Помогите выбрать авто.

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3714
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение Vredtech » 05 июл 2016, 17:46

Tolikkrivosheya писал(а):друзья я решил остановить свой выбор на renult kangoo 2008, как на ваш взгляд для такого сегмента хороший ли автомобиль?


По отзывам на АвтоРу - твердая четвёрка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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IvankaM
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 авг 2017, 07:41

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение IvankaM » 29 дек 2017, 00:47

Когда я покупала себе автомобиль, подержанный так, как на новый не хватало. То, чтобы не попасть впросак, я начиталась форумов и статей, особенно мне очень понравилась эта https://fastmb.ru/soveti_auto/299-kak-vybrat-poderzhannyy-avtomobil.html, там все детально и просто описано. Да и возьмите того кто разберется в машинах, если конечно у вас есть такие друзья.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11315
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение UNCLE1911 » 30 дек 2017, 21:27

Какие же тупые Иванки пошли. Явно не трамаповская дочура.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7193
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение ivanes » 27 фев 2018, 15:37

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UNCLE1911 забирай Ниссан. Ржавеет второй год. Снег и дождь московские.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Помогите выбрать авто.

Сообщение polpol » Сегодня, 11:45

Процесс покупки автомобиля является делом глубоко индивидуальным и зависит от целого ряда обстоятельств: размера кошелька, личных предпочтений, советов знакомых, состояния дорог в зоне проживания и т.п. Но все же, советую ознакомиться с профессиональным мнением автовладельцев, подписавшись на телеграм https://telegrator.ru/channels/avto/ канал где дадут общие советы, которые облегчат вам эту задачу.
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