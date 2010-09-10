Грузоперевозки
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 23:39
Грузоперевозки
Есть автомобиль Валдай. Термобудка. Хочу заняться грузоперевозками в радиусе не более 500 км от Рязани. Подскажите где найти клиентов или диспетчеров. Или подскажите как положить начало этому бизнесу
Re: Грузоперевозки
Наберите в поисковике волшебное слово "Ати". И все узнаете.
И это пройдет...
- NollY
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
- Откуда: RZN
- Контактная информация:
Re: Грузоперевозки
Князь писал(а):Наберите в поисковике волшебное слово "Ати". И все узнаете.
Там и диспетчера набегут Будете по 10р-км кататься.
Хотя может термобудка спасать будет, и то, если будка палетная.
Re: Грузоперевозки
Народ, ни у кого на примете (или в собственности:) ) нет случаем 5-метровой газели?
Везти профлист в Клепиковский район, в обе стороны суммарно около 150-160км. Длина 5, вес около 900кг.
Везти профлист в Клепиковский район, в обе стороны суммарно около 150-160км. Длина 5, вес около 900кг.
приороводовед
- NollY
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1010
- Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
- Откуда: RZN
- Контактная информация:
Re: Грузоперевозки
У меня есть ((((
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 621
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Грузоперевозки
Для того чтобы перевести все из офиса, мне нужна была не только машина, но и https://xhovala.co.il/services/uslugi-gruzchikov/ заказать грузчиков. Сделали все качественно, так что теперь буду сам пользоваться услугами и вам советую их.
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