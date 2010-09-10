Сообщение sellenna » 02 июн 2015, 13:58

Читала где-то отзывы об этих чашах, так пишут, что удобная штука. Но я все-таки сомневаюсь... Это хорошо, если ты дома, а как мыть эту чашу, если на работе или где-то в дороге? Так что и тут есть свои нюансы.