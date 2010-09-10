День в истории.
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
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- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: День в истории.
ФрекенСнорк писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=aA2IRoPFIn0
Фредди Меркури- он же Фарух Булсара.
сегодня ему исполнилось бы 60.
нет, не 60, конечно же, 70...как-то не верится даже...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: День в истории.
Вольф Мессинг.
10 сентября 1899 год, Гура-Кальвария, Польша, РИ.
ну что сказать...Артист!
10 сентября 1899 год, Гура-Кальвария, Польша, РИ.
ну что сказать...Артист!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: День в истории.
Я был на его представлении в зале филармонии.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: День в истории.
Сегодня, 12 сентября, родился Станислав Лем.
в моем любимом городе. Львове.
в моем любимом городе. Львове.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: День в истории.
Сегдня, 19 сентября, день рождения Дины Ильиничны Рубиной.
"...Вот, например, Маша 10 лет:
-- Через 8 лет замуж выходить, а я вокруг смотрю, ну никого стоящего не вижу!
-- А ты погоди, - говорит ей мать, - еще ж 8 лет у тебя в запасе. Может, за 8 лет кто и появится...
-- Ну да, - скептически усмехается дочь, - за 10 лет не появился, а за 8 появится!"
"...Вот, например, Маша 10 лет:
-- Через 8 лет замуж выходить, а я вокруг смотрю, ну никого стоящего не вижу!
-- А ты погоди, - говорит ей мать, - еще ж 8 лет у тебя в запасе. Может, за 8 лет кто и появится...
-- Ну да, - скептически усмехается дочь, - за 10 лет не появился, а за 8 появится!"
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: День в истории.
6 октября в Туркменистане отмечается День памяти (Matam güni). Это день памяти о туркменистанцах, погибших в страшном Ашхабадском землетрясении 1948 года и в Геоктепинском сражении (1880-1881).
Re: День в истории.
День учителя пропустили.Поздно,но поздравляю всех учителей школьных. Особо гимназии -Средней мужской школы №2 г.Рязани.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2444
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: День в истории.
Сегодня 75 лет со дня начала знаменитой «Московской паники» 1941 г.:
https://youtu.be/SLiWEhR5750?t=37s
источник15 октября Сталин, обычно приезжавший в Кремль около полудня, приказал собрать политбюро к 9 утра и объявил соратникам, что им надлежит эвакуироваться до вечера, а сам он покинет город на следующий день. Из высшего руководства во время кризиса в столице, кроме него, оставались только Берия, Микоян и Косыгин.
…
Партийные функционеры и наркомы поделились новостью с подчиненными и семьями. Поползли слухи. Вечером Совинформбюро передало невнятное, но тревожное сообщение об ухудшении положения на западном направлении и "прорыве обороны на одном из участков".
…
Самые пессимистические предположения подтвердились на следующее утро, когда, единственный раз в истории, не открылось московское метро. Приказ подготовить его к уничтожению отдал накануне нарком путей сообщения Лазарь Каганович.
Именно это стало для массы лишенных достоверной информации и привыкших к постоянному обману граждан недвусмысленным сигналом: если уж метро встало, значит, конец.
…
По знаменитой Владимирке при царизме гоняли в Сибирь революционеров. Теперь большевики сами по ней бежали на восток. Я сразу определял, какое начальство драпает: самое высокое в заграничных лимузинах с "кремлевскими" сигнальными рожками, пониже в "эмках", более мелкое в старых "газиках", самое мелкое - в автобусах, машинах "скорой помощи", "Мясо", "Хлеб", "Московские котлеты", в "черных воронах", грузовиках, пожарных машинах. А рядовые партийцы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным примером беспартийных
…
Во второй половине дня встали трамваи и троллейбусы, перестало работать отопление, начался массовый грабеж магазинов и складов под лозунгом: "Не оставлять же немцам".
