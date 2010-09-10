Театр

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Театр

Сообщение бабайка » 21 апр 2012, 20:59

Мы были на премьере нового спектакля в театре на Соборной. О предпремьерном его показе уже писали в новостях.
"Денис Давыдов". Очень понравилось. Были сомнения, что после исполнения роли Дениса Давыдова Ростоцким, впечатление может быть "не очень". На удивление, очень впечатлило. Я все ладони себе отбила. Рекомендую.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Polli
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2846
Зарегистрирован: 18 ноя 2009, 10:29

Re: Театр

Сообщение Polli » 28 апр 2012, 08:25

Была недавно в г. Уфе в Государственном академическом русском драматическом театре Республики Башкирия на спектакле "Луна и Листопад". Играли актеры этого театра. Спектакль потрясающий. 2,5 часа великолепной игры. Очень удивила цена билета-всего 150 рублей.
А вот игра актеров Театра драмы имени Федора Волкова в г.Ярославле на спектакле по пьесам А.П.Чехова восторга не вызвала. Очень наигранно и натянуто. Да и билет часового представления стоил 350 руб.
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Ksushka62
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 23:23

Re: Театр

Сообщение Ksushka62 » 08 май 2012, 15:25

А мне из последних рязанских спектаклей очень понравился "Диоген" в кукольном. я сначала как-то разочаровалась, что кукол там нет, все же артисты кукольного театра - не драматические актеры. Я ожидала что-то маловнятное и слабое. А оказалось, и актеры вполне себе драматические, и без привычных кукол играют замечательно =)
"Иногда очень выгодно выглядеть дурочкой" (с) "Завтрак у Тиффани"
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olyalya
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:21

Re: Театр

Сообщение olyalya » 16 июн 2015, 15:24

Мы с мужем часто ездим в Москву на спектакли, которые проходят в Театре Сатиры. Цены там недорогие, поэтому можно себе позволить весело провести выходные + прогуляться по москве))) Были в диком восторге от спектакля
Кошмар на улице Лурсин. Отличный взрослый юмор, не тнтшный, если понимаете о чем я ;-) Кому интересно, вот.
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SvetlankaD
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 13:40

Re: Театр

Сообщение SvetlankaD » 13 окт 2015, 14:07

Очень давно не была в театре. Нужно сходить.
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Театр

Сообщение xoxol77 » 14 окт 2015, 11:07

а посоветуйте театр.
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Театр

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 18:40

давно не был в театре, подскажите в какую театр сходить?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11296
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Театр

Сообщение UNCLE1911 » 19 дек 2015, 00:18

В Балшой
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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nastya1690
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 15:55

Re: Театр

Сообщение nastya1690 » 22 ноя 2016, 19:40

И яяя хочу в театр! А то смотрю одни фильмы, на спектакль бы сходить, надо с мужем поделиться мыслью) кстати, фильм недавно интересный посмотрела, советую, называется Механик 2 Воскрешение http://kinovmeste.cc/821-mehanik-voskreshenie.html чуть похуже первой части, но фильм все равно хороший, посмотреть на один раз самое то, если еще в хорошей компании, с любимым например ммм красота))) легкий сюжет, отличный актерский состав, очень талантливые актеры в главных ролях, смотреть на них прям одно удовольствие) приятного просмотра, вы не пожалеете)
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Театр

Сообщение Anatup » Сегодня, 06:13

SvetlankaD писал(а):Очень давно не была в театре. Нужно сходить.


Я вообще недавно впервые в театре побывала. Впечатлений масса. Удалось посетить моноспектакль "Мой Гоголь" с Дмитрием Родоновым http://rodonov.ru/. Он оказался просто мастером перевоплощения. Сразу несколько персонажей за спектакль сыграл. Ощущение у меня теперь, будто целый том Гоголя прочла.))
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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