День в истории.
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Re: День в истории.
Рязань - красивый русский город. Много чего можно продать,сжечь,"отреставрировать".
http://www.history-ryazan.ru/taxonomy_m ... 507?page=1
Из истории Края Рязанского 1941-1945г.г.
http://www.history-ryazan.ru/taxonomy_m ... 507?page=1
Из истории Края Рязанского 1941-1945г.г.
Re: День в истории.
Из воспоминаний работника завода (Рязсельмаш)Н.Ф. Бодрова:
- "Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно."
В конце того же сентября завод «Рязсельмаш» начали эвакуировать в город Невьянск Свердловской области.
Из воспоминаний работника завода К.И. Козлова:
- За время эвакуации, которая длилась всего четыре-пять месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26508/3377186/
- "Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно."
В конце того же сентября завод «Рязсельмаш» начали эвакуировать в город Невьянск Свердловской области.
Из воспоминаний работника завода К.И. Козлова:
- За время эвакуации, которая длилась всего четыре-пять месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26508/3377186/
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