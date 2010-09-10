Менструальная чаша.

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Борислава » 24 мар 2014, 15:11

Я слышала. Но предпочитаю традиционные способы :)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Joker* » 25 мар 2014, 17:17

А традиционные что для вас? тампоны или прокладки? я пока чашку не попробовала в действии, тоже думала, что прокладки это предел. А теперь знаю, что есть средство намного удобнее и практичнее
Вернуться к началу
Sancho
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 16:09

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Sancho » 25 мар 2014, 17:28

Пока не могу решиться. Какое-то сопротивление мешает. С детства мне привили принцип - чем меньше "туда" лазишь - тем здоровее будешь)))
С тампонами то хожу, постоянно поглядывая на время, чтобы поменять. А с этой капой моя фантазия доведет меня до нервного срыва.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Joker* » 26 мар 2014, 15:54

Правильно, тампоны желательно менять каждые два-три часа, иначе последствия могут быть печальными. С чашей же можно до 12 часов ходить без опасности вреда для здоровья.
Вернуться к началу
Sancho
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 16:09

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Sancho » 29 мар 2014, 17:48

Joker* писал(а):Правильно, тампоны желательно менять каждые два-три часа, иначе последствия могут быть печальными. С чашей же можно до 12 часов ходить без опасности вреда для здоровья.

Я как представлю, сколько там скопится за 12 часов - :shock:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
kamechi
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 01:20

Re: Менструальная чаша.

Сообщение kamechi » 24 июл 2014, 03:54

Ага, скопится это одно, так ведь потом еще и отмывать нужно..
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Lira » 19 авг 2014, 00:20

И я не пользовалась, но наслышана. по мне - так неудобная вещь
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fes
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 21:17

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Fes » 31 авг 2014, 22:25

слышала много, но видеть ее не видела, где это чудо пощупать можно?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Zina
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 23:26

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Zina » 08 сен 2014, 22:42

впервые слышу о таком... Пойду погуглю.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Мэри » 07 дек 2014, 09:55

Fes писал(а):слышала много, но видеть ее не видела, где это чудо пощупать можно?

нигде. у нас они не разрешены к прямым продажам. Как вариант через интернет заказать. Только там вроде размер надо подбирать
Вернуться к началу
Аватара пользователя
fedoseewa.oxana
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 13:45

Re: Менструальная чаша.

Сообщение fedoseewa.oxana » 02 фев 2015, 14:01

прокладки и тампоны и правда не особенно удобно, но чаши как-то побаиваюсь. пока одна из подружек на себе не испытает-в этот эксперимент я не ввяжусь:)
Вернуться к началу
aramel
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 апр 2015, 10:47

Re: Менструальная чаша.

Сообщение aramel » 16 апр 2015, 11:40

Бррр
Трудно представит как ее потом аккуратно вытащить обратно и прочее..
Лучше уж прокладки, проще всего и крайне удобно
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lukum
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 20:00

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Lukum » 30 май 2015, 18:13

Я даже в продаже не разу не видела, видать спросом не пользутся
Вернуться к началу
Аватара пользователя
sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Менструальная чаша.

Сообщение sellenna » 02 июн 2015, 13:58

Читала где-то отзывы об этих чашах, так пишут, что удобная штука. Но я все-таки сомневаюсь... Это хорошо, если ты дома, а как мыть эту чашу, если на работе или где-то в дороге? Так что и тут есть свои нюансы.
Вернуться к началу
Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 19:42

Re: Менструальная чаша.

Сообщение Нюша В » Сегодня, 20:02

Век живи век учись. Почитала интересно конечно но все нужно изучить и даже попробовать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей