Музыкальный сайт
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Музыкальный сайт
Сделал свой музыкальный сайт. Очень большая коллекция новых\старых музыкальных треков. )) http://www.mp3ray.ru/
http://www.mp3ray.ru/ - Настоящий рай для любителей музыки.
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
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Re: Музыкальный сайт
Прослушка не работает, а так нормально.
Re: Музыкальный сайт
неплохой сайтик, только вот альтернативы маловато, побольше бы металла
Re: Музыкальный сайт
ирландская музыкальная группа Jedward - отличные песни!!!
Re: Музыкальный сайт
а я радио слушаю
Re: Музыкальный сайт
сегодня целый день яндекс радио слушаю
Re: Музыкальный сайт
И побольше бы русского рока и будет то что надо!
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