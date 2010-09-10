Сообщение Овняшка » 13 фев 2013, 21:52

зубы нынче дорого лечить) так что это огого какой зубнопастный бизнес!

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И она к тебе не раз еще вернется ©

Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р