал: мне не столько GSM нужен, сколько 3G. Я звонил в какую-то компанию, сказали, что 3G - от 40 тыс.
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tanturilla
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4557
Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение tanturilla » 30 сен 2012, 20:15

DS, может, тогда не очень корректно сформулирован вопрос по Морису Равелю в другой теме?)
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение DS » 30 сен 2012, 22:04

Хм. Значит, Равеля не Болеро зовут? Недаром мне это имя всегда казалось странным.
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение Wolf » 30 сен 2012, 23:07

DS писал(а):Похоже, я вопрос неправильно сформулировал: мне не столько GSM нужен, сколько 3G. Я звонил в какую-то компанию, сказали, что 3G - от 40 тыс.
Просто люди наварится хотят, если нет предубеждения к китайской технике, то вот тут можно повыбирать. http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение DS » 30 сен 2012, 23:22

Предубеждение-то, может быть и есть... Да только техники другой всё равно нет.
А что из этого можно установить самому, с учётом того, что я вообще ничего не понимаю?
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медоед
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:57
Откуда: хутор Павловка

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение медоед » 01 окт 2012, 08:55

Вот этот аппарат вполне рабочий, проверено. Только антенну необходимо поднимать повыше, на какую-нибудь мачту

Эта самоделка тоже проверена и работает. На Е1750 намотано 4 витка центральной жилы в районе нахождения внутренней антенны. Небольшим перемещением достигается наивысшее усиление.
http://www.radioradar.net/radiofan/antenns/ant_gsm.html
ВЫ ВЕРУЮЩИЙ?
http://fermer.ru/node/68994
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Terol
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 17:11

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение Terol » 17 сен 2014, 13:09

На даче поставил такую модель, дороговато правда, но связь заметно улучшилась, раньше приходилось звонить с улицы.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1788
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение АЛСНщик » 23 сен 2014, 14:51

Armored писал(а):Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.
А вот если связь отсутствует из-за радиотени, например, из-за рельефа местности, то подобное устройство вполне поможет.

DS в Мещёре живёт - там проблема не с расстоянием, а как раз с затуханием радиосигнала в условиях хвойного леса. Лично я эксплуатирую такое оборудование:
http://picocell.com/shop/repitery/
В мещёрской глуши, где сам по себе ни один мобильник не работает, репитер вполне связь обеспечивает. Правда, не знаю как насчёт 3G :? Стационарные сотовые телефоны с антенной на сосне в том же самом месте работают.
А вот где эксплуатирую - не скажу :lol:
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tanata
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 14 апр 2011, 11:27

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение tanata » 04 фев 2016, 19:53

Armored писал(а):Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.

То есть выхода вообще нет что ли? У нас вопрос именно в дальности, и вроде как есть какая-то система усиления, но цена вопроса- ого-го .. почти 30 тыщ :cry:
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение Antipov » 04 фев 2016, 22:36

tanata писал(а):
Armored писал(а):Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.

То есть выхода вообще нет что ли? У нас вопрос именно в дальности, и вроде как есть какая-то система усиления, но цена вопроса- ого-го .. почти 30 тыщ :cry:

Ограничение на дальность работы БС стандарта GSM - около 35 км для GSM-900. Это технологические ограничения, даже если сигнал добьет - позвонить не получится.
Не думаю, что у вас такая глушь, чтобы не было ни одной БС в радиусе 35 км.
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krot3
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 14:05

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение krot3 » 05 фев 2016, 00:09

Не обязательно репитер . Можно выбрать альтернативный вариант и гораздо дешевле. Вот здесь заказывали (ссылка удалена) , комплект 3G- роутер и модем с антенной, очень хороший вариант .
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sergeyS
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 21:56

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение sergeyS » 08 ноя 2016, 22:06

Я купил на дачу за 2,5 т.р. у китайцев на сайте Али. Нашел информацию про репитер в этой статье http://comp-obzor.ru/hardware/kak-usilit-signal-sotovoj-svyazi У меня голосовую связь хорошо усиливает, раньше вообще связь на половине разговора обрывалась. Теперь все нормально ловит с репитером. Если нужно, чтобы 3g усиливал, то подороже будет, около 7 т.р. Когда будете покупать, смотрите отзывы.
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение Вероника Климова » 29 ноя 2016, 17:03

Нет, не приходилось.
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sniper1985
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 12:48

Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?

Сообщение sniper1985 » Сегодня, 12:57

Если нужна разблокировка huawei модемов пишете на сайт специальный по разблокировка huawei устройств.
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