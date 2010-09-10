Сообщение Tolikkrivosheya » 05 июл 2016, 08:23

друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?

Поступаю с людьми так, как хочу, что бы они поступали со мной!)