Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение tochka » 20 апр 2012, 11:49

Как узнать рыночную стоимость участка земли в черте города?
Участок приватизирован.
Вернуться к началу
hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение hardbone » 20 апр 2012, 11:53

Большинство оценщиков, если к ним обратиться буду рыскать во всяких базах на предмет аналогичных предложений. Если я не ошибаюсь, массовый рынок оценки недвижимости работает именно так. Т.е. если нужно просто оценить без документов, то можно грубо прикинуть и самому.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Вернуться к началу
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение tochka » 20 апр 2012, 11:59

Район малого центра (Мичурина-Театралка-Свободы) - сколько примерно стоит?
Да, просто прикинуть надо.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Князь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4677
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение Князь » 20 апр 2012, 12:03

Тут и цены можно посмотреть:
http://www.yarmarka-ryazan.ru/cgi-bin/s ... e=2&bgn=51
И это пройдет...
Вернуться к началу
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение tochka » 20 апр 2012, 12:17

Посмотрела... Не густо, в основном окраины.

Но нашла Новослободскую. Наверно примерно равнозначные цены?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение бабайка » 20 апр 2012, 12:49

tochka писал(а):Как узнать рыночную стоимость участка земли в черте города?
Участок приватизирован.

У Вас какие-то подвижки? На Новослободской, у нас, опять тишина.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Вернуться к началу
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение tochka » 20 апр 2012, 13:03

бабайка писал(а):
tochka писал(а):Как узнать рыночную стоимость участка земли в черте города?
Участок приватизирован.

У Вас какие-то подвижки? На Новослободской, у нас, опять тишина.

Нет. Но знать надо.
Вернуться к началу
hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7522
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение hardbone » 20 апр 2012, 14:49

Куча факторов влияют на цену земли в городе
- разрешенное использование;
- площадь (пятачок и место под многоквартирный дом буду стоить разных денег в пересчете на сотку);
- конкретное месторасположение (в плане перспективности постройки торговой точки);
- итд, итд.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение никанора » 20 апр 2012, 15:04

В Авито дом c с земельным участком рядом с Детским миром продаётся, лимонов 7 просят.
Вернуться к началу
baikal
Пользователь RZN.info
Сообщения: 660
Зарегистрирован: 19 июн 2008, 12:23
Откуда: Байкал, Рязань

Re: Как узнать рыночную стоимость земли в городе?

Сообщение baikal » 20 апр 2012, 15:30

никанора писал(а):В Авито дом c с земельным участком рядом с Детским миром продаётся, лимонов 7 просят.

Просить могут и 20. Вопрос за сколько реально купят
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Как узнать рыночную стоимость земли в городе

Сообщение Avesgamer » 11 окт 2019, 20:27

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Как узнать рыночную стоимость земли в городе

Сообщение Avesgamer » 27 ноя 2019, 12:14

<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
Вернуться к началу
Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Avesgamer

Как узнать рыночную стоимость земли в городе

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 13:00

PS на форуме просили ссылку на ремонт частотных приводов, советую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ ИМХО
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя