День в истории.
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
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Re: День в истории.
Я был на его представлении в зале филармонии.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: День в истории.
Сегодня, 12 сентября, родился Станислав Лем.
в моем любимом городе. Львове.
в моем любимом городе. Львове.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: День в истории.
Сегдня, 19 сентября, день рождения Дины Ильиничны Рубиной.
"...Вот, например, Маша 10 лет:
-- Через 8 лет замуж выходить, а я вокруг смотрю, ну никого стоящего не вижу!
-- А ты погоди, - говорит ей мать, - еще ж 8 лет у тебя в запасе. Может, за 8 лет кто и появится...
-- Ну да, - скептически усмехается дочь, - за 10 лет не появился, а за 8 появится!"
"...Вот, например, Маша 10 лет:
-- Через 8 лет замуж выходить, а я вокруг смотрю, ну никого стоящего не вижу!
-- А ты погоди, - говорит ей мать, - еще ж 8 лет у тебя в запасе. Может, за 8 лет кто и появится...
-- Ну да, - скептически усмехается дочь, - за 10 лет не появился, а за 8 появится!"
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: День в истории.
6 октября в Туркменистане отмечается День памяти (Matam güni). Это день памяти о туркменистанцах, погибших в страшном Ашхабадском землетрясении 1948 года и в Геоктепинском сражении (1880-1881).
Re: День в истории.
День учителя пропустили.Поздно,но поздравляю всех учителей школьных. Особо гимназии -Средней мужской школы №2 г.Рязани.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2452
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: День в истории.
Сегодня 75 лет со дня начала знаменитой «Московской паники» 1941 г.:
https://youtu.be/SLiWEhR5750?t=37s
источник15 октября Сталин, обычно приезжавший в Кремль около полудня, приказал собрать политбюро к 9 утра и объявил соратникам, что им надлежит эвакуироваться до вечера, а сам он покинет город на следующий день. Из высшего руководства во время кризиса в столице, кроме него, оставались только Берия, Микоян и Косыгин.
…
Партийные функционеры и наркомы поделились новостью с подчиненными и семьями. Поползли слухи. Вечером Совинформбюро передало невнятное, но тревожное сообщение об ухудшении положения на западном направлении и "прорыве обороны на одном из участков".
…
Самые пессимистические предположения подтвердились на следующее утро, когда, единственный раз в истории, не открылось московское метро. Приказ подготовить его к уничтожению отдал накануне нарком путей сообщения Лазарь Каганович.
Именно это стало для массы лишенных достоверной информации и привыкших к постоянному обману граждан недвусмысленным сигналом: если уж метро встало, значит, конец.
…
По знаменитой Владимирке при царизме гоняли в Сибирь революционеров. Теперь большевики сами по ней бежали на восток. Я сразу определял, какое начальство драпает: самое высокое в заграничных лимузинах с "кремлевскими" сигнальными рожками, пониже в "эмках", более мелкое в старых "газиках", самое мелкое - в автобусах, машинах "скорой помощи", "Мясо", "Хлеб", "Московские котлеты", в "черных воронах", грузовиках, пожарных машинах. А рядовые партийцы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным примером беспартийных
…
Во второй половине дня встали трамваи и троллейбусы, перестало работать отопление, начался массовый грабеж магазинов и складов под лозунгом: "Не оставлять же немцам".
(источник — А.Первенцев, Дневники 1941-1945)Ночью немцы не были в городе. Но этой ночью весь партийный актив и все власти позорно оставили город
…
В руках правительства было радио. Неужели не нашёлся единственный спокойный голос, который сказал бы населению: «Город надо защищать». Кто бы отказался от выполнения своих гражданских прав!
Этот голос летел на паккарде по шоссе Энтузиастов, спасая свою шкуру, по шоссе, по которому когда-то брели вдохновенные колодники…
В ночь под 16 октября город Москва был накануне падения. Если бы немцы знали, что происходит в Москве, они бы 16-го октября взяли бы город десантом в 500 человек.
