День в истории.
Интересные факты, случаи и события из жизни города.
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Re: День в истории.
Рязань - красивый русский город. Много чего можно продать,сжечь,"отреставрировать".
http://www.history-ryazan.ru/taxonomy_m ... 507?page=1
Из истории Края Рязанского 1941-1945г.г.
http://www.history-ryazan.ru/taxonomy_m ... 507?page=1
Из истории Края Рязанского 1941-1945г.г.
Re: День в истории.
Из воспоминаний работника завода (Рязсельмаш)Н.Ф. Бодрова:
- "Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно."
В конце того же сентября завод «Рязсельмаш» начали эвакуировать в город Невьянск Свердловской области.
Из воспоминаний работника завода К.И. Козлова:
- За время эвакуации, которая длилась всего четыре-пять месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26508/3377186/
- "Мы уезжали с последним эшелоном 7 ноября 1941 года. Теплушки были поданы на территорию завода, в которых мы разместились к вечеру шестого числа. В теплушках были нары и печи. Запасли дров и провизии. Ехали мы целый месяц, питание было организовано хорошо - хлеб, сметана, в общем, всего было достаточно."
В конце того же сентября завод «Рязсельмаш» начали эвакуировать в город Невьянск Свердловской области.
Из воспоминаний работника завода К.И. Козлова:
- За время эвакуации, которая длилась всего четыре-пять месяцев, завод сильно растерял как свои кадры, так и оборудование… В марте сорок второго начали восстанавливать заново, так как оборудование, вывезенное с завода, обратно не отдали. Приходилось брать и устанавливать станки, которые оказались лишними на других заводах или бесхозными, находящимися на различных станциях железной дороги.
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26508/3377186/
Re: День в истории.
К 80-летию Владимира Семеновича Высоцкого...
Из жизни настоящих рабочих... (1964 г)
Из жизни настоящих рабочих... (1964 г)
Я был слесарь шестого разряда,
Я получки на ветер кидал,-
Получал я всегда сколько надо -
И плюс премию в каждый квартал.
Если пьешь,- понимаете сами -
Должен что-то иметь человек,-
Ну, и кроме невесты в Рязани,
У меня - две шалавы в Москве.
Шлю посылки и письма в Рязань я,
А шалавам - себя и вино,-
Каждый вечер - одно наказанье
И всю ночь - истязанье одно.
Вижу я, что здоровие тает,
На работе - все брак и скандал,-
Никаких моих сил не хватает -
И плюс премии в каждый квартал.
Синяки и морщины на роже,-
И сказал я тогда им без слов:
На фиг вас - мне здоровье дороже,-
Поищите других фраеров!..
Если б знали, насколько мне лучше,
Как мне чудно - хоть кто б увидал:
Я один пропиваю получку -
И плюс премию в каждый квартал!
Re: День в истории.
Спасибо,Найс...
Этот праздник всегда был одним из самых значимых для меня.
Практически каждый год,за исключением учёбы,я так или иначе принимал в параде участие.конечно в авиационной его части.
Думаю,что вечером,подъедут приятели и мы выпьем по рюмке,вспомнив ту значимую для нас часть жизни.
http://www.rususa.com/forum/message.asp-msgid-1139796
Этот праздник всегда был одним из самых значимых для меня.
Практически каждый год,за исключением учёбы,я так или иначе принимал в параде участие.конечно в авиационной его части.
Думаю,что вечером,подъедут приятели и мы выпьем по рюмке,вспомнив ту значимую для нас часть жизни.
http://www.rususa.com/forum/message.asp-msgid-1139796
Re: День в истории.
08.08. 10 лет спустя... Саакашвили на "Дожде" https://echo.msk.ru/programs/beseda/2253958-echo/
Интересно пишут грузины - участники тех событий... на вполне приличном, кстати, русском...
Откровения грузинских солдат, воевавших в Южной Осетии http://valieva.com/archives/735
Интересно пишут грузины - участники тех событий... на вполне приличном, кстати, русском...
Откровения грузинских солдат, воевавших в Южной Осетии http://valieva.com/archives/735
Войска входили и входили. В конце концов, их стало столько, что ясное дело они нас отымели...
Мой вывод – то, что распространяли русские СМИ по сути не было дезинформацией.
Спросите любого военного, где он был и что делал. Как я знаю, все конкретные сражения мы выиграли, а войну проиграли...
Неужели у нас вообще не было такой цели, выиграть войну? Нужно было, чтоб мы проиграли, да? Мама со мной ругается, говорит, ты как солдафон рассуждаешь, у нас цель не войну выиграть, у нас цель показать, что русские плохие...
Чтоб показать какие у нас большие потери? Потому не задолбали огромную армию в узком ущелье той же артиллерией, чтоб русские до Гори дошли и было видно как они нас имеют?
Мы не то что войну проиграли — всё проиграли, честь проиграли, грузинство проиграли, лицо проиграли, человечность проиграли, самое жестокое то, что проиграли вы, проиграл я и вынудили проиграть грузинских солдат, которые всё выиграли...
Мы нация, которая не имеет право на существование, потеряли лицо, честь, человечность и нас нужно уничтожить — чисто глобально правильно...
Меня лично всю жизнь терзала мысль,что мы уступили в войне в 92-ом и каждое утро съедал стыд, потому я пошел, не герой я и не сумашедший и сказал уже,что грузин тоже не считаю сверхнацией. То, как мы проиграли и эту войну, превосходит мои умственные возможности, не хочу даже представить встретить какого-нибудь русского или осетина и что-нибудь услышать от них, вообще что-нибудь, не могу представить дозу насмешек, как они про нас упоминают.
Я пытаюсь довести, что если на международном уровне имидж России как-то пострадал — мы то какой х.. от этого выиграли?!!!
Войну мы должны были выигрывать как войну, какие бы потом оценки не давались со стороны кого угодно — отвоеванную землю не смогли бы отнять, свою собственную землю отвоевали у кого угодно, хоть у осетин, хоть у криминалов или русских — ООН бы вынес какие-то постановления, в худшем случае наказали бы какого-нибудь командующего артиллерией за геноцид.
Сейчас вы все ждёте, что закричу — я Саакашвили маму е…, да? — Вот вам Саакашвили, вот и его министры, вот вы, вот я и вот грузинская армия. Ругайте кто хотите.
Путин? — Путин патриот своей страны, увидеть бы мне его на расстоянии выстрела и знаю я, но перед собой он — прав до небес… Российская армия? — Приказали-выполнили, умирали, но продвигались вперёд, не мародерствовали, не насиловали женщин и детей,...в своём роде это у них принято, так вот в своих глазах они мужики что надо..., а как на счёт этого на нашей стороне?
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