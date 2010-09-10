Помогите выбрать авто.
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Tolikkrivosheya
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 июл 2016, 08:19
- Откуда: Рязань
Re: Помогите выбрать авто.
друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?
Поступаю с людьми так, как хочу, что бы они поступали со мной!)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3411
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Помогите выбрать авто.
Tolikkrivosheya писал(а):друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?
По отзывам на АвтоРу - твердая четвёрка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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