…
16 октября брошенный город грабился. Я видел, как грабили фабрику «Большевик», и дорога была усеяна печеньем, я слышал, как грабили Мясокомбинат им. Микояна. Сотни тысяч распущенных рабочих, нередко оставленных без копейки денег сбежавшими директорами своими, сотни тысяч жён рабочих и их детей, оборванных и нищих, были тем взрывным элементом, который мог уничтожить Москву раньше, чем первый танк противника прорвался бы к заставе. Армия и гарнизон не могли справиться с напором стихийного негодования брошенного на произвол судьбы населения. Дикие инстинкты родились в том самом рабочем классе, который героически построил промышленность огромной Москвы. Рабочий класс вдруг понял, что труд рук его и кровь его детей никому не нужны, брошены, и он вознегодовал и, подожжённый умелым факелом врага, готов был вспыхнуть и зажечь Москву пламенем народного восстания… Да, Москва находилась на пути восстания!
И 16-го октября ни один голос не призвал народ к порядку. Народ начал разнуздываться. Ещё немного и всё было бы кончено…
Часов в 12 мы решили выезжать в Горький. Нас решил отвезти Николай Иванович, наш шофёр, позже оказавшийся жадным и неприятным человеком. Мы сели в автомашину, положили минимум вещей, так как пришлось тащить с собой масло и бензин, и выехали по направлению шоссе Энтузиастов.
https://youtu.be/SLiWEhR5750?t=37s
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2452
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: День в истории.
Сегодня исполнилось 25 лет (четверть века!) со дня документального оформления кончины СССР aka «такой страны».
Re: День в истории.
Всех с праздником!
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: День в истории.
В 1991г я был в составе группы от Известий по предложениям в эту самую Конституцию. Известия присылали вариант Конституции. И надо было дать замечания и отзыв в комиссию. Обсуждаемый вариант той Конституции отличается от нынешней в худшую сторону. Убраны полномочия автономий, краев и областей.Заменены на договора по разделу полномочий. Помните фразу :" Берите столько полномочий сколько проглотить сможете".
Автономии воспользовались и стали субъектами международного права и президентами. Более 10 лет потребовалось привести их Конституции в государственное устройство - федеративное,а не конфедеративное.
Были расширены права Президента и уменьшены - парламента. Введение российской валюты задержали почти на два года. Срок был установлен в "Переходный период"-главу Конституции. МЛРД рублей ввезены из других республик.
Автономии воспользовались и стали субъектами международного права и президентами. Более 10 лет потребовалось привести их Конституции в государственное устройство - федеративное,а не конфедеративное.
Были расширены права Президента и уменьшены - парламента. Введение российской валюты задержали почти на два года. Срок был установлен в "Переходный период"-главу Конституции. МЛРД рублей ввезены из других республик.
Re: День в истории.
Walker
Что же Рязань не отмечает юбилей эвакуации заводов из Рязани ( № 168 и Рязсельмаш покинули Рязань в ноябре 1941г).
В этот же месяц на пл.Ленина разместили сбитый немецкий самолет (около торгового ряда,что слева от памятника).
Что же Рязань не отмечает юбилей эвакуации заводов из Рязани ( № 168 и Рязсельмаш покинули Рязань в ноябре 1941г).
В этот же месяц на пл.Ленина разместили сбитый немецкий самолет (около торгового ряда,что слева от памятника).
Re: День в истории.
В Рязани 3 марта на заседании городской думы возник Комитет общественных организаций (КОО), который взял на себя всю полноту власти в губернском центре. Первоначально он представлял собой собрание представителей всех существующих общественных организаций. На нем избрали исполком КОО в количестве 96 человек. 17 человек - от городской думы, 18 - от Совета рабочих депутатов, 15 - от военной секции Рязанского гарнизона. Остальные - от самых разнообразных организаций, вплоть до вольно-пожарного общества и местной еврейской общины. Комитет возглавил председатель городской думы, представитель старинного купеческого рода И.А. Антонов.
Re: День в истории.
И ты там был? Уй,ёёёё!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: День в истории.
зря вас с дырявой посудой вместе собрали..вон чего вышло..ivanes писал(а):В 1991г я был в составе группы от Известий по предложениям в эту самую Конституцию.
Re: День в истории.
Но предложения приняли.Есть авиакомпания "Россия",есть федеральные округа.Поздно создали.
Вы Raider по той Конституции живете ныне. Сейчас свои языки прячете на Ник. Иного побаиваетесь. Губернатора в который раз присылают- третий.Шпак,Ковалев, Н.Любимов. Обеднела земля рязанская талантами в политике и технике.
Рязанская городская дума создана 3 марта 1917г. Вы и не знали!
Нет, историю читал от Мемориала. Вам некогда.
Вы Raider по той Конституции живете ныне. Сейчас свои языки прячете на Ник. Иного побаиваетесь. Губернатора в который раз присылают- третий.Шпак,Ковалев, Н.Любимов. Обеднела земля рязанская талантами в политике и технике.
Рязанская городская дума создана 3 марта 1917г. Вы и не знали!
UNCLE1911 писал(а):И ты там был? Уй,ёёёё!
Нет, историю читал от Мемориала. Вам некогда.
Re: День в истории.
Завод №168 выбил из Рязани в Марийскую АССР без уведомления начальства автономии о принятии завода,который делал планеры. Кроме того,баржа с продовольствие в районе Горького вмерзла в Оке.
Re: День в истории.
г. Волжск
03.12.2007
№ 25. Из справки заведующего промышленным отделом ОК ВКП(б) т. Михеева об эвакуированном из Рязани заводе № 168 Народного комиссариата авиационной промышленности
20 декабря 1941 г.
Завод эвакуирован из г. Рязани согласно постановлению правительства № 186 от 12 ноября 1941 г. Прибыл, в основном, в Лопатино 28 ноября 1941 г. Эвакуация происходила наспех, на место назначения предварительно люди не были высланы и не поставлены в известность о предполагаемом приезде этого завода местные организации (СНК МАССР, Обком ВКП(б)).
Основное оборудование и ряд материалов, необходимых на первое время, привезены. Переезд производился водой (Ока-Волга), и ряд барж с людьми и материалами оказались замороженными в различных пунктах следования. Так, например, одна баржа с материалами и полуфабрикатами замерзла под Муромом на Оке в 18 км от железной дороги. Сейчас организована перегрузка всех этих материалов на железную дорогу. Разрешение на подачу вагонов получено. Другая баржа замерзла около Васильсурска. В ней было около 60 человек. Эти люди в Лопатино еще не приехали и находятся где-то в пути. Там же, под Васильсурском, замерзла баржа с картофелем, которого было 200 т. Этот картофель сдан под расписку в Горьковскую область, представители которой при приеме заверили дирекцию завода, что такое же количество картофеля они получат в Марийской республике. Однако здесь в МАССР картофель взамен расписки о сдаче никто заводу выделить не может.
Часть материалов осталась в Рязани, отправка их в Лопатино будет произведена на днях железной дорогой.
Один цех - цех винтов для аэросаней - вследствие отсутствия свободных площадей в Лопатино временно размещен в Шумерлинском древкомбинате (Чувашия).
Всего прибыло с заводом около 1100 человек. Основные кадры инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих прибыли полностью. Не хватает некоторого количества вспомогательных рабочих, которые будут набраны на месте.
Парторганизация в количестве 105 человек коммунистов существует в том составе, который был в г. Рязани, необходимо только произвести довыборы некоторых выбывших членов партбюро. Завком профсоюза также остается старый, однако все учетные документы до настоящего времени еще неизвестно где находятся, так как забыли, куда грузили.
Прибывшие люди по состоянию на 20 декабря 1941 г. еще не были полностью расселены, часть живет в здании управления ЛДК (Лопатинский древкомбинат). На это число было расселено в домах ЛДК около 700 человек. 19 декабря 1941 г. договорились еще расселить 100 человек. Остальные должны быть размещены по 4 близлежащим колхозам и в домах Волжского горсовета. Расселение продолжается ежедневно. Среди приезжих есть известный конструктор планеров т. Шереметьев. Существуют планера его конструкции под маркой Ш-10, Ш-2 и другие.
В одном корпусе разместился и сборочный, и фюзеляжный цехи. Сейчас производится сборка 2-х десантных планеров вместимостью по 20 человек с вооружением - пулеметом. По плану они должны быть закончены к 1 января 1942 г. Приступлено к приспособлению выделенных помещений под цехи и монтажу механического цеха, который имеет большую программу. Остальное деревообрабатывающее оборудование находится на территории древкомбината под открытым небом, и будет устанавливаться по мере устройства помещений под соответствующие цехи. Всего должно быть размещено около 10 основных различных цехов: крыльевой, центропланный, лонжеронный, раскроечно-заготовительный и т. д.
Новое строительство будет производиться по титульному списку, уже составленному и утвержденному начальником 11 Главного управления НКАП. Для обеспечения и строительства лесоматериалов выделено 1000 кб.м. древесины. Распиловка потребного ассортимента пиломатериалов обеспечивается древкомбинатом.
Рабочая сила (строители) частично выделена древкомбинатом из наличия, а остальная часть будет завербована со стороны. Вопрос о строительном подрядчике пока еще остался открытым и впредь строительство должно вестись хозяйственным способом. Надо отметить, что к основному строительству будут приступать еще не скоро, так как большой объем работы предстоит проделать по приспособлению выделенных помещений под цехи, ввиду того, что они изысканы на чердаках (лонжеронный цех) и других, не отапливаемых местах. Требуется настилка пола, утепление стен и крыш, устройство отопления (парового) и различных складских, и конторских цеховых отделений.
Руководящий состав завода № 168: директор - Шпаков Иван Михайлович, член ВКП(б), главный инженер - Ханкин Исаак Залманович, член ВКП(б), парторг ЦК ВКП(б) - Конкин Федор Анисимович, член ВКП(б), заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам - Кузнецов Г. И., член ВКП(б), заместитель директора по найму и увольнению - Шленцов А. Г., член ВКП(б).
Заведующий промышленным отделом ОК ВКП(б) Михеев
http://www.12rus.ru/List/42/3196/
И я вместе с заводом был эвакуирован ,но в ноябре 1942г. Оттуда завод прибыл зимой 1943г в Ростов /Дон.Позже преобразован в Ростовский вертолетный завод.
В Рязань семья возвратилась в сентябре 1947г
Отец в июне 1941г с главным инженером был в командировке на авиазаводе Украины. Сразу же ночью они на машине выехали и в районе Харькова попали под обстрел немецкой авиации. Отец успел влезть под машину. Гл. Инженер был убит,отец ранен в ноги. Сначала в Белгороде его оперировали,позже привезли в Рязань,госпиталь был в школе №3. Позже в 1960г ранение загноилось.Одну пулю не удалили в Белгороде. В Семашко удалили и вылечили.
03.12.2007
№ 25. Из справки заведующего промышленным отделом ОК ВКП(б) т. Михеева об эвакуированном из Рязани заводе № 168 Народного комиссариата авиационной промышленности
20 декабря 1941 г.
Завод эвакуирован из г. Рязани согласно постановлению правительства № 186 от 12 ноября 1941 г. Прибыл, в основном, в Лопатино 28 ноября 1941 г. Эвакуация происходила наспех, на место назначения предварительно люди не были высланы и не поставлены в известность о предполагаемом приезде этого завода местные организации (СНК МАССР, Обком ВКП(б)).
Основное оборудование и ряд материалов, необходимых на первое время, привезены. Переезд производился водой (Ока-Волга), и ряд барж с людьми и материалами оказались замороженными в различных пунктах следования. Так, например, одна баржа с материалами и полуфабрикатами замерзла под Муромом на Оке в 18 км от железной дороги. Сейчас организована перегрузка всех этих материалов на железную дорогу. Разрешение на подачу вагонов получено. Другая баржа замерзла около Васильсурска. В ней было около 60 человек. Эти люди в Лопатино еще не приехали и находятся где-то в пути. Там же, под Васильсурском, замерзла баржа с картофелем, которого было 200 т. Этот картофель сдан под расписку в Горьковскую область, представители которой при приеме заверили дирекцию завода, что такое же количество картофеля они получат в Марийской республике. Однако здесь в МАССР картофель взамен расписки о сдаче никто заводу выделить не может.
Часть материалов осталась в Рязани, отправка их в Лопатино будет произведена на днях железной дорогой.
Один цех - цех винтов для аэросаней - вследствие отсутствия свободных площадей в Лопатино временно размещен в Шумерлинском древкомбинате (Чувашия).
Всего прибыло с заводом около 1100 человек. Основные кадры инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих прибыли полностью. Не хватает некоторого количества вспомогательных рабочих, которые будут набраны на месте.
Парторганизация в количестве 105 человек коммунистов существует в том составе, который был в г. Рязани, необходимо только произвести довыборы некоторых выбывших членов партбюро. Завком профсоюза также остается старый, однако все учетные документы до настоящего времени еще неизвестно где находятся, так как забыли, куда грузили.
Прибывшие люди по состоянию на 20 декабря 1941 г. еще не были полностью расселены, часть живет в здании управления ЛДК (Лопатинский древкомбинат). На это число было расселено в домах ЛДК около 700 человек. 19 декабря 1941 г. договорились еще расселить 100 человек. Остальные должны быть размещены по 4 близлежащим колхозам и в домах Волжского горсовета. Расселение продолжается ежедневно. Среди приезжих есть известный конструктор планеров т. Шереметьев. Существуют планера его конструкции под маркой Ш-10, Ш-2 и другие.
В одном корпусе разместился и сборочный, и фюзеляжный цехи. Сейчас производится сборка 2-х десантных планеров вместимостью по 20 человек с вооружением - пулеметом. По плану они должны быть закончены к 1 января 1942 г. Приступлено к приспособлению выделенных помещений под цехи и монтажу механического цеха, который имеет большую программу. Остальное деревообрабатывающее оборудование находится на территории древкомбината под открытым небом, и будет устанавливаться по мере устройства помещений под соответствующие цехи. Всего должно быть размещено около 10 основных различных цехов: крыльевой, центропланный, лонжеронный, раскроечно-заготовительный и т. д.
Новое строительство будет производиться по титульному списку, уже составленному и утвержденному начальником 11 Главного управления НКАП. Для обеспечения и строительства лесоматериалов выделено 1000 кб.м. древесины. Распиловка потребного ассортимента пиломатериалов обеспечивается древкомбинатом.
Рабочая сила (строители) частично выделена древкомбинатом из наличия, а остальная часть будет завербована со стороны. Вопрос о строительном подрядчике пока еще остался открытым и впредь строительство должно вестись хозяйственным способом. Надо отметить, что к основному строительству будут приступать еще не скоро, так как большой объем работы предстоит проделать по приспособлению выделенных помещений под цехи, ввиду того, что они изысканы на чердаках (лонжеронный цех) и других, не отапливаемых местах. Требуется настилка пола, утепление стен и крыш, устройство отопления (парового) и различных складских, и конторских цеховых отделений.
Руководящий состав завода № 168: директор - Шпаков Иван Михайлович, член ВКП(б), главный инженер - Ханкин Исаак Залманович, член ВКП(б), парторг ЦК ВКП(б) - Конкин Федор Анисимович, член ВКП(б), заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам - Кузнецов Г. И., член ВКП(б), заместитель директора по найму и увольнению - Шленцов А. Г., член ВКП(б).
Заведующий промышленным отделом ОК ВКП(б) Михеев
http://www.12rus.ru/List/42/3196/
И я вместе с заводом был эвакуирован ,но в ноябре 1942г. Оттуда завод прибыл зимой 1943г в Ростов /Дон.Позже преобразован в Ростовский вертолетный завод.
В Рязань семья возвратилась в сентябре 1947г
Отец в июне 1941г с главным инженером был в командировке на авиазаводе Украины. Сразу же ночью они на машине выехали и в районе Харькова попали под обстрел немецкой авиации. Отец успел влезть под машину. Гл. Инженер был убит,отец ранен в ноги. Сначала в Белгороде его оперировали,позже привезли в Рязань,госпиталь был в школе №3. Позже в 1960г ранение загноилось.Одну пулю не удалили в Белгороде. В Семашко удалили и вылечили.
Re: День в истории.
ivanes писал(а):Что же Рязань не отмечает юбилей эвакуации заводов из Рязани ( № 168 и Рязсельмаш покинули Рязань в ноябре 1941г).
Ну да... самое же время в июле
ivanes писал(а): Кроме того,баржа с продовольствие в районе Горького вмерзла в Оке.
Брр.... Не иначе, это был самый холодный день 26 июля в истории метеонаблюдений ... и в каком же году?
Последний раз редактировалось Шварц 26 июл 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: День в истории.
г. Волжск
03.12.2007
№ 25. Из справки заведующего промышленным отделом ОК ВКП(б) т. Михеева об эвакуированном из Рязани заводе № 168 Народного комиссариата авиационной промышленности
20 декабря 1941 г.
Завод эвакуирован из г. Рязани согласно постановлению правительства № 186 от 12 ноября 1941 г. Прибыл, в основном, в Лопатино 28 ноября 1941 г. Эвакуация происходила наспех, на место назначения предварительно люди не были высланы и не поставлены в известность о предполагаемом приезде этого завода местные организации (СНК МАССР, Обком ВКП(б)).
Основное оборудование и ряд материалов, необходимых на первое время, привезены. Переезд производился водой (Ока-Волга), и ряд барж с людьми и материалами оказались замороженными в различных пунктах следования. Так, например, одна баржа с материалами и полуфабрикатами замерзла под Муромом на Оке в 18 км от железной дороги. Сейчас организована перегрузка всех этих материалов на железную дорогу. Разрешение на подачу вагонов получено. Другая баржа замерзла около Васильсурска. В ней было около 60 человек. Эти люди в Лопатино еще не приехали и находятся где-то в пути. Там же, под Васильсурском, замерзла баржа с картофелем, которого было 200 т. Этот картофель сдан под расписку в Горьковскую область, представители которой при приеме заверили дирекцию завода, что такое же количество картофеля они получат в Марийской республике. Однако здесь в МАССР картофель взамен расписки о сдаче никто заводу выделить не может.
Часть материалов осталась в Рязани, отправка их в Лопатино будет произведена на днях железной дорогой.
Один цех - цех винтов для аэросаней - вследствие отсутствия свободных площадей в Лопатино временно размещен в Шумерлинском древкомбинате (Чувашия).
Всего прибыло с заводом около 1100 человек. Основные кадры инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих прибыли полностью. Не хватает некоторого количества вспомогательных рабочих, которые будут набраны на месте.
Парторганизация в количестве 105 человек коммунистов существует в том составе, который был в г. Рязани, необходимо только произвести довыборы некоторых выбывших членов партбюро. Завком профсоюза также остается старый, однако все учетные документы до настоящего времени еще неизвестно где находятся, так как забыли, куда грузили.
Прибывшие люди по состоянию на 20 декабря 1941 г. еще не были полностью расселены, часть живет в здании управления ЛДК (Лопатинский древкомбинат). На это число было расселено в домах ЛДК около 700 человек. 19 декабря 1941 г. договорились еще расселить 100 человек. Остальные должны быть размещены по 4 близлежащим колхозам и в домах Волжского горсовета. Расселение продолжается ежедневно. Среди приезжих есть известный конструктор планеров т. Шереметьев. Существуют планера его конструкции под маркой Ш-10, Ш-2 и другие.
В одном корпусе разместился и сборочный, и фюзеляжный цехи. Сейчас производится сборка 2-х десантных планеров вместимостью по 20 человек с вооружением - пулеметом. По плану они должны быть закончены к 1 января 1942 г. Приступлено к приспособлению выделенных помещений под цехи и монтажу механического цеха, который имеет большую программу. Остальное деревообрабатывающее оборудование находится на территории древкомбината под открытым небом, и будет устанавливаться по мере устройства помещений под соответствующие цехи. Всего должно быть размещено около 10 основных различных цехов: крыльевой, центропланный, лонжеронный, раскроечно-заготовительный и т. д.
Новое строительство будет производиться по титульному списку, уже составленному и утвержденному начальником 11 Главного управления НКАП. Для обеспечения и строительства лесоматериалов выделено 1000 кб.м. древесины. Распиловка потребного ассортимента пиломатериалов обеспечивается древкомбинатом.
Рабочая сила (строители) частично выделена древкомбинатом из наличия, а остальная часть будет завербована со стороны. Вопрос о строительном подрядчике пока еще остался открытым и впредь строительство должно вестись хозяйственным способом. Надо отметить, что к основному строительству будут приступать еще не скоро, так как большой объем работы предстоит проделать по приспособлению выделенных помещений под цехи, ввиду того, что они изысканы на чердаках (лонжеронный цех) и других, не отапливаемых местах. Требуется настилка пола, утепление стен и крыш, устройство отопления (парового) и различных складских, и конторских цеховых отделений.
Руководящий состав завода № 168: директор - Шпаков Иван Михайлович, член ВКП(б), главный инженер - Ханкин Исаак Залманович, член ВКП(б), парторг ЦК ВКП(б) - Конкин Федор Анисимович, член ВКП(б), заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам - Кузнецов Г. И., член ВКП(б), заместитель директора по найму и увольнению - Шленцов А. Г., член ВКП(б).
Заведующий промышленным отделом ОК ВКП(б) Михеев
http://www.12rus.ru/List/42/3196/
И я вместе с заводом был эвакуирован ,но в ноябре 1942г. Оттуда завод прибыл зимой 1943г в Ростов /Дон.Позже преобразован в Ростовский вертолетный завод.
В Рязань семья возвратилась в сентябре 1947г
Отец в июне 1941г с главным инженером был в командировке на авиазаводе Украины. Сразу же ночью они на машине выехали и в районе Харькова попали под обстрел немецкой авиации. Отец успел влезть под машину. Гл. Инженер был убит,отец ранен в ноги. Сначала в Белгороде его оперировали,позже привезли в Рязань,госпиталь был в школе №3. Позже в 1960г ранение загноилось.Одну пулю не удалили в Белгороде. В Семашко удалили и вылечили.
03.12.2007
№ 25. Из справки заведующего промышленным отделом ОК ВКП(б) т. Михеева об эвакуированном из Рязани заводе № 168 Народного комиссариата авиационной промышленности
20 декабря 1941 г.
Завод эвакуирован из г. Рязани согласно постановлению правительства № 186 от 12 ноября 1941 г. Прибыл, в основном, в Лопатино 28 ноября 1941 г. Эвакуация происходила наспех, на место назначения предварительно люди не были высланы и не поставлены в известность о предполагаемом приезде этого завода местные организации (СНК МАССР, Обком ВКП(б)).
Основное оборудование и ряд материалов, необходимых на первое время, привезены. Переезд производился водой (Ока-Волга), и ряд барж с людьми и материалами оказались замороженными в различных пунктах следования. Так, например, одна баржа с материалами и полуфабрикатами замерзла под Муромом на Оке в 18 км от железной дороги. Сейчас организована перегрузка всех этих материалов на железную дорогу. Разрешение на подачу вагонов получено. Другая баржа замерзла около Васильсурска. В ней было около 60 человек. Эти люди в Лопатино еще не приехали и находятся где-то в пути. Там же, под Васильсурском, замерзла баржа с картофелем, которого было 200 т. Этот картофель сдан под расписку в Горьковскую область, представители которой при приеме заверили дирекцию завода, что такое же количество картофеля они получат в Марийской республике. Однако здесь в МАССР картофель взамен расписки о сдаче никто заводу выделить не может.
Часть материалов осталась в Рязани, отправка их в Лопатино будет произведена на днях железной дорогой.
Один цех - цех винтов для аэросаней - вследствие отсутствия свободных площадей в Лопатино временно размещен в Шумерлинском древкомбинате (Чувашия).
