АВС моторс
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
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5 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 апр 2012, 12:39
АВС моторс
Нормальный сервис да и на приемке нормальные менеджеры и цены не ломят . Отличный ремонтник ЗАкир 2 раза делал машину и оба раза доволен
Re: АВС моторс
Где-то как с полгода не мог найти буксировочный трос, который всегда лежал в багажнике., ну думаю и хрен с ним, сам куда-то засунул. А тут на днях не смог обнаружить буксировочный кронштейн, которй идет в комплекте с машиной, он под сиденьем все время валялся. И картина сложилась воедино., кто-то "занял" у моей машины трос и кронштейн и забыл их положить на место, а без присмотра в этот период машина два раза оставалась только в АБСе.))
А по теме, сервис хороший, нравится, правда последнее время запись чуть-ли не на неделю вперед.
А по теме, сервис хороший, нравится, правда последнее время запись чуть-ли не на неделю вперед.
А ему говорю - ты мозга мне не греби, Нижневартовск на Оби... человека во мне не видишь штоль?
Re: АВС моторс
Отдавал машину на замену передних стоек стабилизатора и втулок стабилизатора.
Позвонил договорился на определенное время. Все приехал, как положено.
Машину забрали. Через час перезвонили и сказали что стоимость будет не много другая, потому что придётся вывешивать подрамник. Ну, подумал я, если уж делают то пусть делают. На мой вопрос можно ли расплатиться безналом получил отказ, хотя везде у них на кассе и в буклетах красуются надписи об обратном. В итоге, прождав 3 часа с лишним (до закрытия магазина) вместо обещанных 1 - 1.5 получил в итоге свою машину. Замененные запчасти вернули. Все вроде поменяли, пока езжу тьфу тьфу тьфу.
Минусы:
1. Ждал дольше времени, чем обещали.
2. Заплатил стоимость больше, чем было договорено.
3. В итоге не получил ни каких актов(чеков, накладных) ничего вообще что я к ним обращался. (возможно приёмщик положил мои бабки к себе в карман).
4. На следующий день поехал менять свечи. В двери, где лежала секретка для колес не досчитался свечного ключа.
Конечно мелочь, но когда ты уже разобрал всё, а ключа нет. Очень не приятно.
Позвонил договорился на определенное время. Все приехал, как положено.
Машину забрали. Через час перезвонили и сказали что стоимость будет не много другая, потому что придётся вывешивать подрамник. Ну, подумал я, если уж делают то пусть делают. На мой вопрос можно ли расплатиться безналом получил отказ, хотя везде у них на кассе и в буклетах красуются надписи об обратном. В итоге, прождав 3 часа с лишним (до закрытия магазина) вместо обещанных 1 - 1.5 получил в итоге свою машину. Замененные запчасти вернули. Все вроде поменяли, пока езжу тьфу тьфу тьфу.
Минусы:
1. Ждал дольше времени, чем обещали.
2. Заплатил стоимость больше, чем было договорено.
3. В итоге не получил ни каких актов(чеков, накладных) ничего вообще что я к ним обращался. (возможно приёмщик положил мои бабки к себе в карман).
4. На следующий день поехал менять свечи. В двери, где лежала секретка для колес не досчитался свечного ключа.
Конечно мелочь, но когда ты уже разобрал всё, а ключа нет. Очень не приятно.
Re: АВС моторс
Заменили ШРУС на автомобиле в АВС моторс. Через 120 км он слетел, и дальнейшая эксплуатация автомобиля стала невозможна. Если они позиционируют себя как мультибрендовый техцентр, то нужно набирать квалифицированный персонал. Если механик криво поставил, то почему мастер цеха не уследил? Или его в штате не существует?..Вообщем, больше туда не поеду, и другим НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Единственный положительный момент в том, что запись в АВС моторс оказалась возможна на следующий день после обращения, а у официального дилера пришлось бы ждать три дня, а ремонт требовался срочный...
Единственный положительный момент в том, что запись в АВС моторс оказалась возможна на следующий день после обращения, а у официального дилера пришлось бы ждать три дня, а ремонт требовался срочный...
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5 сообщений • Страница 1 из 1
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