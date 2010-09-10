Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апреля.

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IronClaw
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 11:27
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Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апреля.

Сообщение IronClaw » 17 апр 2012, 10:03

Добрый день. С первого апреля произошли изменения в документообороте при оформлении квартиры в собственность. Оформляю сейчас квартиру в новостройке и вплотную с этим столкнулся. Раньше было как. Сначала заказываешь техпаспорт в БТИ, потом с ним идешь в кадастровую палату и заказываешь кадастровый паспорт, который делали 1 месяц. Потом с кадастровым паспортом идешь в регпалату за свидетельством. С 1 апреля вместо техпаспорта ввели техплан. Техпаспорт стоил 160р., техплан - 5000р. Ну думаю ладно деваться некуда пойду в БТИ заказывать техплан. Пришел. В БТИ сказали, что мне надо сразу идти в кадастровую палату за кадастровым паспортом, а к ним в БТИ можно вообще не приходить. Пошел в кадастровый отдел в МФЦ на почтовой. Мою заявку приняли и за неделю сделали мне кадастровый паспорт. Сегодня я его забрал. Кадастровый паспорт на весь дом. На первом листе писанина, на втором маленький чертежик дома с габаритными размерами.... Вот теперь что, мне с этим кадастровым паспортом идти в регпалату за свидетельством на квартиру? Меня с ним обратно в БТИ не отправят? Техплан теперь получается необязательный документ? Кто нибудь может объяснить как теперь правильно документы то оформлять на квартиру?
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hope
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:33

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение hope » 17 апр 2012, 11:07

Вы не поняли. Вам выдали кадастровую выписку (то есть информацию), на основе которой будет подготовлен техплан в Бти ( уточнение), плотом опять в Кадастровую за кад. паспортом и в регпалату. Это оформление сделали в соответствии с законом по принципу оформления земельного участка. Так что сплокойно с этой бумагой идете в БТИ и так далее.
Бывает, что в Кадастровой дают не выписку, а письмо, что информации нет, это тоже информация для Бти и они по ней работают. Вот как-то так.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
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IronClaw
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 11:27
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Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение IronClaw » 17 апр 2012, 11:18

Рано я обрадовался )).. Получается что все просто усложнили и подняли ценник?..
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hope
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:33

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение hope » 17 апр 2012, 11:27

Угу.
Сейчас как бы считается переходный период. Дело в том, что Бти как и кадастровая скоро войдет в регпалату. И тогда уже не надо будет бегать по трем организациям. А пока вот так...
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение hardbone » 17 апр 2012, 13:21

hope писал(а):Дело в том, что Бти как и кадастровая скоро войдет в регпалату. И тогда уже не надо будет бегать по трем организациям. А пока вот так...

Вот в 2008-2009 году влили кадастровую службу в регистрационную, но как нужно было бегать по обеим организациям так и осталось, во всяком случае в конце лета прошлого года было именно так.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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hope
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:33

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение hope » 17 апр 2012, 14:44

И сейчас так. В идеале будет, думаю где-то через год.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
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IronClaw
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 11:27
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Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение IronClaw » 21 апр 2012, 23:15

Ходил сегодня снова в БТИ. Оказывается кроме кадастрового паспорта на весь дом я должен был взять еще выписку о том, что на мою квартиру еще не выдавался кадастровый паспорт... И тетя озвучила новый ценник на техплан - 2600р. )) Чем дальше тем веселее. Пойду снова в кадастровую.
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IronClaw
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 11:27
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Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение IronClaw » 26 апр 2012, 10:40

Сходил снова в МФЦ.. заказал недостающую бумажку.. ждать еще неделю пока сделают.. потом в БТИ
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Brandi
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 17:49

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение Brandi » 27 апр 2012, 13:32

IronClaw, добрый день.

Т.е. от кадастровой палаты нужно просить кадастровый паспорт на весь дом и справку, что для квартиры еще не выдан паспорт?
А Вы не уточняли, это каждому жильцу надо брать кадастровый паспорт на ВЕСЬ ДОМ? Почему одного паспорта на весь дом не достаточно, интересно...
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
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hope
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:33

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение hope » 27 апр 2012, 15:22

В кадастровой палате нужно сделать запрос о предоставлении сведений ГКН

Результатом выполнения запроса на выдачу сведений является:
(одно из трех)

-Выписка из ГКН,
-Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений,
-Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений.

Заказываете и на дом и на квартиру. Затем в БТИ.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
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hope
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:33

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение hope » 27 апр 2012, 15:24

Сведения ГКН - это и есть кадастровая ВЫПИСКА
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
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IronClaw
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 11:27
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Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение IronClaw » 27 апр 2012, 15:28

Да, просите сразу 2 бумажки. Мне просто сразу не сказали что нужно две, поэтому мне пришлось ходить 2 раза. Кадастровый на весь дом думаю надо каждому, ибо возможно они его подшивают в техплан. Берите - они все равно бесплатные.
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hope
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 25 сен 2009, 14:33

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение hope » 27 апр 2012, 15:32

Говорите так: мне нужны сведения на дом и квартиру для БТИ для оформления техплана. Что проще?
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
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Brandi
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 17:49

Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение Brandi » 27 апр 2012, 15:46

Спасибо всем!

hope писал(а):Говорите так: мне нужны сведения на дом и квартиру для БТИ для оформления техплана. Что проще?


Ох, я, конечно, в эту организацию еще не обращалась, но судя по другим госучреждениям, далеко не все (даже почти никто) всё сразу и без дополнительных конкретных вопросов не дает, не делает, не отвечает. :(
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
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IronClaw
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 11:27
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Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел

Сообщение IronClaw » 03 май 2012, 16:36

Подал сегодня документы в БТИ на получение техплана. Без выезда 2600р, с выездом еще +1500р. Делать сказали будут месяц но может и быстрее.
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Juristelupt
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Вчера, 18:00

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