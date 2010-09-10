Грузоперевозки

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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dumastik007
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 май 2010, 23:39

Грузоперевозки

Сообщение dumastik007 » 01 апр 2012, 01:32

Есть автомобиль Валдай. Термобудка. Хочу заняться грузоперевозками в радиусе не более 500 км от Рязани. Подскажите где найти клиентов или диспетчеров. Или подскажите как положить начало этому бизнесу
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Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Грузоперевозки

Сообщение Князь » 01 апр 2012, 09:16

Наберите в поисковике волшебное слово "Ати". И все узнаете.
И это пройдет...
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NollY
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
Откуда: RZN
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Re: Грузоперевозки

Сообщение NollY » 01 апр 2012, 19:26

Князь писал(а):Наберите в поисковике волшебное слово "Ати". И все узнаете.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Там и диспетчера набегут :lol: Будете по 10р-км кататься. :wink:
Хотя может термобудка спасать будет, и то, если будка палетная.
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dew
Пользователь RZN.info
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 13 дек 2008, 21:29
Откуда: Рязань

Re: Грузоперевозки

Сообщение dew » 06 сен 2012, 13:31

Народ, ни у кого на примете (или в собственности:) ) нет случаем 5-метровой газели?
Везти профлист в Клепиковский район, в обе стороны суммарно около 150-160км. Длина 5, вес около 900кг.
приороводовед
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NollY
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 01:44
Откуда: RZN
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Re: Грузоперевозки

Сообщение NollY » 23 фев 2013, 02:06

У меня есть ((((
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 621
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Грузоперевозки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:20

Для того чтобы перевести все из офиса, мне нужна была не только машина, но и https://xhovala.co.il/services/uslugi-gruzchikov/ заказать грузчиков. Сделали все качественно, так что теперь буду сам пользоваться услугами и вам советую их.
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