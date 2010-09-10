Помогите выбрать авто.

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Tolikkrivosheya
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 08:19
Откуда: Рязань

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение Tolikkrivosheya » 05 июл 2016, 08:23

друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?
Поступаю с людьми так, как хочу, что бы они поступали со мной!)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3411
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение Vredtech » 05 июл 2016, 17:46

Tolikkrivosheya писал(а):друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?


По отзывам на АвтоРу - твердая четвёрка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 49 минут назад

Сильный приворот
Верну любимого
Вернуть любимую
Приворот на удачу
Вернуться к началу
MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 39 минут назад

Сильный приворот
Верну любимого
Вернуть любимую
Приворот на удачу
Вернуться к началу
MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

Сообщение MatthewVaw » 28 минут назад

Сильный приворот
Верну любимого
Вернуть любимую
Приворот на удачу
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость