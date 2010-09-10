Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апреля.
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17 сообщений • Страница 1 из 1
Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апреля.
Добрый день. С первого апреля произошли изменения в документообороте при оформлении квартиры в собственность. Оформляю сейчас квартиру в новостройке и вплотную с этим столкнулся. Раньше было как. Сначала заказываешь техпаспорт в БТИ, потом с ним идешь в кадастровую палату и заказываешь кадастровый паспорт, который делали 1 месяц. Потом с кадастровым паспортом идешь в регпалату за свидетельством. С 1 апреля вместо техпаспорта ввели техплан. Техпаспорт стоил 160р., техплан - 5000р. Ну думаю ладно деваться некуда пойду в БТИ заказывать техплан. Пришел. В БТИ сказали, что мне надо сразу идти в кадастровую палату за кадастровым паспортом, а к ним в БТИ можно вообще не приходить. Пошел в кадастровый отдел в МФЦ на почтовой. Мою заявку приняли и за неделю сделали мне кадастровый паспорт. Сегодня я его забрал. Кадастровый паспорт на весь дом. На первом листе писанина, на втором маленький чертежик дома с габаритными размерами.... Вот теперь что, мне с этим кадастровым паспортом идти в регпалату за свидетельством на квартиру? Меня с ним обратно в БТИ не отправят? Техплан теперь получается необязательный документ? Кто нибудь может объяснить как теперь правильно документы то оформлять на квартиру?
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Вы не поняли. Вам выдали кадастровую выписку (то есть информацию), на основе которой будет подготовлен техплан в Бти ( уточнение), плотом опять в Кадастровую за кад. паспортом и в регпалату. Это оформление сделали в соответствии с законом по принципу оформления земельного участка. Так что сплокойно с этой бумагой идете в БТИ и так далее.
Бывает, что в Кадастровой дают не выписку, а письмо, что информации нет, это тоже информация для Бти и они по ней работают. Вот как-то так.
Бывает, что в Кадастровой дают не выписку, а письмо, что информации нет, это тоже информация для Бти и они по ней работают. Вот как-то так.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Рано я обрадовался )).. Получается что все просто усложнили и подняли ценник?..
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Угу.
Сейчас как бы считается переходный период. Дело в том, что Бти как и кадастровая скоро войдет в регпалату. И тогда уже не надо будет бегать по трем организациям. А пока вот так...
Сейчас как бы считается переходный период. Дело в том, что Бти как и кадастровая скоро войдет в регпалату. И тогда уже не надо будет бегать по трем организациям. А пока вот так...
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
hope писал(а):Дело в том, что Бти как и кадастровая скоро войдет в регпалату. И тогда уже не надо будет бегать по трем организациям. А пока вот так...
Вот в 2008-2009 году влили кадастровую службу в регистрационную, но как нужно было бегать по обеим организациям так и осталось, во всяком случае в конце лета прошлого года было именно так.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
И сейчас так. В идеале будет, думаю где-то через год.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Ходил сегодня снова в БТИ. Оказывается кроме кадастрового паспорта на весь дом я должен был взять еще выписку о том, что на мою квартиру еще не выдавался кадастровый паспорт... И тетя озвучила новый ценник на техплан - 2600р. )) Чем дальше тем веселее. Пойду снова в кадастровую.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Сходил снова в МФЦ.. заказал недостающую бумажку.. ждать еще неделю пока сделают.. потом в БТИ
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
IronClaw, добрый день.
Т.е. от кадастровой палаты нужно просить кадастровый паспорт на весь дом и справку, что для квартиры еще не выдан паспорт?
А Вы не уточняли, это каждому жильцу надо брать кадастровый паспорт на ВЕСЬ ДОМ? Почему одного паспорта на весь дом не достаточно, интересно...
Т.е. от кадастровой палаты нужно просить кадастровый паспорт на весь дом и справку, что для квартиры еще не выдан паспорт?
А Вы не уточняли, это каждому жильцу надо брать кадастровый паспорт на ВЕСЬ ДОМ? Почему одного паспорта на весь дом не достаточно, интересно...
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
В кадастровой палате нужно сделать запрос о предоставлении сведений ГКН
Результатом выполнения запроса на выдачу сведений является:
(одно из трех)
-Выписка из ГКН,
-Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений,
-Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений.
Заказываете и на дом и на квартиру. Затем в БТИ.
Результатом выполнения запроса на выдачу сведений является:
(одно из трех)
-Выписка из ГКН,
-Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений,
-Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений.
Заказываете и на дом и на квартиру. Затем в БТИ.
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Сведения ГКН - это и есть кадастровая ВЫПИСКА
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Да, просите сразу 2 бумажки. Мне просто сразу не сказали что нужно две, поэтому мне пришлось ходить 2 раза. Кадастровый на весь дом думаю надо каждому, ибо возможно они его подшивают в техплан. Берите - они все равно бесплатные.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Говорите так: мне нужны сведения на дом и квартиру для БТИ для оформления техплана. Что проще?
Есть вещи, которые объяснить нельзя. Либо ты их понимаешь, либо нет.
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Спасибо всем!
Ох, я, конечно, в эту организацию еще не обращалась, но судя по другим госучреждениям, далеко не все (даже почти никто) всё сразу и без дополнительных конкретных вопросов не дает, не делает, не отвечает.
hope писал(а):Говорите так: мне нужны сведения на дом и квартиру для БТИ для оформления техплана. Что проще?
Ох, я, конечно, в эту организацию еще не обращалась, но судя по другим госучреждениям, далеко не все (даже почти никто) всё сразу и без дополнительных конкретных вопросов не дает, не делает, не отвечает.
Мы строили - строили и наконец ... пока не построили
Re: Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апрел
Подал сегодня документы в БТИ на получение техплана. Без выезда 2600р, с выездом еще +1500р. Делать сказали будут месяц но может и быстрее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апреля
Ехать куда-то в бронницы, а вот когда я так и не понял, это типа я должен туда звонить и узнавать или как ? как они время назначают ???
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Процесс получения свидетельста на квартиру после 1 апреля
Сначала до конца апреля,потом до 1 июля,потом до августа и теперь до сентября.
Уже и не знают как с нами бороться,остается только нам лапшу на уши вешать и оттягивать время.
помню спрашивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
Уже и не знают как с нами бороться,остается только нам лапшу на уши вешать и оттягивать время.
помню спрашивали про ремонт частотных приводов, повторю ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ 73
17 сообщений • Страница 1 из 1
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