Металлические двери

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Виктор69
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:57

Re: Металлические двери

Сообщение Виктор69 » Сегодня, 16:29

Помогите найти нормальную дверь. Куча компаний по Рязани и везде одно и то же, либо бери откровенное Г за 10000 руб. либо бери нормальную за 22000. Вы скажите, промежуточный вариант какой нибудь есть? Они ведь все одинаковые, ручки, замки да глазок, внутри вата... Ну не поверю что в Рязани такой маленький выбор.
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