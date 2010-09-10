Сообщение АЛСНщик » 23 сен 2014, 14:51

Armored писал(а): Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.

А вот если связь отсутствует из-за радиотени, например, из-за рельефа местности, то подобное устройство вполне поможет.



DS в Мещёре живёт - там проблема не с расстоянием, а как раз с затуханием радиосигнала в условиях хвойного леса. Лично я эксплуатирую такое оборудование:В мещёрской глуши, где сам по себе ни один мобильник не работает, репитер вполне связь обеспечивает. Правда, не знаю как насчёт 3GСтационарные сотовые телефоны с антенной на сосне в том же самом месте работают.А вот где эксплуатирую - не скажу