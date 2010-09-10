Сообщение Avtoex » 17 мар 2012, 16:43

Соглашусь с выше написанным: для озвученных площадей "Нева" самое оно. Больше 10 лет использую, года три назад двигатель только поменял на Гринфилд, много навесного оборудования, хорошо идет по тяжелым почвам. После фрез на 2й скорости грабли не нужны совершенно.

Салют, на мой взгляд, будет похуже для заявленного.

Из магазинов - и в "Дачнике" и в "Бензомаркете" достаточно все неплохо, и сервис в том числе. По ценам это надо смотреть где дешевле.