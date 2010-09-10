Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
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Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
Как узнать рыночную стоимость участка земли в черте города?
Участок приватизирован.
Участок приватизирован.
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
Большинство оценщиков, если к ним обратиться буду рыскать во всяких базах на предмет аналогичных предложений. Если я не ошибаюсь, массовый рынок оценки недвижимости работает именно так. Т.е. если нужно просто оценить без документов, то можно грубо прикинуть и самому.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
Район малого центра (Мичурина-Театралка-Свободы) - сколько примерно стоит?
Да, просто прикинуть надо.
Да, просто прикинуть надо.
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
Тут и цены можно посмотреть:
http://www.yarmarka-ryazan.ru/cgi-bin/s ... e=2&bgn=51
http://www.yarmarka-ryazan.ru/cgi-bin/s ... e=2&bgn=51
И это пройдет...
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
Посмотрела... Не густо, в основном окраины.
Но нашла Новослободскую. Наверно примерно равнозначные цены?
Но нашла Новослободскую. Наверно примерно равнозначные цены?
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
tochka писал(а):Как узнать рыночную стоимость участка земли в черте города?
Участок приватизирован.
У Вас какие-то подвижки? На Новослободской, у нас, опять тишина.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
бабайка писал(а):tochka писал(а):Как узнать рыночную стоимость участка земли в черте города?
Участок приватизирован.
У Вас какие-то подвижки? На Новослободской, у нас, опять тишина.
Нет. Но знать надо.
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
Куча факторов влияют на цену земли в городе
- разрешенное использование;
- площадь (пятачок и место под многоквартирный дом буду стоить разных денег в пересчете на сотку);
- конкретное месторасположение (в плане перспективности постройки торговой точки);
- итд, итд.
- разрешенное использование;
- площадь (пятачок и место под многоквартирный дом буду стоить разных денег в пересчете на сотку);
- конкретное месторасположение (в плане перспективности постройки торговой точки);
- итд, итд.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
В Авито дом c с земельным участком рядом с Детским миром продаётся, лимонов 7 просят.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 660
- Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
- Откуда: Байкал, Рязань
Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?
никанора писал(а):В Авито дом c с земельным участком рядом с Детским миром продаётся, лимонов 7 просят.
Просить могут и 20. Вопрос за сколько реально купят
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Как узнать рыночную стоимость земли в городе
PS на форуме просили ссылку на ремонт частотных приводов, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
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