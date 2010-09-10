Театр
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Театр
Мы были на премьере нового спектакля в театре на Соборной. О предпремьерном его показе уже писали в новостях.
"Денис Давыдов". Очень понравилось. Были сомнения, что после исполнения роли Дениса Давыдова Ростоцким, впечатление может быть "не очень". На удивление, очень впечатлило. Я все ладони себе отбила. Рекомендую.
"Денис Давыдов". Очень понравилось. Были сомнения, что после исполнения роли Дениса Давыдова Ростоцким, впечатление может быть "не очень". На удивление, очень впечатлило. Я все ладони себе отбила. Рекомендую.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Театр
Была недавно в г. Уфе в Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкирия на спектакле "Луна и Листопад". Играли актеры этого театра. Спектакль потрясающий. 2,5 часа великолепной игры. Очень удивила цена билета-всего 150 рублей.
А вот игра актеров Театра драмы имени Федора Волкова в г.Ярославле на спектакле по пьесам А.П.Чехова восторга не вызвала. Очень наигранно и натянуто. Да и билет часового представления стоил 350 руб.
А вот игра актеров Театра драмы имени Федора Волкова в г.Ярославле на спектакле по пьесам А.П.Чехова восторга не вызвала. Очень наигранно и натянуто. Да и билет часового представления стоил 350 руб.
Re: Театр
А мне из последних рязанских спектаклей очень понравился "Диоген" в кукольном. я сначала как-то разочаровалась, что кукол там нет, все же артисты кукольного театра - не драматические актеры. Я ожидала что-то маловнятное и слабое. А оказалось, и актеры вполне себе драматические, и без привычных кукол играют замечательно =)
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
Re: Театр
Мы с мужем часто ездим в Москву на спектакли, которые проходят в Театре Сатиры. Цены там недорогие, поэтому можно себе позволить весело провести выходные + прогуляться по москве))) Были в диком восторге от спектакля
Кошмар на улице Лурсин. Отличный взрослый юмор, не тнтшный, если понимаете о чем я Кому интересно, вот.
Кошмар на улице Лурсин. Отличный взрослый юмор, не тнтшный, если понимаете о чем я Кому интересно, вот.
- SvetlankaD
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 окт 2015, 13:40
Re: Театр
Очень давно не была в театре. Нужно сходить.
Re: Театр
а посоветуйте театр.
Re: Театр
давно не был в театре, подскажите в какую театр сходить?
Re: Театр
В Балшой
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 15:55
Re: Театр
И яяя хочу в театр! А то смотрю одни фильмы, на спектакль бы сходить, надо с мужем поделиться мыслью) кстати, фильм недавно интересный посмотрела, советую, называется Механик 2 Воскрешение http://kinovmeste.cc/821-mehanik-voskreshenie.html чуть похуже первой части, но фильм все равно хороший, посмотреть на один раз самое то, если еще в хорошей компании, с любимым например ммм красота))) легкий сюжет, отличный актерский состав, очень талантливые актеры в главных ролях, смотреть на них прям одно удовольствие) приятного просмотра, вы не пожалеете)
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Театр
SvetlankaD писал(а):Очень давно не была в театре. Нужно сходить.
Я вообще недавно впервые в театре побывала. Впечатлений масса. Удалось посетить моноспектакль "Мой Гоголь" с Дмитрием Родоновым http://rodonov.ru/. Он оказался просто мастером перевоплощения. Сразу несколько персонажей за спектакль сыграл. Ощущение у меня теперь, будто целый том Гоголя прочла.))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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