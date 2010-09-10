КРАЖА!!!!

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игорь петрович
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:02

Re: КРАЖА!!!!

Сообщение игорь петрович » 09 сен 2015, 15:10

добрый день ул березовая 1А СЕГОДНЯ ПРОКОЛОЛИ НОЧЬЮ КОЛЕСО. НЕДЕЛЮ НАЗАД ПЫТАЛИСЬ ВСКРЫТЬ КАПОТ И ОТОРВАЛИ ЭМБЛЕМУ ВПЕРЕДИ. ЕСТЬ К ТО С БЕРЕЗОВОЙ? У КОГО ТАКИЕ ЖЕ СЛУЧАИ.У КОГО ЕСТЬ ВИДЕО С ПОДОБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. ЗАЯВЛЕНИЯ НАПИСАНО ПО ПЕРВОМУ СЛУЧАЮ ПО ВТОРОМУ ЖДУ НАРЯД
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dimonik35nk2
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 08:10

Re: КРАЖА!!!!

Сообщение dimonik35nk2 » 30 окт 2015, 14:09

игорь петрович писал(а):добрый день ул березовая 1А СЕГОДНЯ ПРОКОЛОЛИ НОЧЬЮ КОЛЕСО. НЕДЕЛЮ НАЗАД ПЫТАЛИСЬ ВСКРЫТЬ КАПОТ И ОТОРВАЛИ ЭМБЛЕМУ ВПЕРЕДИ. ЕСТЬ К ТО С БЕРЕЗОВОЙ? У КОГО ТАКИЕ ЖЕ СЛУЧАИ.У КОГО ЕСТЬ ВИДЕО С ПОДОБНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. ЗАЯВЛЕНИЯ НАПИСАНО ПО ПЕРВОМУ СЛУЧАЮ ПО ВТОРОМУ ЖДУ НАРЯД

нашли ? просто тоже такой же случий был ((

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тут
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Tigrena3344
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 21:25

Re: КРАЖА!!!!

Сообщение Tigrena3344 » 29 ноя 2015, 16:21

Наверное нет.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: КРАЖА!!!!

Сообщение контакт » 19 фев 2016, 01:08

hardbone писал(а):
ENGI писал(а):А вообще, номера нужно крепить тщательнее, а не на 2 саморезика или пластиковую рамочку с защелками, из которых их можно выковырнуть в течение 20 секунд.

А как тщательней? Вот у меня приятель на все свои машины номера крепит исключительно заклепками, я думаю это перебор, нет ли средних вариантов?

Как вариант,номер отксерокопить и заламинировать.А железный в багажник кинуть,чтоб гаи предьявлять в случае чего.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7197
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: КРАЖА!!!!

Сообщение ivanes » 19 фев 2016, 11:32

В Москве продают пластиковые номера,которые вешаются на свой номер.Фотосчитыватель засекает несуществующий номер и владельца. Цена такого номера 2500 руб. Покупайте. Приезжие с Донбасса и Крыма с машинами с украинскими номерами ежедневно на ночь снимают номера и уносят с собой. Утром снова ставят на место и уезжают.
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YoungP
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:15

Re: КРАЖА!!!!

Сообщение YoungP » 21 ноя 2016, 18:21

Ужасно!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: КРАЖА!!!!

Сообщение irinakotova » Сегодня, 18:49

Это вообще ужас(((
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