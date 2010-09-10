GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
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GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
В интернете полно всяких, есть от них польза какая-нибудь в лесу? И кто в Рязани их устанавливает?
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Ничего сложно установить GSM репитер нету, закажите транспортной компанией http://mobilebooster.ru/catalog/repiter900/
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.
А вот если связь отсутствует из-за радиотени, например, из-за рельефа местности, то подобное устройство вполне поможет.
Вот этот аппарат вполне рабочий, проверено. Только антенну необходимо поднимать повыше, на какую-нибудь мачту.
А вот если связь отсутствует из-за радиотени, например, из-за рельефа местности, то подобное устройство вполне поможет.
Вот этот аппарат вполне рабочий, проверено. Только антенну необходимо поднимать повыше, на какую-нибудь мачту.
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Похоже, я вопрос неправильно сформулировал: мне не столько GSM нужен, сколько 3G. Я звонил в какую-то компанию, сказали, что 3G - от 40 тыс.
- tanturilla
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 4557
- Зарегистрирован: 29 сен 2009, 03:24
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
DS, может, тогда не очень корректно сформулирован вопрос по Морису Равелю в другой теме?)
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Хм. Значит, Равеля не Болеро зовут? Недаром мне это имя всегда казалось странным.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Просто люди наварится хотят, если нет предубеждения к китайской технике, то вот тут можно повыбирать. http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=yDS писал(а):Похоже, я вопрос неправильно сформулировал: мне не столько GSM нужен, сколько 3G. Я звонил в какую-то компанию, сказали, что 3G - от 40 тыс.
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Предубеждение-то, может быть и есть... Да только техники другой всё равно нет.
А что из этого можно установить самому, с учётом того, что я вообще ничего не понимаю?
А что из этого можно установить самому, с учётом того, что я вообще ничего не понимаю?
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Вот этот аппарат вполне рабочий, проверено. Только антенну необходимо поднимать повыше, на какую-нибудь мачту
Эта самоделка тоже проверена и работает. На Е1750 намотано 4 витка центральной жилы в районе нахождения внутренней антенны. Небольшим перемещением достигается наивысшее усиление.
http://www.radioradar.net/radiofan/antenns/ant_gsm.html
ВЫ ВЕРУЮЩИЙ?
http://fermer.ru/node/68994
http://fermer.ru/node/68994
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
На даче поставил такую модель, дороговато правда, но связь заметно улучшилась, раньше приходилось звонить с улицы.
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Armored писал(а):Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.
А вот если связь отсутствует из-за радиотени, например, из-за рельефа местности, то подобное устройство вполне поможет.
DS в Мещёре живёт - там проблема не с расстоянием, а как раз с затуханием радиосигнала в условиях хвойного леса. Лично я эксплуатирую такое оборудование:
http://picocell.com/shop/repitery/
В мещёрской глуши, где сам по себе ни один мобильник не работает, репитер вполне связь обеспечивает. Правда, не знаю как насчёт 3G Стационарные сотовые телефоны с антенной на сосне в том же самом месте работают.
А вот где эксплуатирую - не скажу
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Armored писал(а):Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.
То есть выхода вообще нет что ли? У нас вопрос именно в дальности, и вроде как есть какая-то система усиления, но цена вопроса- ого-го .. почти 30 тыщ
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
tanata писал(а):Armored писал(а):Если сигнала нет из-за дальности до базовой станции, то никакой репитер не поможет — сигнал не успевает долететь до базовой станции за заданный стандартом таймаут.
То есть выхода вообще нет что ли? У нас вопрос именно в дальности, и вроде как есть какая-то система усиления, но цена вопроса- ого-го .. почти 30 тыщ
Ограничение на дальность работы БС стандарта GSM - около 35 км для GSM-900. Это технологические ограничения, даже если сигнал добьет - позвонить не получится.
Не думаю, что у вас такая глушь, чтобы не было ни одной БС в радиусе 35 км.
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Не обязательно репитер . Можно выбрать альтернативный вариант и гораздо дешевле. Вот здесь заказывали (ссылка удалена) , комплект 3G- роутер и модем с антенной, очень хороший вариант .
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Я купил на дачу за 2,5 т.р. у китайцев на сайте Али. Нашел информацию про репитер в этой статье http://comp-obzor.ru/hardware/kak-usilit-signal-sotovoj-svyazi У меня голосовую связь хорошо усиливает, раньше вообще связь на половине разговора обрывалась. Теперь все нормально ловит с репитером. Если нужно, чтобы 3g усиливал, то подороже будет, около 7 т.р. Когда будете покупать, смотрите отзывы.
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Нет, не приходилось.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:48
Re: GSM-репитеры - пользовался кто-нибудь?
Если нужна разблокировка huawei модемов пишете на сайт специальный по разблокировка huawei устройств.
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