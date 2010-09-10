"Хороши" дороги, которые чистят спецмашины
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Re: "Хороши" дороги, которые чистят спецмашины
Читаем сегодняшнюю новость на сайте гор. администрации:
http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2016/:17621
Читаем сегодняшний прогноз МЧС (и смотрим в окно):
http://62.mchs.gov.ru/operationalpage/dailyforecast/item/3703819/
Дирекция благоустройства в сильный дождь и грозу поедет бороться с пылью на проезжей части, в частности, на ул. Крупской... Наверное, уже хорошо, что снег убирать в эту ночь не планируют...
Дирекция благоустройства города Рязани продолжает работу по очистке от пыли прилотковой части проезжих дорог на отдаленных от центра улицах. Ее планируется проводить в ночное время, так как в дневное время уборка городских улиц затруднена в связи с большим количеством припаркованных на обочинах автомобилей.
В частности, 25 мая с 22:00 до 26 мая 6:00 работа будет организована на улице Крупской.
В связи с этим Дирекция благоустройства города обращается к автовладельцам, проживающим на улице Крупской, с просьбой не оставлять личные автомобили на проезжей части по нечетной стороне в ночь проведения работ.
http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2016/:17621
Читаем сегодняшний прогноз МЧС (и смотрим в окно):
25 мая облачная погода. Временами дождь, ночью и утром местами сильный. Местами гроза, в отдельных районах возможен град. Ветер восточный, юго-восточный,6-11 м/с, при грозе порывы 13-18м/с.
http://62.mchs.gov.ru/operationalpage/dailyforecast/item/3703819/
Дирекция благоустройства в сильный дождь и грозу поедет бороться с пылью на проезжей части, в частности, на ул. Крупской... Наверное, уже хорошо, что снег убирать в эту ночь не планируют...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 23:56
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 18 фев 2017, 23:56
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