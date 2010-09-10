Войска входили и входили. В конце концов, их стало столько, что ясное дело они нас отымели...



Мой вывод – то, что распространяли русские СМИ по сути не было дезинформацией.

Спросите любого военного, где он был и что делал. Как я знаю, все конкретные сражения мы выиграли, а войну проиграли...

Неужели у нас вообще не было такой цели, выиграть войну? Нужно было, чтоб мы проиграли, да? Мама со мной ругается, говорит, ты как солдафон рассуждаешь, у нас цель не войну выиграть, у нас цель показать, что русские плохие...

Чтоб показать какие у нас большие потери? Потому не задолбали огромную армию в узком ущелье той же артиллерией, чтоб русские до Гори дошли и было видно как они нас имеют?

Мы не то что войну проиграли — всё проиграли, честь проиграли, грузинство проиграли, лицо проиграли, человечность проиграли, самое жестокое то, что проиграли вы, проиграл я и вынудили проиграть грузинских солдат, которые всё выиграли...

Мы нация, которая не имеет право на существование, потеряли лицо, честь, человечность и нас нужно уничтожить — чисто глобально правильно...

Меня лично всю жизнь терзала мысль,что мы уступили в войне в 92-ом и каждое утро съедал стыд, потому я пошел, не герой я и не сумашедший и сказал уже,что грузин тоже не считаю сверхнацией. То, как мы проиграли и эту войну, превосходит мои умственные возможности, не хочу даже представить встретить какого-нибудь русского или осетина и что-нибудь услышать от них, вообще что-нибудь, не могу представить дозу насмешек, как они про нас упоминают.

Я пытаюсь довести, что если на международном уровне имидж России как-то пострадал — мы то какой х.. от этого выиграли?!!!

Войну мы должны были выигрывать как войну, какие бы потом оценки не давались со стороны кого угодно — отвоеванную землю не смогли бы отнять, свою собственную землю отвоевали у кого угодно, хоть у осетин, хоть у криминалов или русских — ООН бы вынес какие-то постановления, в худшем случае наказали бы какого-нибудь командующего артиллерией за геноцид.



Сейчас вы все ждёте, что закричу — я Саакашвили маму е…, да? — Вот вам Саакашвили, вот и его министры, вот вы, вот я и вот грузинская армия. Ругайте кто хотите.

Путин? — Путин патриот своей страны, увидеть бы мне его на расстоянии выстрела и знаю я, но перед собой он — прав до небес… Российская армия? — Приказали-выполнили, умирали, но продвигались вперёд, не мародерствовали, не насиловали женщин и детей,...в своём роде это у них принято, так вот в своих глазах они мужики что надо..., а как на счёт этого на нашей стороне?