Всего прибыло с заводом около 1100 человек. Основные кадры инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих прибыли полностью. Не хватает некоторого количества вспомогательных рабочих, которые будут набраны на месте.
Парторганизация в количестве 105 человек коммунистов существует в том составе, который был в г. Рязани, необходимо только произвести довыборы некоторых выбывших членов партбюро. Завком профсоюза также остается старый, однако все учетные документы до настоящего времени еще неизвестно где находятся, так как забыли, куда грузили.
Прибывшие люди по состоянию на 20 декабря 1941 г. еще не были полностью расселены, часть живет в здании управления ЛДК (Лопатинский древкомбинат). На это число было расселено в домах ЛДК около 700 человек. 19 декабря 1941 г. договорились еще расселить 100 человек. Остальные должны быть размещены по 4 близлежащим колхозам и в домах Волжского горсовета. Расселение продолжается ежедневно. Среди приезжих есть известный конструктор планеров т. Шереметьев. Существуют планера его конструкции под маркой Ш-10, Ш-2 и другие.
В одном корпусе разместился и сборочный, и фюзеляжный цехи. Сейчас производится сборка 2-х десантных планеров вместимостью по 20 человек с вооружением - пулеметом. По плану они должны быть закончены к 1 января 1942 г. Приступлено к приспособлению выделенных помещений под цехи и монтажу механического цеха, который имеет большую программу. Остальное деревообрабатывающее оборудование находится на территории древкомбината под открытым небом, и будет устанавливаться по мере устройства помещений под соответствующие цехи. Всего должно быть размещено около 10 основных различных цехов: крыльевой, центропланный, лонжеронный, раскроечно-заготовительный и т. д.
Новое строительство будет производиться по титульному списку, уже составленному и утвержденному начальником 11 Главного управления НКАП. Для обеспечения и строительства лесоматериалов выделено 1000 кб.м. древесины. Распиловка потребного ассортимента пиломатериалов обеспечивается древкомбинатом.
Рабочая сила (строители) частично выделена древкомбинатом из наличия, а остальная часть будет завербована со стороны. Вопрос о строительном подрядчике пока еще остался открытым и впредь строительство должно вестись хозяйственным способом. Надо отметить, что к основному строительству будут приступать еще не скоро, так как большой объем работы предстоит проделать по приспособлению выделенных помещений под цехи, ввиду того, что они изысканы на чердаках (лонжеронный цех) и других, не отапливаемых местах. Требуется настилка пола, утепление стен и крыш, устройство отопления (парового) и различных складских, и конторских цеховых отделений.
Руководящий состав завода № 168: директор - Шпаков Иван Михайлович, член ВКП(б), главный инженер - Ханкин Исаак Залманович, член ВКП(б), парторг ЦК ВКП(б) - Конкин Федор Анисимович, член ВКП(б), заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам - Кузнецов Г. И., член ВКП(б), заместитель директора по найму и увольнению - Шленцов А. Г., член ВКП(б).
Заведующий промышленным отделом ОК ВКП(б) Михеев
http://www.12rus.ru/List/42/3196/
И я вместе с заводом был эвакуирован ,но в ноябре 1942г. Оттуда завод прибыл зимой 1943г в Ростов /Дон.Позже преобразован в Ростовский вертолетный завод.
В Рязань семья возвратилась в сентябре 1947г
Отец в июне 1941г с главным инженером был в командировке на авиазаводе Украины. Сразу же ночью они на машине выехали и в районе Харькова попали под обстрел немецкой авиации. Отец успел влезть под машину. Гл. Инженер был убит,отец ранен в ноги. Сначала в Белгороде его оперировали,позже привезли в Рязань,госпиталь был в школе №3. Позже в 1960г ранение загноилось.Одну пулю не удалили в Белгороде. В Семашко удалили и вылечили.
Re: День в истории.
Шварц
как записка от Михеева читается?
как записка от Михеева читается?
Re: День в истории.
ivanes писал(а):Шварц
как записка от Михеева читается?
Как на заборе
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