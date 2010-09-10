Покупка мойки в кухню

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
User62
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:40

Покупка мойки в кухню

Сообщение User62 » 16 фев 2012, 11:00

Всем добрый день. :)
Порекомендуйте пожалуйста, где купить каменную мойку для кухни, чтобы выбор в магазине был и цены не очень кусались. Может кто-нибудь скидки или акции в магазинах видел? :wink:
Цвет, размер - понятно, что тут я для своего удобства выбираю. А на что еще стоить обратить внимание при выборе и покупке? :)
Заранее спасибо :))
Вернуться к началу
Соседка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 20:11

Re: Покупка мойки в кухню

Сообщение Соседка » 17 мар 2012, 11:53

Нашли мойку? Где и какую?
Вернуться к началу
User62
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:40

Re: Покупка мойки в кухню

Сообщение User62 » 20 мар 2012, 00:11

Особо долго не искала, выбор несколько меньше чем ожидалось (по кр. мере, бюджетные варианты), от покупки керамической в итоге отказалась. Купила обычную (нержавейка). :(
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Ledi Macbeth
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 19:07

Re: Покупка мойки в кухню

Сообщение Ledi Macbeth » Сегодня, 05:31

Да, каменная мойка - это купил и это на всю жизнь. Можно ей вечно пользоваться, ну или пока не надоест. Я себе такую заказывала http://vstroyka-spb.ru/p21601215-mojka-dlya-kuhni.html. Для моей кухни она идеально подошла. Но можете там порыться и чего-нибудь для себя найти.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: alexchep и 1 гость