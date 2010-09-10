Покупка мойки в кухню
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Покупка мойки в кухню
Всем добрый день.
Порекомендуйте пожалуйста, где купить каменную мойку для кухни, чтобы выбор в магазине был и цены не очень кусались. Может кто-нибудь скидки или акции в магазинах видел?
Цвет, размер - понятно, что тут я для своего удобства выбираю. А на что еще стоить обратить внимание при выборе и покупке?
Заранее спасибо )
Порекомендуйте пожалуйста, где купить каменную мойку для кухни, чтобы выбор в магазине был и цены не очень кусались. Может кто-нибудь скидки или акции в магазинах видел?
Цвет, размер - понятно, что тут я для своего удобства выбираю. А на что еще стоить обратить внимание при выборе и покупке?
Заранее спасибо )
Re: Покупка мойки в кухню
Нашли мойку? Где и какую?
Re: Покупка мойки в кухню
Особо долго не искала, выбор несколько меньше чем ожидалось (по кр. мере, бюджетные варианты), от покупки керамической в итоге отказалась. Купила обычную (нержавейка).
- Ledi Macbeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07
Re: Покупка мойки в кухню
Да, каменная мойка - это купил и это на всю жизнь. Можно ей вечно пользоваться, ну или пока не надоест. Я себе такую заказывала http://vstroyka-spb.ru/p21601215-mojka-dlya-kuhni.html. Для моей кухни она идеально подошла. Но можете там порыться и чего-нибудь для себя найти.
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