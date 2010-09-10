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- "Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно."

- За время эвакуации, которая длилась всего четыре-пять месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.

Из воспоминаний работника завода (Рязсельмаш)Н.Ф. Бодрова:В конце того же сентября завод «Рязсельмаш» начали эвакуировать в город Невьянск Свердловской области.Из воспоминаний работника завода К.И. Козлова: