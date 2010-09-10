Музыкальный сайт

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revar
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 14:55

Музыкальный сайт

Сообщение revar » 15 фев 2012, 15:11

Сделал свой музыкальный сайт. Очень большая коллекция новых\старых музыкальных треков. )) http://www.mp3ray.ru/
http://www.mp3ray.ru/ - Настоящий рай для любителей музыки.
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Музыкальный сайт

Сообщение DJMER » 15 фев 2012, 18:28

Прослушка не работает, а так нормально.
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sergoss
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 02:57

Re: Музыкальный сайт

Сообщение sergoss » 15 окт 2013, 03:07

неплохой сайтик, только вот альтернативы маловато, побольше бы металла
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Lika27
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 11:20

Re: Музыкальный сайт

Сообщение Lika27 » 03 мар 2014, 13:21

ирландская музыкальная группа Jedward - отличные песни!!!
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: Музыкальный сайт

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 23:23

а я радио слушаю
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Karkylin
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 15:16

Re: Музыкальный сайт

Сообщение Karkylin » 01 апр 2016, 16:06

сегодня целый день яндекс радио слушаю
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BuBlUk
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 апр 2017, 18:10

Re: Музыкальный сайт

Сообщение BuBlUk » 20 минут назад

И побольше бы русского рока и будет то что надо!
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