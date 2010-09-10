Сообщение User62 » 16 фев 2012, 11:00

Всем добрый день.Порекомендуйте пожалуйста, где купить каменную мойку для кухни, чтобы выбор в магазине был и цены не очень кусались. Может кто-нибудь скидки или акции в магазинах видел?Цвет, размер - понятно, что тут я для своего удобства выбираю. А на что еще стоить обратить внимание при выборе и покупке?Заранее спасибо