Сообщение artemowslawik » 05 апр 2012, 12:02

Задался этим вопросом, полазил по интернету и насчитал 67 сайтов которые именуют себя Веб-студиями. По личному мнению нормальных около 15 штук, остальные только в зачаточном развитии или вообще полузаброшеные. Если кому интересно могу указать список.