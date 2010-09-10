Новостройка в районе Семчино!
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки июнь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки июнь 2016г.
Re: Новостройка в районе Семчино!
когда будут выдаваться ключи жк юный-4 и почему нельзя зайти в дом
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки. Июль 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки июнь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки август 2016г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки август 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2016, 09:07
Re: Vibald, Lee, Pakwan and Surus Kiribati
"...with the antediluvian herbalists of China, Tibet, and Bharat."
Да откуд ж они только берутся!
Да откуд ж они только берутся!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2016, 09:07
Re: Новостройка в районе Семчино!
А вот что у меня сосед наснимал по теме "Новостройка в Семчино".
https://youtu.be/phwUPomOzqo – Я уж не знаю, кто его на такой этаж пустил без каски, но он может)))
https://youtu.be/phwUPomOzqo – Я уж не знаю, кто его на такой этаж пустил без каски, но он может)))
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки сентябрь 2016г.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки сентябрь 2016г.
Re: Новостройка в районе Семчино!
Sergiewskaja писал(а):А вот что у меня сосед наснимал по теме "Новостройка в Семчино".
https://youtu.be/phwUPomOzqo – Я уж не знаю, кто его на такой этаж пустил без каски, но он может)))
Посмотрел видео. Но. Куда подсоеденены датчики пожарные. Я долго искал и пробовал подносить дым и огонь к датчикам. Пожарные не приехали. Через два года их подсоедини к городской системе.
Аналогичная ситуация с видеокамерами у подъезда, в подъезде. Долго искал смотрителя. Оказалось,что монтаж проведен, но подсодинение к ОМВД не согласовано и никто не собирался бесплатно наблюдать и что-то предпринимать при нарушениях. Почтовые ящики покучены. Но вывеска "Ведется видеонаблюдение" установлена.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки ноябрь 2016г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки ноябрь 2016г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки декабрь 2016 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", очередь 5. Фотоотчет со строительной площадки, декабрь 2016 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК "Юный", 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК «Юный», 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК «Юный», 6 очередь. Фотоотчет со строительной площадки. Конец января 2017 г.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 17 окт 2014, 15:32
Re: Новостройка в районе Семчино!
ЖК «Юный», 5 очередь. Фотоотчет со строительной площадки. Январь 2017 г.
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