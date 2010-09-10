Мотокультиватор

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Мотокультиватор

Сообщение tochka » 16 мар 2012, 16:37

Посоветуйте где можно купить мотокультиватор и бензокосилку для детдома. Нужно чтобы были адекватные, работали по безналу, желательна скидка.

Ну и по характеристикам спрошу, чтобы понимать на что ориентироваться.
Мотокультиватор нужен для вспашки 40 соток земли. Просто вспахивать, комья дети граблями разобьют.
Бензокосилка, чтобы косить траву на бугристой местности.

Нужно прочное, надежное и без наворотов.

И еще синтезатор нужен. :) Среднего качества. Для проведения мероприятий в большом спортзале (вместо актового зала используют спорт).
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MegaTools
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
Откуда: Солотчинское шоссе дом 2

Re: Мотокультиватор

Сообщение MegaTools » 16 мар 2012, 16:56

tochka писал(а):Посоветуйте где можно купить мотокультиватор и бензокосилку для детдома. Нужно чтобы были адекватные, работали по безналу, желательна скидка.

Ну и по характеристикам спрошу, чтобы понимать на что ориентироваться.
Мотокультиватор нужен для вспашки 40 соток земли. Просто вспахивать, комья дети граблями разобьют.
Бензокосилка, чтобы косить траву на бугристой местности.

Нужно прочное, надежное и без наворотов.

И еще синтезатор нужен. :) Среднего качества. Для проведения мероприятий в большом спортзале (вместо актового зала используют спорт).


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Последний раз редактировалось MegaTools 16 мар 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11245
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Мотокультиватор

Сообщение UNCLE1911 » 16 мар 2012, 16:58

Инн, лучше попросить соседский трактор. Не должны детдому отказать. Дешевый культиватор - мученье для рабочих. А вообще "Дачник" занимается такими штуками.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Мотокультиватор

Сообщение tochka » 16 мар 2012, 17:13

Там тяжело будет трактором пройти. Это грядки, клумбы в том числе. Просто интернат сам себя обеспечивает овощами, поэтому площадь большая. И заборчик еще имеется.
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2711
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя Wolf

Re: Мотокультиватор

Сообщение Wolf » 16 мар 2012, 18:24

Я покупал в Бензомаркете, было дешевле чем в Дачнике.

Мотокультиватор у меня вроде Салют, 3 год полет нормальныый. Ничего плохого не скажу.

Бензокоса ECHO, тоже очень неплохо, но не очень дешево. Из основных ее достоинств - очень легко заводится.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Контактная информация пользователя Nick

Re: Мотокультиватор

Сообщение Nick » 16 мар 2012, 20:24

Я в Дачнике покупал. Мотоблок Салют 5 с двигателем Хонда. Проблем нет уже года 3 точно.
С отечественным или китайским двигателем брать не советую.
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volgovod
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2144
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 12:24

Re: Мотокультиватор

Сообщение volgovod » 17 мар 2012, 14:24

Культиватор для вспашки брать только с несколькими скоростями и только с весом от 80 кг с утяжелением его во время работы до 100-120 кг, легкие культиваторы - сплошное мучение, ими только песок ковырять, устаешь от них сильно.
Лучше взять мотоблок "Нева", проверенный годами, надежный, простой агрегат, есть куча навесного от плуга до сенокосилки роторной и снегоуборщика. Грабли не понадобятся, после вспашки можно пройтись фрезами, запчасти есть любые на эту технику.
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Мотокультиватор

Сообщение DS » 17 мар 2012, 14:36

У MegaToolsCluster, кстати, прекрасная возможность повысить свою репутацию. Точку здесь знают все гарантия, что культиватор не попадёт на чью-то дачу - 100%.
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Avtoex
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 17 мар 2012, 16:09

Re: Мотокультиватор

Сообщение Avtoex » 17 мар 2012, 16:43

Соглашусь с выше написанным: для озвученных площадей "Нева" самое оно. Больше 10 лет использую, года три назад двигатель только поменял на Гринфилд, много навесного оборудования, хорошо идет по тяжелым почвам. После фрез на 2й скорости грабли не нужны совершенно.
Салют, на мой взгляд, будет похуже для заявленного.
Из магазинов - и в "Дачнике" и в "Бензомаркете" достаточно все неплохо, и сервис в том числе. По ценам это надо смотреть где дешевле.
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Nick

