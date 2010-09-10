День в истории.
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: День в истории.
Рязань - красивый русский город. Много чего можно продать,сжечь,"отреставрировать".
http://www.history-ryazan.ru/taxonomy_m ... 507?page=1
Из истории Края Рязанского 1941-1945г.г.
http://www.history-ryazan.ru/taxonomy_m ... 507?page=1
Из истории Края Рязанского 1941-1945г.г.
Re: День в истории.
Из воспоминаний работника завода (Рязсельмаш)Н.Ф. Бодрова:
- "Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно."
В конце того же сентября завод «Рязсельмаш» начали эвакуировать в город Невьянск Свердловской области.
Из воспоминаний работника завода К.И. Козлова:
- За время эвакуации, которая длилась всего четыре-пять месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26508/3377186/
- "Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно."
В конце того же сентября завод «Рязсельмаш» начали эвакуировать в город Невьянск Свердловской области.
Из воспоминаний работника завода К.И. Козлова:
- За время эвакуации, которая длилась всего четыре-пять месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26508/3377186/
Re: День в истории.
К 80-летию Владимира Семеновича Высоцкого...
Из жизни настоящих рабочих... (1964 г)
Из жизни настоящих рабочих... (1964 г)
Я был слесарь шестого разряда,
Я получки на ветер кидал,-
Получал я всегда сколько надо -
И плюс премию в каждый квартал.
Если пьешь,- понимаете сами -
Должен что-то иметь человек,-
Ну, и кроме невесты в Рязани,
У меня - две шалавы в Москве.
Шлю посылки и письма в Рязань я,
А шалавам - себя и вино,-
Каждый вечер - одно наказанье
И всю ночь - истязанье одно.
Вижу я, что здоровие тает,
На работе - все брак и скандал,-
Никаких моих сил не хватает -
И плюс премии в каждый квартал.
Синяки и морщины на роже,-
И сказал я тогда им без слов:
На фиг вас - мне здоровье дороже,-
Поищите других фраеров!..
Если б знали, насколько мне лучше,
Как мне чудно - хоть кто б увидал:
Я один пропиваю получку -
И плюс премию в каждый квартал!
Re: День в истории.
Спасибо,Найс...
Этот праздник всегда был одним из самых значимых для меня.
Практически каждый год,за исключением учёбы,я так или иначе принимал в параде участие.конечно в авиационной его части.
Думаю,что вечером,подъедут приятели и мы выпьем по рюмке,вспомнив ту значимую для нас часть жизни.
http://www.rususa.com/forum/message.asp-msgid-1139796
Этот праздник всегда был одним из самых значимых для меня.
Практически каждый год,за исключением учёбы,я так или иначе принимал в параде участие.конечно в авиационной его части.
Думаю,что вечером,подъедут приятели и мы выпьем по рюмке,вспомнив ту значимую для нас часть жизни.
http://www.rususa.com/forum/message.asp-msgid-1139796
Вернуться в «История, события, люди»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей