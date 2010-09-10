Сообщение JaS0n » 18 апр 2012, 14:45

16-Я ВЫСТАВКА АВТО-, МОТОТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ,

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25-27 АПРЕЛЯ 2012 г.

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 32/2, ТРК «Мегацентр Горизонт»

две площадки. Выставочный зал

открытая выставочная площадь

14й Ярмарки специализированной техники

3-ю конференцию «ЮгКомТранс-2012. Инновации, задачи и перспективы развития

финал Конкурса красоты «Мисс Автоформула-2012»

До встречи в Ростове-на-Дону на выставке «Автоформула-2012»!

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И АВТОПРОФЕССИОНАЛОВС 25 по 27 апреля в Ростове-на-Дону пройдет 16-я выставка авто-, мото и коммерческой техники, запчастей и комплектующих, автохимии и автоаксессуаров, оборудования и материалов «Автоформула-2012».В этом году организатор выставки – ФВЦ «Бизнес-АРТ» - проводит «Автоформулу-2012» на совершенно новой площадке - в ТРК Мегацентр ГОРИЗОНТ. На территории Ростова-на-Дону ТРК Горизонт является самым популярным, раскрученным торгово-развлекательным центром, который ежедневно принимает тысячи посетителей, а на weekend он становится самым посещаемым местом города.На выставке задействованы, вмещающий стенды экспонентов, находится непосредственно на территории торгового центра «Горизонт». Посетители будут попадать в зал сразу с улицы. «Автоформула» представит весь мир автомобильной и мототехники: легковые автомобили, мототехника, автозапчасти, автомасла, автохимия и автокосметика, автомобильная электроника, гаражное, диагностическое, ремонтное оборудование и инструмент, запасные части и комплектующие для тюнинга и авто-мототехники и др.Буквально в 100 метрах от закрытой площадки, перед ТРК «Мегацентр Горизонт», находится, на которой в рамкахбудет показана крупногабаритная техника - грузовые автомобили, автобусы, миниавтобусы, спецавтотехника, прицепы и полуприцепы, грузоподъемная техника и др.В первый день «Автоформулы» организатор проводит».В докладах и прениях участвуют: производители и поставщики коммерческого транспорта, представители автобусных заводов, торговых и финансовых структур, транспортных предприятий, представители администрации Ростовской области и городского управления транспортом.Для ценителей истинной красоты состоится! В этом году в борьбу за право называться королевой «Автоформулы» вступят не только профессиональные модели, но и все девушки, желающие заявить о себе и завоевать титул «Мисс Автоформула-2012»!!!В этом году «Автоформула» надеется собрать многотысячную аудиторию! Этому будет способствовать беспрецедентная рекламная кампания на нескольких федеральных и региональных телеканалах: НТВ, ТНТ, РБК, Южный Регион Дон и др. Кроме того, задействованы 9 радиостанций (ХитFM, DFM, Русское Радио, RADIO MONTE CARLO, Радио Маяк, Шансон, Ретро, Европа плюс и Радио Ростова), наружная реклама, специализированная и общественно-политическая пресса, а также реклама в торгово-развлекательных центрах. Бюджет на рекламную кампанию вырос по сравнению с 2011 годом практически в 2 раза.Время работы выставки: с 25 по 27 апреля, с 10.00 - 18.00ч.