(источник — А.Первенцев, Дневники 1941-1945)Ночью немцы не были в городе. Но этой ночью весь партийный актив и все власти позорно оставили город
…
В руках правительства было радио. Неужели не нашёлся единственный спокойный голос, который сказал бы населению: «Город надо защищать». Кто бы отказался от выполнения своих гражданских прав!
Этот голос летел на паккарде по шоссе Энтузиастов, спасая свою шкуру, по шоссе, по которому когда-то брели вдохновенные колодники…
В ночь под 16 октября город Москва был накануне падения. Если бы немцы знали, что происходит в Москве, они бы 16-го октября взяли бы город десантом в 500 человек.
…
16 октября брошенный город грабился. Я видел, как грабили фабрику «Большевик», и дорога была усеяна печеньем, я слышал, как грабили Мясокомбинат им. Микояна. Сотни тысяч распущенных рабочих, нередко оставленных без копейки денег сбежавшими директорами своими, сотни тысяч жён рабочих и их детей, оборванных и нищих, были тем взрывным элементом, который мог уничтожить Москву раньше, чем первый танк противника прорвался бы к заставе. Армия и гарнизон не могли справиться с напором стихийного негодования брошенного на произвол судьбы населения. Дикие инстинкты родились в том самом рабочем классе, который героически построил промышленность огромной Москвы. Рабочий класс вдруг понял, что труд рук его и кровь его детей никому не нужны, брошены, и он вознегодовал и, подожжённый умелым факелом врага, готов был вспыхнуть и зажечь Москву пламенем народного восстания… Да, Москва находилась на пути восстания!
И 16-го октября ни один голос не призвал народ к порядку. Народ начал разнуздываться. Ещё немного и всё было бы кончено…
Часов в 12 мы решили выезжать в Горький. Нас решил отвезти Николай Иванович, наш шофёр, позже оказавшийся жадным и неприятным человеком. Мы сели в автомашину, положили минимум вещей, так как пришлось тащить с собой масло и бензин, и выехали по направлению шоссе Энтузиастов.
https://youtu.be/SLiWEhR5750?t=37s
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2444
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: День в истории.
Сегодня исполнилось 25 лет (четверть века!) со дня документального оформления кончины СССР aka «такой страны».
Re: День в истории.
Всех с праздником!
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: День в истории.
В 1991г я был в составе группы от Известий по предложениям в эту самую Конституцию. Известия присылали вариант Конституции. И надо было дать замечания и отзыв в комиссию. Обсуждаемый вариант той Конституции отличается от нынешней в худшую сторону. Убраны полномочия автономий, краев и областей.Заменены на договора по разделу полномочий. Помните фразу :" Берите столько полномочий сколько проглотить сможете".
Автономии воспользовались и стали субъектами международного права и президентами. Более 10 лет потребовалось привести их Конституции в государственное устройство - федеративное,а не конфедеративное.
Были расширены права Президента и уменьшены - парламента. Введение российской валюты задержали почти на два года. Срок был установлен в "Переходный период"-главу Конституции. МЛРД рублей ввезены из других республик.
Автономии воспользовались и стали субъектами международного права и президентами. Более 10 лет потребовалось привести их Конституции в государственное устройство - федеративное,а не конфедеративное.
Были расширены права Президента и уменьшены - парламента. Введение российской валюты задержали почти на два года. Срок был установлен в "Переходный период"-главу Конституции. МЛРД рублей ввезены из других республик.
Re: День в истории.
Walker
Что же Рязань не отмечает юбилей эвакуации заводов из Рязани ( № 168 и Рязсельмаш покинули Рязань в ноябре 1941г).
В этот же месяц на пл.Ленина разместили сбитый немецкий самолет (около торгового ряда,что слева от памятника).
Что же Рязань не отмечает юбилей эвакуации заводов из Рязани ( № 168 и Рязсельмаш покинули Рязань в ноябре 1941г).
В этот же месяц на пл.Ленина разместили сбитый немецкий самолет (около торгового ряда,что слева от памятника).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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