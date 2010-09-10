Металлические двери

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Виктор69
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 15:57

Re: Металлические двери

Сообщение Виктор69 » 29 мар 2017, 16:29

Помогите найти нормальную дверь. Куча компаний по Рязани и везде одно и то же, либо бери откровенное Г за 10000 руб. либо бери нормальную за 22000. Вы скажите, промежуточный вариант какой нибудь есть? Они ведь все одинаковые, ручки, замки да глазок, внутри вата... Ну не поверю что в Рязани такой маленький выбор.
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jonior
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 00:20

Re: Металлические двери

Сообщение jonior » Сегодня, 00:25

Вот можешь тут заказать двери https://portes.ua/i/cPath/vhodnie-dveri по качеству скажу, что если их поставить то будет проще в стене дыру сделать чем их сломать
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Виктор69
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 15:57

Re: Металлические двери

Сообщение Виктор69 » Сегодня, 11:00

jonior писал(а):Вот можешь тут заказать двери https://portes.ua/i/cPath/vhodnie-dveri по качеству скажу, что если их поставить то будет проще в стене дыру сделать чем их сломать

Для меня это очень дорого(
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