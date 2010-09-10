hardbone писал(а):

ENGI писал(а): А вообще, номера нужно крепить тщательнее, а не на 2 саморезика или пластиковую рамочку с защелками, из которых их можно выковырнуть в течение 20 секунд.

А как тщательней? Вот у меня приятель на все свои машины номера крепит исключительно заклепками, я думаю это перебор, нет ли средних вариантов?