Помогите выбрать авто.

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Tolikkrivosheya
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 08:19
Откуда: Рязань

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение Tolikkrivosheya » 05 июл 2016, 08:23

друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?
Поступаю с людьми так, как хочу, что бы они поступали со мной!)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3543
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение Vredtech » 05 июл 2016, 17:46

Tolikkrivosheya писал(а):друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?


По отзывам на АвтоРу - твердая четвёрка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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IvankaM
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 07:41

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение IvankaM » Сегодня, 00:47

Когда я покупала себе автомобиль, подержанный так, как на новый не хватало. То, чтобы не попасть впросак, я начиталась форумов и статей, особенно мне очень понравилась эта https://fastmb.ru/soveti_auto/299-kak-vybrat-poderzhannyy-avtomobil.html, там все детально и просто описано. Да и возьмите того кто разберется в машинах, если конечно у вас есть такие друзья.
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