Сообщение ivanes » 06 окт 2016, 17:19

Sergiewskaja писал(а): А вот что у меня сосед наснимал по теме "Новостройка в Семчино".

– Я уж не знаю, кто его на такой этаж пустил без каски, но он может))) А вот что у меня сосед наснимал по теме "Новостройка в Семчино". https://youtu.be/phwUPomOzqo – Я уж не знаю, кто его на такой этаж пустил без каски, но он может)))

Посмотрел видео. Но. Куда подсоеденены датчики пожарные. Я долго искал и пробовал подносить дым и огонь к датчикам. Пожарные не приехали. Через два года их подсоедини к городской системе.Аналогичная ситуация с видеокамерами у подъезда, в подъезде. Долго искал смотрителя. Оказалось,что монтаж проведен, но подсодинение к ОМВД не согласовано и никто не собирался бесплатно наблюдать и что-то предпринимать при нарушениях. Почтовые ящики покучены. Но вывеска "Ведется видеонаблюдение" установлена.