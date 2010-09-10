Сообщение бабайка » 21 апр 2012, 20:59

Мы были на премьере нового спектакля в театре на Соборной. О предпремьерном его показе уже писали в новостях.

"Денис Давыдов". Очень понравилось. Были сомнения, что после исполнения роли Дениса Давыдова Ростоцким, впечатление может быть "не очень". На удивление, очень впечатлило. Я все ладони себе отбила. Рекомендую.

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)