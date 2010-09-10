Мотокультиватор
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Мотокультиватор
Посоветуйте где можно купить мотокультиватор и бензокосилку для детдома. Нужно чтобы были адекватные, работали по безналу, желательна скидка.
Ну и по характеристикам спрошу, чтобы понимать на что ориентироваться.
Мотокультиватор нужен для вспашки 40 соток земли. Просто вспахивать, комья дети граблями разобьют.
Бензокосилка, чтобы косить траву на бугристой местности.
Нужно прочное, надежное и без наворотов.
И еще синтезатор нужен. Среднего качества. Для проведения мероприятий в большом спортзале (вместо актового зала используют спорт).
Ну и по характеристикам спрошу, чтобы понимать на что ориентироваться.
Мотокультиватор нужен для вспашки 40 соток земли. Просто вспахивать, комья дети граблями разобьют.
Бензокосилка, чтобы косить траву на бугристой местности.
Нужно прочное, надежное и без наворотов.
И еще синтезатор нужен. Среднего качества. Для проведения мероприятий в большом спортзале (вместо актового зала используют спорт).
- MegaTools
- Гость RZN.info
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
- Откуда: Солотчинское шоссе дом 2
Re: Мотокультиватор
tochka писал(а):Посоветуйте где можно купить мотокультиватор и бензокосилку для детдома. Нужно чтобы были адекватные, работали по безналу, желательна скидка.
Ну и по характеристикам спрошу, чтобы понимать на что ориентироваться.
Мотокультиватор нужен для вспашки 40 соток земли. Просто вспахивать, комья дети граблями разобьют.
Бензокосилка, чтобы косить траву на бугристой местности.
Нужно прочное, надежное и без наворотов.
И еще синтезатор нужен. Среднего качества. Для проведения мероприятий в большом спортзале (вместо актового зала используют спорт).
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Последний раз редактировалось MegaTools 16 мар 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мотокультиватор
Инн, лучше попросить соседский трактор. Не должны детдому отказать. Дешевый культиватор - мученье для рабочих. А вообще "Дачник" занимается такими штуками.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Мотокультиватор
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Мотокультиватор
Я покупал в Бензомаркете, было дешевле чем в Дачнике.
Мотокультиватор у меня вроде Салют, 3 год полет нормальныый. Ничего плохого не скажу.
Бензокоса ECHO, тоже очень неплохо, но не очень дешево. Из основных ее достоинств - очень легко заводится.
Мотокультиватор у меня вроде Салют, 3 год полет нормальныый. Ничего плохого не скажу.
Бензокоса ECHO, тоже очень неплохо, но не очень дешево. Из основных ее достоинств - очень легко заводится.
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Мотокультиватор
Я в Дачнике покупал. Мотоблок Салют 5 с двигателем Хонда. Проблем нет уже года 3 точно.
С отечественным или китайским двигателем брать не советую.
С отечественным или китайским двигателем брать не советую.
Re: Мотокультиватор
Культиватор для вспашки брать только с несколькими скоростями и только с весом от 80 кг с утяжелением его во время работы до 100-120 кг, легкие культиваторы - сплошное мучение, ими только песок ковырять, устаешь от них сильно.
Лучше взять мотоблок "Нева", проверенный годами, надежный, простой агрегат, есть куча навесного от плуга до сенокосилки роторной и снегоуборщика. Грабли не понадобятся, после вспашки можно пройтись фрезами, запчасти есть любые на эту технику.
Лучше взять мотоблок "Нева", проверенный годами, надежный, простой агрегат, есть куча навесного от плуга до сенокосилки роторной и снегоуборщика. Грабли не понадобятся, после вспашки можно пройтись фрезами, запчасти есть любые на эту технику.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Re: Мотокультиватор
У MegaToolsCluster, кстати, прекрасная возможность повысить свою репутацию. Точку здесь знают все гарантия, что культиватор не попадёт на чью-то дачу - 100%.
Re: Мотокультиватор
Соглашусь с выше написанным: для озвученных площадей "Нева" самое оно. Больше 10 лет использую, года три назад двигатель только поменял на Гринфилд, много навесного оборудования, хорошо идет по тяжелым почвам. После фрез на 2й скорости грабли не нужны совершенно.
Салют, на мой взгляд, будет похуже для заявленного.
