Сообщение sol » 20 янв 2017, 19:19

Мы на мексидол Дент сейчас перешли. Она без фтора. По цене приемлимо, последний раз чуть больше 100 рублей отдала. Бывает разных видов - для чувствительных зубов, для профилактики кариеса, есть с травами для профилактики пародонтоза. Вот ее я вначале купила, когда у меня было обострение, а потом уже и остальные пасты этого вида когда попадались, стала брать.