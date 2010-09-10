Музыка 70-80-х
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Музыка 70-80-х
Доброго времени суток!
Народ, возник вопрос - где в Рязани можно послушать/потанцевать под музыку 60-70-80-90-х годов: Deep Perple, The Doors, Beatles, Bon Jovi, etc?
Может быть есть те, кто в курсе по размещению подобных заведений..
Re: Музыка 70-80-х
Танцевать под Deep Purple? Ну, не знаю, не знаю... А Вы дома пробовали потанцевать под "Highway Star" или же "Pictures Of Home"?
Пожалуй музыка 80-90 более подходит под танцевальные ритмы, у 60-70-х были "Searchers", "The Shadows" под которых можно было потанцевать, но, извините, ни музыка "Deep Purple", ни "Led Zeppelin", по моему скромному мнению, не предназначена для скачек, её надо СЛУШАТЬ, получая от этого удовольствие.
Вообще сама идея неплохая, потому что под Disco конца 70-х, начала 80-х было бы неплохо потанцевать, но я, извините, не в курсе существующих заведений. На вечера "Для тех кому за..." я не хожу и их репертуар не знаю, может они что-либо крутят...
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Музыка 70-80-х
Ну почему сразу - скачки? А медленные композиции? "Soldier Of Fortune" или " Whiter Shade Of Pale", например?
А если по существу, вероятность услышать музыку из обозначенного репертуара есть, пожалуй, либо в кафе "Харли", либо в кафе "Старый Парк". Иногда натыкался на ритм-н-блюзовые сеты в пабе "Эльф" и "Кэрролл". Впрочем, в последнем не был ооочень давно.
Re: Музыка 70-80-х
.
Что то в голову мне не пришло. Наверное, оттого что Ковердейловский Purple я как то гораздо реже слушаю. Да, симпатичная композиция, можно и потанцевать.
У "Rainbow" нравится "Maybe Next Time". Покопаться, много симпатичных композиций есть.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Музыка 70-80-х
Эммм....
Re: Музыка 70-80-х
Эммм.... вопрос был не о том - можно ли под такую музыку потанцевать или нет. А про то, где ее хотя бы можно услышать. Под что можно танцевать, а под что нельзя, позвольте решать мне. Если есть, что сказать по существу, то говорите. Если нет, то увольте от перечисления композиций данных музыкантов. Я прекрасно знаю, что такой музыкой надо наслаждаться, но вопрос опять же не в этом.
Спасибо.
Re: Музыка 70-80-х на портале FunBit!
да, классные группы!