Re: Мотокультиватор

Сообщение Nick » 18 мар 2012, 15:18

volgovod писал(а):Культиватор для вспашки брать только с несколькими скоростями и только с весом от 80 кг с утяжелением его во время работы до 100-120 кг, легкие культиваторы - сплошное мучение, ими только песок ковырять, устаешь от них сильно.
Лучше взять мотоблок "Нева", проверенный годами, надежный, простой агрегат, есть куча навесного от плуга до сенокосилки роторной и снегоуборщика. Грабли не понадобятся, после вспашки можно пройтись фрезами, запчасти есть любые на эту технику.


Насчет Невы я бы поспорил по поводу надежности. Возможно я (и некоторые знакомые) имел опыт общения с неудачным экземпляром.
У меня вот такой.
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MegaTools
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
Откуда: Солотчинское шоссе дом 2

Re: Мотокультиватор

Сообщение MegaTools » 19 мар 2012, 11:04

DS писал(а):У MegaToolsCluster, кстати, прекрасная возможность повысить свою репутацию. Точку здесь знают все гарантия, что культиватор не попадёт на чью-то дачу - 100%.

Мы всегда готовы помочь. Пусть к нам заходит, будем ждать в гости
Адрес прежний
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Мотокультиватор

Сообщение tochka » 19 мар 2012, 17:03

Пишу в почту запрос на счет на
- мотоблок Салют с субаровским двигателем или
- мотоблок Салют с китайским двигателем
- мотокосу ЭХО 2305

фонд ДетскиеДомики

(если у кого-то был негативный опыт использования данной техники - напишите мне скорее ))) ).
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Мотокультиватор

Сообщение tochka » 19 мар 2012, 17:06

Полазила по инету. Мейла не нашла. Напишите мне тут или в почту, плиииз.
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MegaTools
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
Откуда: Солотчинское шоссе дом 2

Re: Мотокультиватор

Сообщение MegaTools » 20 мар 2012, 09:08

tochka писал(а):Полазила по инету. Мейла не нашла. Напишите мне тут или в почту, плиииз.


Отправляйте запрос, есть салют и с субаровским и с китайским двигателем
Оставьте ваши контакты, с вами свяжутся
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MegaTools
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
Откуда: Солотчинское шоссе дом 2

Re: Мотокультиватор

Сообщение MegaTools » 20 мар 2012, 14:47

Отправили Вам ответ на почту.Если есть вопросы, готовы ответить
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Мотокультиватор

Сообщение tochka » 20 мар 2012, 15:11

Это цены уже со скидками?

В любом случае они равны ценам без скидок в Бензомаркете. Плюс там масло и леску для косы дарят в подарок.
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MegaTools
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
Откуда: Солотчинское шоссе дом 2

Re: Мотокультиватор

Сообщение MegaTools » 20 мар 2012, 16:10

tochka писал(а):Это цены уже со скидками?

В любом случае они равны ценам без скидок в Бензомаркете. Плюс там масло и леску для косы дарят в подарок.


Может вы ошиблись, цена на мотоблоки самая минимальная по городу
Полная информацию по телефону 503-507( доб.112)
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MegaTools
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
Откуда: Солотчинское шоссе дом 2

Re: Мотокультиватор

Сообщение MegaTools » 22 мар 2012, 16:56

Как и просили,счет отправлен Вам на почту. Ждем решения
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MegaTools
Гость RZN.info
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 10:41
Откуда: Солотчинское шоссе дом 2

Re: Мотокультиватор

Сообщение MegaTools » 30 мар 2012, 12:36

Инна, с Вами свяжется наш менеджер в ближайшее время!
Деньги мы увидели
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MILAh
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 01:55

Re: Мотокультиватор

Сообщение MILAh » Сегодня, 09:53

По безналу работает магазин БИГАМ https://www.bigam.ru Так же есть рассрочка и кредит. Выбор мотокультиваторов и триммеров от разных производителей большой. В принципе, абсолютно любой подберет подходящую технику для себя по цене и параметрам.
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