КРАЖА!!!!
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:02
Re: КРАЖА!!!!
добрый день ул березовая 1А СЕГОДНЯ ПРОКОЛОЛИ НОЧЬЮ КОЛЕСО. НЕДЕЛЮ НАЗАД ПЫТАЛИСЬ ВСКРЫТЬ КАПОТ И ОТОРВАЛИ ЭМБЛЕМУ ВПЕРЕДИ. ЕСТЬ К ТО С БЕРЕЗОВОЙ? У КОГО ТАКИЕ ЖЕ СЛУЧАИ.У КОГО ЕСТЬ ВИДЕО С ПОДОБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. ЗАЯВЛЕНИЯ НАПИСАНО ПО ПЕРВОМУ СЛУЧАЮ ПО ВТОРОМУ ЖДУ НАРЯД
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10
Re: КРАЖА!!!!
игорь петрович писал(а):добрый день ул березовая 1А СЕГОДНЯ ПРОКОЛОЛИ НОЧЬЮ КОЛЕСО. НЕДЕЛЮ НАЗАД ПЫТАЛИСЬ ВСКРЫТЬ КАПОТ И ОТОРВАЛИ ЭМБЛЕМУ ВПЕРЕДИ. ЕСТЬ К ТО С БЕРЕЗОВОЙ? У КОГО ТАКИЕ ЖЕ СЛУЧАИ.У КОГО ЕСТЬ ВИДЕО С ПОДОБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. ЗАЯВЛЕНИЯ НАПИСАНО ПО ПЕРВОМУ СЛУЧАЮ ПО ВТОРОМУ ЖДУ НАРЯД
нашли ? просто тоже такой же случий был ((
------------------------
тут
- Tigrena3344
- Гость RZN.info
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25
Re: КРАЖА!!!!
Наверное нет.
Re: КРАЖА!!!!
hardbone писал(а):ENGI писал(а):А вообще, номера нужно крепить тщательнее, а не на 2 саморезика или пластиковую рамочку с защелками, из которых их можно выковырнуть в течение 20 секунд.
А как тщательней? Вот у меня приятель на все свои машины номера крепит исключительно заклепками, я думаю это перебор, нет ли средних вариантов?
Как вариант,номер отксерокопить и заламинировать.А железный в багажник кинуть,чтоб гаи предьявлять в случае чего.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: КРАЖА!!!!
В Москве продают пластиковые номера,которые вешаются на свой номер.Фотосчитыватель засекает несуществующий номер и владельца. Цена такого номера 2500 руб. Покупайте. Приезжие с Донбасса и Крыма с машинами с украинскими номерами ежедневно на ночь снимают номера и уносят с собой. Утром снова ставят на место и уезжают.
Re: КРАЖА!!!!
Ужасно!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: КРАЖА!!!!
Это вообще ужас(((
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость