"Хороши" дороги, которые чистят спецмашины

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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6963
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: "Хороши" дороги, которые чистят спецмашины

Сообщение ENGI » 24 май 2016, 23:49

Читаем сегодняшнюю новость на сайте гор. администрации:
Дирекция благоустройства города Рязани продолжает работу по очистке от пыли прилотковой части проезжих дорог на отдаленных от центра улицах. Ее планируется проводить в ночное время, так как в дневное время уборка городских улиц затруднена в связи с большим количеством припаркованных на обочинах автомобилей.

В частности, 25 мая с 22:00 до 26 мая 6:00 работа будет организована на улице Крупской.

В связи с этим Дирекция благоустройства города обращается к автовладельцам, проживающим на улице Крупской, с просьбой не оставлять личные автомобили на проезжей части по нечетной стороне в ночь проведения работ.

http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2016/:17621

Читаем сегодняшний прогноз МЧС (и смотрим в окно):
25 мая облачная погода. Временами дождь, ночью и утром местами сильный. Местами гроза, в отдельных районах возможен град. Ветер восточный, юго-восточный,6-11 м/с, при грозе порывы 13-18м/с.

http://62.mchs.gov.ru/operationalpage/dailyforecast/item/3703819/

Дирекция благоустройства в сильный дождь и грозу поедет бороться с пылью на проезжей части, в частности, на ул. Крупской... Наверное, уже хорошо, что снег убирать в эту ночь не планируют...
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Tainiathy
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вчера, 21:27

дё­ж–‡е­—е№•

Сообщение Tainiathy » Сегодня, 14:35

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