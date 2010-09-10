Металлические двери
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Металлические двери
Помогите найти нормальную дверь. Куча компаний по Рязани и везде одно и то же, либо бери откровенное Г за 10000 руб. либо бери нормальную за 22000. Вы скажите, промежуточный вариант какой нибудь есть? Они ведь все одинаковые, ручки, замки да глазок, внутри вата... Ну не поверю что в Рязани такой маленький выбор.
Re: Металлические двери
Вот можешь тут заказать двери https://portes.ua/i/cPath/vhodnie-dveri по качеству скажу, что если их поставить то будет проще в стене дыру сделать чем их сломать
Re: Металлические двери
jonior писал(а):Вот можешь тут заказать двери https://portes.ua/i/cPath/vhodnie-dveri по качеству скажу, что если их поставить то будет проще в стене дыру сделать чем их сломать
Для меня это очень дорого(
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей