Сообщение ivanes » 17 минут назад

г. Волжск03.12.2007№ 25. Из справки заведующего промышленным отделом ОК ВКП(б) т. Михеева об эвакуированном из Рязани заводе № 168 Народного комиссариата авиационной промышленности20 декабря 1941 г.Завод эвакуирован из г. Рязани согласно постановлению правительства № 186 от 12 ноября 1941 г. Прибыл, в основном, в Лопатино 28 ноября 1941 г. Эвакуация происходила наспех, на место назначения предварительно люди не были высланы и не поставлены в известность о предполагаемом приезде этого завода местные организации (СНК МАССР, Обком ВКП(б)).Основное оборудование и ряд материалов, необходимых на первое время, привезены. Переезд производился водой (Ока-Волга), и ряд барж с людьми и материалами оказались замороженными в различных пунктах следования. Так, например, одна баржа с материалами и полуфабрикатами замерзла под Муромом на Оке в 18 км от железной дороги. Сейчас организована перегрузка всех этих материалов на железную дорогу. Разрешение на подачу вагонов получено. Другая баржа замерзла около Васильсурска. В ней было около 60 человек. Эти люди в Лопатино еще не приехали и находятся где-то в пути. Там же, под Васильсурском, замерзла баржа с картофелем, которого было 200 т. Этот картофель сдан под расписку в Горьковскую область, представители которой при приеме заверили дирекцию завода, что такое же количество картофеля они получат в Марийской республике. Однако здесь в МАССР картофель взамен расписки о сдаче никто заводу выделить не может.Часть материалов осталась в Рязани, отправка их в Лопатино будет произведена на днях железной дорогой.Один цех - цех винтов для аэросаней - вследствие отсутствия свободных площадей в Лопатино временно размещен в Шумерлинском древкомбинате (Чувашия).Всего прибыло с заводом около 1100 человек. Основные кадры инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих прибыли полностью. Не хватает некоторого количества вспомогательных рабочих, которые будут набраны на месте.Парторганизация в количестве 105 человек коммунистов существует в том составе, который был в г. Рязани, необходимо только произвести довыборы некоторых выбывших членов партбюро. Завком профсоюза также остается старый, однако все учетные документы до настоящего времени еще неизвестно где находятся, так как забыли, куда грузили.Прибывшие люди по состоянию на 20 декабря 1941 г. еще не были полностью расселены, часть живет в здании управления ЛДК (Лопатинский древкомбинат). На это число было расселено в домах ЛДК около 700 человек. 19 декабря 1941 г. договорились еще расселить 100 человек. Остальные должны быть размещены по 4 близлежащим колхозам и в домах Волжского горсовета. Расселение продолжается ежедневно. Среди приезжих есть известный конструктор планеров т. Шереметьев. Существуют планера его конструкции под маркой Ш-10, Ш-2 и другие.В одном корпусе разместился и сборочный, и фюзеляжный цехи. Сейчас производится сборка 2-х десантных планеров вместимостью по 20 человек с вооружением - пулеметом. По плану они должны быть закончены к 1 января 1942 г. Приступлено к приспособлению выделенных помещений под цехи и монтажу механического цеха, который имеет большую программу. Остальное деревообрабатывающее оборудование находится на территории древкомбината под открытым небом, и будет устанавливаться по мере устройства помещений под соответствующие цехи. Всего должно быть размещено около 10 основных различных цехов: крыльевой, центропланный, лонжеронный, раскроечно-заготовительный и т. д.Новое строительство будет производиться по титульному списку, уже составленному и утвержденному начальником 11 Главного управления НКАП. Для обеспечения и строительства лесоматериалов выделено 1000 кб.м. древесины. Распиловка потребного ассортимента пиломатериалов обеспечивается древкомбинатом.Рабочая сила (строители) частично выделена древкомбинатом из наличия, а остальная часть будет завербована со стороны. Вопрос о строительном подрядчике пока еще остался открытым и впредь строительство должно вестись хозяйственным способом. Надо отметить, что к основному строительству будут приступать еще не скоро, так как большой объем работы предстоит проделать по приспособлению выделенных помещений под цехи, ввиду того, что они изысканы на чердаках (лонжеронный цех) и других, не отапливаемых местах. Требуется настилка пола, утепление стен и крыш, устройство отопления (парового) и различных складских, и конторских цеховых отделений.Руководящий состав завода № 168: директор - Шпаков Иван Михайлович, член ВКП(б), главный инженер - Ханкин Исаак Залманович, член ВКП(б), парторг ЦК ВКП(б) - Конкин Федор Анисимович, член ВКП(б), заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам - Кузнецов Г. И., член ВКП(б), заместитель директора по найму и увольнению - Шленцов А. Г., член ВКП(б).Заведующий промышленным отделом ОК ВКП(б) МихеевИ я вместе с заводом был эвакуирован ,но в ноябре 1942г. Оттуда завод прибыл зимой 1943г в Ростов /Дон.Позже преобразован в Ростовский вертолетный завод.В Рязань семья возвратилась в сентябре 1947гОтец в июне 1941г с главным инженером был в командировке на авиазаводе Украины. Сразу же ночью они на машине выехали и в районе Харькова попали под обстрел немецкой авиации. Отец успел влезть под машину. Гл. Инженер был убит,отец ранен в ноги. Сначала в Белгороде его оперировали,позже привезли в Рязань,госпиталь был в школе №3. Позже в 1960г ранение загноилось.Одну пулю не удалили в Белгороде. В Семашко удалили и вылечили.