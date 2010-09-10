Менструальная чаша.
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Re: Менструальная чаша.
Я слышала. Но предпочитаю традиционные способы
Re: Менструальная чаша.
А традиционные что для вас? тампоны или прокладки? я пока чашку не попробовала в действии, тоже думала, что прокладки это предел. А теперь знаю, что есть средство намного удобнее и практичнее
Re: Менструальная чаша.
Пока не могу решиться. Какое-то сопротивление мешает. С детства мне привили принцип - чем меньше "туда" лазишь - тем здоровее будешь)))
С тампонами то хожу, постоянно поглядывая на время, чтобы поменять. А с этой капой моя фантазия доведет меня до нервного срыва.
С тампонами то хожу, постоянно поглядывая на время, чтобы поменять. А с этой капой моя фантазия доведет меня до нервного срыва.
Re: Менструальная чаша.
Правильно, тампоны желательно менять каждые два-три часа, иначе последствия могут быть печальными. С чашей же можно до 12 часов ходить без опасности вреда для здоровья.
Re: Менструальная чаша.
Joker* писал(а):Правильно, тампоны желательно менять каждые два-три часа, иначе последствия могут быть печальными. С чашей же можно до 12 часов ходить без опасности вреда для здоровья.
Я как представлю, сколько там скопится за 12 часов -
Re: Менструальная чаша.
Ага, скопится это одно, так ведь потом еще и отмывать нужно..
Re: Менструальная чаша.
И я не пользовалась, но наслышана. по мне - так неудобная вещь
Re: Менструальная чаша.
слышала много, но видеть ее не видела, где это чудо пощупать можно?
Re: Менструальная чаша.
впервые слышу о таком... Пойду погуглю.
Re: Менструальная чаша.
Fes писал(а):слышала много, но видеть ее не видела, где это чудо пощупать можно?
нигде. у нас они не разрешены к прямым продажам. Как вариант через интернет заказать. Только там вроде размер надо подбирать
- fedoseewa.oxana
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 фев 2015, 13:45
Re: Менструальная чаша.
прокладки и тампоны и правда не особенно удобно, но чаши как-то побаиваюсь. пока одна из подружек на себе не испытает-в этот эксперимент я не ввяжусь:)
Re: Менструальная чаша.
Бррр
Трудно представит как ее потом аккуратно вытащить обратно и прочее..
Лучше уж прокладки, проще всего и крайне удобно
Трудно представит как ее потом аккуратно вытащить обратно и прочее..
Лучше уж прокладки, проще всего и крайне удобно
Re: Менструальная чаша.
Я даже в продаже не разу не видела, видать спросом не пользутся
Re: Менструальная чаша.
Читала где-то отзывы об этих чашах, так пишут, что удобная штука. Но я все-таки сомневаюсь... Это хорошо, если ты дома, а как мыть эту чашу, если на работе или где-то в дороге? Так что и тут есть свои нюансы.
Re: Менструальная чаша.
Век живи век учись. Почитала интересно конечно но все нужно изучить и даже попробовать.
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