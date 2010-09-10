Сообщение Виктор69 » 29 мар 2017, 16:29

Помогите найти нормальную дверь. Куча компаний по Рязани и везде одно и то же, либо бери откровенное Г за 10000 руб. либо бери нормальную за 22000. Вы скажите, промежуточный вариант какой нибудь есть? Они ведь все одинаковые, ручки, замки да глазок, внутри вата... Ну не поверю что в Рязани такой маленький выбор.