Зубная паста, какую выбрать?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Зубная паста, какую выбрать?
В "Глобусе" продаются прикольные корейские зубные пасты - с экстрактом жемчуга, с бамбуковой солью. Попробовал - ощущения неплохие.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:06
Re: Зубная паста, какую выбрать?
?
Для чувствительных зубов годится?
Kate Suvorova писал(а):Рембранд...очень классная_))!
Для чувствительных зубов годится?
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Господи, сколько ж вас сразу из-за зубной пасты зарегистрировалось!
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Зубная паста, какую выбрать?
зубы нынче дорого лечить) так что это огого какой зубнопастный бизнес!
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Современными пастами пора пользоваться, а не советской мятной массой. У меня РОКС бионика отбеливающая, как по мне, то это оптимальное сочетание. Натуральная паста сплошь из трав, без всяких антисептиков и фторидов, да еще и отбеливает.
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Дорого,и бестолково.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Не важно какая фирма у пасты,главное чтобы был фтор в составе так сказала моя стоматолог.
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Gholbirisa писал(а):Не важно какая фирма у пасты,главное чтобы был фтор в составе так сказала моя стоматолог.
Мне категорически запретили пасты с фтором. Как и всем жителям Рыбного.
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Зубная паста Rasyan в маленьких баночках с мерной ложкой, пр-во Таиланд. Маленький шарик величиной с зерно гречи обеспечивает невероятную пену при чистке и последующую свежесть на длительное время. После неё, по моим субъективным ощущениям, никакой другой пользоваться не хочется. Цена не очень гуманная, продается в Metro.
Amat victoria curam!
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Anika писал(а):Вроде бы наоборот пасты со фтором полезные
В Рязани и области повышенное содержание фтора в воде, избыток фтора также вреден для зубов, как и недостаток, по-этому осведомлённые о проблеме с водой стоматологи не рекомендуют жителям Рыбного и Спас-Клепиков, например, пользоваться пастой с фтором
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Я пользуюсь пастой лесной бальзам, потому что на все остальное зубы реагирует.
Re: Зубная паста, какую выбрать?
Из всех которых я пробовал-splat. действительно осветляет тон зубов, да и вообще по качеству понравился.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 25 фев 2017, 23:23
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