Сообщение SVT » 16 июл 2012, 19:16

Где-то как с полгода не мог найти буксировочный трос, который всегда лежал в багажнике., ну думаю и хрен с ним, сам куда-то засунул. А тут на днях не смог обнаружить буксировочный кронштейн, которй идет в комплекте с машиной, он под сиденьем все время валялся. И картина сложилась воедино., кто-то "занял" у моей машины трос и кронштейн и забыл их положить на место, а без присмотра в этот период машина два раза оставалась только в АБСе.))

А по теме, сервис хороший, нравится, правда последнее время запись чуть-ли не на неделю вперед.

А ему говорю - ты мозга мне не греби, Нижневартовск на Оби... человека во мне не видишь штоль?