Сообщение dew » 06 сен 2012, 13:31

Народ, ни у кого на примете (или в собственности:) ) нет случаем 5-метровой газели?

Везти профлист в Клепиковский район, в обе стороны суммарно около 150-160км. Длина 5, вес около 900кг.

приороводовед