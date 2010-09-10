Зубная паста, какую выбрать?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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ENGI
Знаток RZN.info
Сообщения: 6962
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 22:14
Откуда: уездный город N

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение ENGI » 13 фев 2013, 21:01

В "Глобусе" продаются прикольные корейские зубные пасты - с экстрактом жемчуга, с бамбуковой солью. Попробовал - ощущения неплохие.
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прасковья птичкина
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:06

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение прасковья птичкина » 13 фев 2013, 21:32

?
Kate Suvorova писал(а):Рембранд...очень классная_))!


Для чувствительных зубов годится?
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение бабайка » 13 фев 2013, 21:40

Господи, сколько ж вас сразу из-за зубной пасты зарегистрировалось!
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Овняшка
Знаток RZN.info
Сообщения: 8570
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 23:11

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Овняшка » 13 фев 2013, 21:52

зубы нынче дорого лечить) так что это огого какой зубнопастный бизнес!
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Lira » 21 ноя 2016, 13:06

Современными пастами пора пользоваться, а не советской мятной массой. У меня РОКС бионика отбеливающая, как по мне, то это оптимальное сочетание. Изображение Натуральная паста сплошь из трав, без всяких антисептиков и фторидов, да еще и отбеливает.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение listen10 » 21 ноя 2016, 15:24

Дорого,и бестолково.
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Gholbirisa » 29 ноя 2016, 13:28

Не важно какая фирма у пасты,главное чтобы был фтор в составе так сказала моя стоматолог.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1753
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение АЛСНщик » 06 дек 2016, 20:04

Gholbirisa писал(а):Не важно какая фирма у пасты,главное чтобы был фтор в составе так сказала моя стоматолог.

Мне категорически запретили пасты с фтором. Как и всем жителям Рыбного.
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Wofka47
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 15 окт 2013, 22:07

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Wofka47 » 09 дек 2016, 14:29

Зубная паста Rasyan в маленьких баночках с мерной ложкой, пр-во Таиланд. Маленький шарик величиной с зерно гречи обеспечивает невероятную пену при чистке и последующую свежесть на длительное время. После неё, по моим субъективным ощущениям, никакой другой пользоваться не хочется. Цена не очень гуманная, продается в Metro.
Amat victoria curam!
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Pazuzu
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 18:00

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Pazuzu » 09 дек 2016, 14:49

Anika писал(а):Вроде бы наоборот пасты со фтором полезные


В Рязани и области повышенное содержание фтора в воде, избыток фтора также вреден для зубов, как и недостаток, по-этому осведомлённые о проблеме с водой стоматологи не рекомендуют жителям Рыбного и Спас-Клепиков, например, пользоваться пастой с фтором
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Anutka Krasa
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Anutka Krasa » 12 дек 2016, 08:53

Я пользуюсь пастой лесной бальзам, потому что на все остальное зубы реагирует.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Kirill23 » 20 дек 2016, 22:32

Из всех которых я пробовал-splat. действительно осветляет тон зубов, да и вообще по качеству понравился.
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Сабрина
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 12:21

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Сабрина » 19 янв 2017, 10:31

А без фтора пасту посоветуйте. И с травами. И желательно для чувствительных зубов. Только по нормальной цене, не слишком дорогую как у некоторых разрекламированных брендов бывает.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение sol » 20 янв 2017, 19:19

Мы на мексидол Дент сейчас перешли. Она без фтора. По цене приемлимо, последний раз чуть больше 100 рублей отдала. Бывает разных видов - для чувствительных зубов, для профилактики кариеса, есть с травами для профилактики пародонтоза. Вот ее я вначале купила, когда у меня было обострение, а потом уже и остальные пасты этого вида когда попадались, стала брать.
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Сабрина
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 12:21

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Сабрина » 21 янв 2017, 09:50

А где она вам попадается? В магазинах вообще такой пасты не видела, ну, или внимания не обращала.
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение sol » 21 янв 2017, 12:20

Да, в магазинах Мексидол Дент я тоже не встречала, она продается в аптеках. Может, потому что все пасты этой линейки противовоспалительные за счет того, что главное действующее вещество у них мексидол – антиоксидант. Но мы теперь эту пасту используем просто потому, что недорогая, на вкус приятная, хорошо налет снимает. А оздоравливающее действие уже вроде как приятным бонусом идет.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Мэри » 25 янв 2017, 11:46

Мне тоже нравятся их пасты.
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Сталкер
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 14:43

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение Сталкер » 01 фев 2017, 22:47

Изображение
это реклама... :D
а вообще по моему любую пасту можно, только потом желательно полоскать ополаскивателем. хотя бы на ночь хотя бы иногда.
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rinat
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 15:06

Re: Зубная паста, какую выбрать?

Сообщение rinat » Вчера, 15:14

Блендамед и только гель, не паста.
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