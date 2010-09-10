Помогите выбрать авто.
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Tolikkrivosheya
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 июл 2016, 08:19
- Откуда: Рязань
Re: Помогите выбрать авто.
друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?
Поступаю с людьми так, как хочу, что бы они поступали со мной!)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3557
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Помогите выбрать авто.
Tolikkrivosheya писал(а):друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?
По отзывам на АвтоРу - твердая четвёрка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Помогите выбрать авто.
Когда я покупала себе автомобиль, подержанный так, как на новый не хватало. То, чтобы не попасть впросак, я начиталась форумов и статей, особенно мне очень понравилась эта https://fastmb.ru/soveti_auto/299-kak-vybrat-poderzhannyy-avtomobil.html, там все детально и просто описано. Да и возьмите того кто разберется в машинах, если конечно у вас есть такие друзья.
Re: Помогите выбрать авто.
Какие же тупые Иванки пошли. Явно не трамаповская дочура.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Помогите выбрать авто.
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