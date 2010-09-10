«АВТОФОРМУЛА-2012»
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«АВТОФОРМУЛА-2012»
16-Я ВЫСТАВКА АВТО-, МОТОТЕХНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ,
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25-27 АПРЕЛЯ 2012 г.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 32/2, ТРК «Мегацентр Горизонт»
ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И АВТОПРОФЕССИОНАЛОВ
С 25 по 27 апреля в Ростове-на-Дону пройдет 16-я выставка авто-, мото и коммерческой техники, запчастей и комплектующих, автохимии и автоаксессуаров, оборудования и материалов «Автоформула-2012».
В этом году организатор выставки – ФВЦ «Бизнес-АРТ» - проводит «Автоформулу-2012» на совершенно новой площадке - в ТРК Мегацентр ГОРИЗОНТ. На территории Ростова-на-Дону ТРК Горизонт является самым популярным, раскрученным торгово-развлекательным центром, который ежедневно принимает тысячи посетителей, а на weekend он становится самым посещаемым местом города.
На выставке задействованы две площадки. Выставочный зал, вмещающий стенды экспонентов, находится непосредственно на территории торгового центра «Горизонт». Посетители будут попадать в зал сразу с улицы. «Автоформула» представит весь мир автомобильной и мототехники: легковые автомобили, мототехника, автозапчасти, автомасла, автохимия и автокосметика, автомобильная электроника, гаражное, диагностическое, ремонтное оборудование и инструмент, запасные части и комплектующие для тюнинга и авто-мототехники и др.
Буквально в 100 метрах от закрытой площадки, перед ТРК «Мегацентр Горизонт», находится открытая выставочная площадь, на которой в рамках 14й Ярмарки специализированной техники будет показана крупногабаритная техника - грузовые автомобили, автобусы, миниавтобусы, спецавтотехника, прицепы и полуприцепы, грузоподъемная техника и др.
В первый день «Автоформулы» организатор проводит 3-ю конференцию «ЮгКомТранс-2012. Инновации, задачи и перспективы развития».
В докладах и прениях участвуют: производители и поставщики коммерческого транспорта, представители автобусных заводов, торговых и финансовых структур, транспортных предприятий, представители администрации Ростовской области и городского управления транспортом.
Для ценителей истинной красоты состоится финал Конкурса красоты «Мисс Автоформула-2012»! В этом году в борьбу за право называться королевой «Автоформулы» вступят не только профессиональные модели, но и все девушки, желающие заявить о себе и завоевать титул «Мисс Автоформула-2012»!!!
В этом году «Автоформула» надеется собрать многотысячную аудиторию! Этому будет способствовать беспрецедентная рекламная кампания на нескольких федеральных и региональных телеканалах: НТВ, ТНТ, РБК, Южный Регион Дон и др. Кроме того, задействованы 9 радиостанций (ХитFM, DFM, Русское Радио, RADIO MONTE CARLO, Радио Маяк, Шансон, Ретро, Европа плюс и Радио Ростова), наружная реклама, специализированная и общественно-политическая пресса, а также реклама в торгово-развлекательных центрах. Бюджет на рекламную кампанию вырос по сравнению с 2011 годом практически в 2 раза.
Время работы выставки: с 25 по 27 апреля, с 10.00 - 18.00ч.
До встречи в Ростове-на-Дону на выставке «Автоформула-2012»!
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25-27 АПРЕЛЯ 2012 г.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 32/2, ТРК «Мегацентр Горизонт»
ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ И АВТОПРОФЕССИОНАЛОВ
С 25 по 27 апреля в Ростове-на-Дону пройдет 16-я выставка авто-, мото и коммерческой техники, запчастей и комплектующих, автохимии и автоаксессуаров, оборудования и материалов «Автоформула-2012».
В этом году организатор выставки – ФВЦ «Бизнес-АРТ» - проводит «Автоформулу-2012» на совершенно новой площадке - в ТРК Мегацентр ГОРИЗОНТ. На территории Ростова-на-Дону ТРК Горизонт является самым популярным, раскрученным торгово-развлекательным центром, который ежедневно принимает тысячи посетителей, а на weekend он становится самым посещаемым местом города.
На выставке задействованы две площадки. Выставочный зал, вмещающий стенды экспонентов, находится непосредственно на территории торгового центра «Горизонт». Посетители будут попадать в зал сразу с улицы. «Автоформула» представит весь мир автомобильной и мототехники: легковые автомобили, мототехника, автозапчасти, автомасла, автохимия и автокосметика, автомобильная электроника, гаражное, диагностическое, ремонтное оборудование и инструмент, запасные части и комплектующие для тюнинга и авто-мототехники и др.
Буквально в 100 метрах от закрытой площадки, перед ТРК «Мегацентр Горизонт», находится открытая выставочная площадь, на которой в рамках 14й Ярмарки специализированной техники будет показана крупногабаритная техника - грузовые автомобили, автобусы, миниавтобусы, спецавтотехника, прицепы и полуприцепы, грузоподъемная техника и др.
В первый день «Автоформулы» организатор проводит 3-ю конференцию «ЮгКомТранс-2012. Инновации, задачи и перспективы развития».
В докладах и прениях участвуют: производители и поставщики коммерческого транспорта, представители автобусных заводов, торговых и финансовых структур, транспортных предприятий, представители администрации Ростовской области и городского управления транспортом.
Для ценителей истинной красоты состоится финал Конкурса красоты «Мисс Автоформула-2012»! В этом году в борьбу за право называться королевой «Автоформулы» вступят не только профессиональные модели, но и все девушки, желающие заявить о себе и завоевать титул «Мисс Автоформула-2012»!!!
В этом году «Автоформула» надеется собрать многотысячную аудиторию! Этому будет способствовать беспрецедентная рекламная кампания на нескольких федеральных и региональных телеканалах: НТВ, ТНТ, РБК, Южный Регион Дон и др. Кроме того, задействованы 9 радиостанций (ХитFM, DFM, Русское Радио, RADIO MONTE CARLO, Радио Маяк, Шансон, Ретро, Европа плюс и Радио Ростова), наружная реклама, специализированная и общественно-политическая пресса, а также реклама в торгово-развлекательных центрах. Бюджет на рекламную кампанию вырос по сравнению с 2011 годом практически в 2 раза.
Время работы выставки: с 25 по 27 апреля, с 10.00 - 18.00ч.
До встречи в Ростове-на-Дону на выставке «Автоформула-2012»!
Re: «АВТОФОРМУЛА-2012»
Госссссподи! Где ж они таких страшных девок-то нашли?!
Re: «АВТОФОРМУЛА-2012»
Та которая над лебедкой, на верхней фотке, вполне ниче., еслиб не накладной нос. А одну из тех, которые на нижней фотке, я точно на окружной в районе городской свалки.., а может и птицефабрики, встречал., а может и обеих, похожие там часто тусуются.
А ему говорю - ты мозга мне не греби, Нижневартовск на Оби... человека во мне не видишь штоль?
Re: «АВТОФОРМУЛА-2012»
позубоскалить не об чем....
а может фотограф косоглазый и криворукий!
а может фотограф косоглазый и криворукий!
...Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
И она к тебе не раз еще вернется ©
Чудеса происходят с теми, кто в них верит :Р
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 628
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: «АВТОФОРМУЛА-2012»
Раджу вам таку покупку зробити в інтернеті. Як на мене, так зараз набагато реальніше щось знайти там, ніж у звичайному магазині. Я собі пару місяців тому замовляв https://avtozapchasti.com.ua/ua/catalog ... oznoy-disk . У них гарний вибір та прийнятні ціни. Усі автозапчастини оригінального виробництва та тільки від офіційних постачальників. Так що можете замовити собі такий комплект.
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