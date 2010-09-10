Сообщение hardbone » 20 апр 2012, 11:53

Большинство оценщиков, если к ним обратиться буду рыскать во всяких базах на предмет аналогичных предложений. Если я не ошибаюсь, массовый рынок оценки недвижимости работает именно так. Т.е. если нужно просто оценить без документов, то можно грубо прикинуть и самому.

Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.