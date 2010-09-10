Помогите выбрать авто.

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Tolikkrivosheya
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 08:19
Откуда: Рязань

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение Tolikkrivosheya » 05 июл 2016, 08:23

друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?
Поступаю с людьми так, как хочу, что бы они поступали со мной!)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение Vredtech » 05 июл 2016, 17:46

Tolikkrivosheya писал(а):друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?


По отзывам на АвтоРу - твердая четвёрка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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levitskiy
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 дек 2016, 11:46

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение levitskiy » 30 дек 2016, 14:38

Хороший выбор!
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Jimmyitalm
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56

Хочу чтобы ребенок снимался в кино

Сообщение Jimmyitalm » 31 минуту назад

Если ребенок хочет сниматься в кино








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