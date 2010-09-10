Сколько веб студий в Рязани?
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 апр 2012, 11:57
Сколько веб студий в Рязани?
Задался этим вопросом, полазил по интернету и насчитал 67 сайтов которые именуют себя Веб-студиями. По личному мнению нормальных около 15 штук, остальные только в зачаточном развитии или вообще полузаброшеные. Если кому интересно могу указать список.
- Genesis
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1208
- Зарегистрирован: 19 дек 2010, 20:31
- Откуда: берется интернет?
Re: Сколько веб студий в Рязани?
artemowslawik, если еще найдете хотя бы одну профессиональную, цены Вам не будет
За мой кривой русский не ругайтесь... Я его изучал по WinWord`овским хелпам :)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 окт 2012, 18:04
Re: Сколько веб студий в Рязани?
Да, я бы тоже хотела с кем- то профессионально- сильным пообщаться. Есть такие?
PHP тим лиды интересуют
PHP тим лиды интересуют
Re: Сколько веб студий в Рязани?
Хм, ну а что вы имеете ввиду - профессиональные?
И почему это так важно для вас?
Я например, заказывал свой первый инет-магазин, у парня, который на том момент был вообще фрилансером. Ну или может это был не один парень, а какой то не большой коллектив друзей-энтузиастов. Так вот они мне сделали магазин, примерно за 2 недели, потом начали его раскручивать, на четвертый месяц, магазин показывал более 300 уникальный посетителей в день, а с применением КР - около 1000.
Сейчас то эти парни тоже называются вэб-студией https://pengstud.com
Но Когда мы только взялись за первый проект, совершенно ничего не указывало на то что, это какая то "профессиональная" студия. Просто ребята которые знают что делают.
И почему это так важно для вас?
Я например, заказывал свой первый инет-магазин, у парня, который на том момент был вообще фрилансером. Ну или может это был не один парень, а какой то не большой коллектив друзей-энтузиастов. Так вот они мне сделали магазин, примерно за 2 недели, потом начали его раскручивать, на четвертый месяц, магазин показывал более 300 уникальный посетителей в день, а с применением КР - около 1000.
Сейчас то эти парни тоже называются вэб-студией https://pengstud.com
Но Когда мы только взялись за первый проект, совершенно ничего не указывало на то что, это какая то "профессиональная" студия. Просто ребята которые знают что делают.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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