Из магазинов - и в "Дачнике" и в "Бензомаркете" достаточно все неплохо, и сервис в том числе. По ценам это надо смотреть где дешевле.
Салют, на мой взгляд, будет похуже для заявленного.
Из магазинов - и в "Дачнике" и в "Бензомаркете" достаточно все неплохо, и сервис в том числе. По ценам это надо смотреть где дешевле.
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Мотокультиватор
volgovod писал(а):Культиватор для вспашки брать только с несколькими скоростями и только с весом от 80 кг с утяжелением его во время работы до 100-120 кг, легкие культиваторы - сплошное мучение, ими только песок ковырять, устаешь от них сильно.
Лучше взять мотоблок "Нева", проверенный годами, надежный, простой агрегат, есть куча навесного от плуга до сенокосилки роторной и снегоуборщика. Грабли не понадобятся, после вспашки можно пройтись фрезами, запчасти есть любые на эту технику.
Насчет Невы я бы поспорил по поводу надежности. Возможно я (и некоторые знакомые) имел опыт общения с неудачным экземпляром.
У меня вот такой.
- MegaTools
- Гость RZN.info
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
- Откуда: Солотчинское шоссе дом 2
Re: Мотокультиватор
DS писал(а):У MegaToolsCluster, кстати, прекрасная возможность повысить свою репутацию. Точку здесь знают все гарантия, что культиватор не попадёт на чью-то дачу - 100%.
Мы всегда готовы помочь. Пусть к нам заходит, будем ждать в гости
Адрес прежний
Re: Мотокультиватор
Пишу в почту запрос на счет на
- мотоблок Салют с субаровским двигателем или
- мотоблок Салют с китайским двигателем
- мотокосу ЭХО 2305
фонд ДетскиеДомики
(если у кого-то был негативный опыт использования данной техники - напишите мне скорее ))) ).
- мотоблок Салют с субаровским двигателем или
- мотоблок Салют с китайским двигателем
- мотокосу ЭХО 2305
фонд ДетскиеДомики
(если у кого-то был негативный опыт использования данной техники - напишите мне скорее ))) ).
Re: Мотокультиватор
Полазила по инету. Мейла не нашла. Напишите мне тут или в почту, плиииз.
- MegaTools
- Гость RZN.info
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
- Откуда: Солотчинское шоссе дом 2
Re: Мотокультиватор
tochka писал(а):Полазила по инету. Мейла не нашла. Напишите мне тут или в почту, плиииз.
Отправляйте запрос, есть салют и с субаровским и с китайским двигателем
Оставьте ваши контакты, с вами свяжутся
- MegaTools
- Гость RZN.info
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
- Откуда: Солотчинское шоссе дом 2
Re: Мотокультиватор
Отправили Вам ответ на почту.Если есть вопросы, готовы ответить
Re: Мотокультиватор
Это цены уже со скидками?
В любом случае они равны ценам без скидок в Бензомаркете. Плюс там масло и леску для косы дарят в подарок.
В любом случае они равны ценам без скидок в Бензомаркете. Плюс там масло и леску для косы дарят в подарок.
- MegaTools
- Гость RZN.info
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
- Откуда: Солотчинское шоссе дом 2
Re: Мотокультиватор
tochka писал(а):Это цены уже со скидками?
В любом случае они равны ценам без скидок в Бензомаркете. Плюс там масло и леску для косы дарят в подарок.
Может вы ошиблись, цена на мотоблоки самая минимальная по городу
Полная информацию по телефону 503-507( доб.112)
- MegaTools
- Гость RZN.info
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
- Откуда: Солотчинское шоссе дом 2
Re: Мотокультиватор
Как и просили,счет отправлен Вам на почту. Ждем решения
- MegaTools
- Гость RZN.info
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
- Откуда: Солотчинское шоссе дом 2
Re: Мотокультиватор
Инна, с Вами свяжется наш менеджер в ближайшее время!
Деньги мы увидели
Деньги мы увидели
Re: Мотокультиватор
По безналу работает магазин БИГАМ https://www.bigam.ru Так же есть рассрочка и кредит. Выбор мотокультиваторов и триммеров от разных производителей большой. В принципе, абсолютно любой подберет подходящую технику для себя по цене и параметрам.
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