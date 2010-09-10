Новостройка в районе Семчино!

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 17 июн 2016, 08:59

ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки июнь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 17 июн 2016, 09:03

ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки июнь 2016г.
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ivanrus
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:17

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение ivanrus » 19 июн 2016, 10:25

когда будут выдаваться ключи жк юный-4 и почему нельзя зайти в дом
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 21 июл 2016, 16:11

ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки. Июль 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 21 июл 2016, 16:13

ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки июнь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 26 авг 2016, 16:47

ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки август 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 26 авг 2016, 16:49

ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки август 2016г.
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Sergiewskaja
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 09:07

Re: Vibald, Lee, Pakwan and Surus Kiribati

Сообщение Sergiewskaja » 30 авг 2016, 09:23

"...with the antediluvian herbalists of China, Tibet, and Bharat."
Да откуд ж они только берутся!
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Sergiewskaja
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 09:07

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Sergiewskaja » 30 авг 2016, 09:25

А вот что у меня сосед наснимал по теме "Новостройка в Семчино".
https://youtu.be/phwUPomOzqo – Я уж не знаю, кто его на такой этаж пустил без каски, но он может)))
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 06 окт 2016, 16:33

ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки сентябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 06 окт 2016, 16:36

ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки сентябрь 2016г.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5292
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение ivanes » 06 окт 2016, 17:19

Sergiewskaja писал(а):А вот что у меня сосед наснимал по теме "Новостройка в Семчино".
https://youtu.be/phwUPomOzqo – Я уж не знаю, кто его на такой этаж пустил без каски, но он может)))

Посмотрел видео. Но. Куда подсоеденены датчики пожарные. Я долго искал и пробовал подносить дым и огонь к датчикам. Пожарные не приехали. Через два года их подсоедини к городской системе.
Аналогичная ситуация с видеокамерами у подъезда, в подъезде. Долго искал смотрителя. Оказалось,что монтаж проведен, но подсодинение к ОМВД не согласовано и никто не собирался бесплатно наблюдать и что-то предпринимать при нарушениях. Почтовые ящики покучены. Но вывеска "Ведется видеонаблюдение" установлена.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 16 ноя 2016, 21:04

ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки ноябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 16 ноя 2016, 21:08

ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки ноябрь 2016г.
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » 23 дек 2016, 23:20

ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки декабрь 2016 г.
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Юный6-1.jpg
Юный6-2.jpg
Юный6-3.jpg
Юный6-4.jpg
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Северная Компания 62
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32

Re: Новостройка в районе Семчино!

Сообщение Северная Компания 62 » Вчера, 21:12

ЖК "Юный", очередь 5. Фотоотчет со строительной площадки, декабрь 2016 г.
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Юный5-1.jpg
Юный5-2.jpg
Юный5-3.jpg
Юный5-4.jpg
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