Сообщение hope » 17 апр 2012, 11:07

Вы не поняли. Вам выдали кадастровую выписку (то есть информацию), на основе которой будет подготовлен техплан в Бти ( уточнение), плотом опять в Кадастровую за кад. паспортом и в регпалату. Это оформление сделали в соответствии с законом по принципу оформления земельного участка. Так что сплокойно с этой бумагой идете в БТИ и так далее.

Бывает, что в Кадастровой дают не выписку, а письмо, что информации нет, это тоже информация для Бти и они по ней работают. Вот как-то так.

Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.