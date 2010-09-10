Отзывы о школах.
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Отзывы о школах.
Еще ЧиП - человек и природа.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39
Re: Отзывы о школах.
очень хорошая 16-я школа. там учится моя племенница. хорошие учителя, много кружков.
Re: Отзывы о школах.
Расскажите про 13 школу, очень интересно.
Re: Отзывы о школах.
Добрый день!
Кто закончил 3-й класс в 16 школе, посоветуйте учителя?
Интересуют так же общие отзывы о 16 школе на данный момент...
Кто закончил 3-й класс в 16 школе, посоветуйте учителя?
Интересуют так же общие отзывы о 16 школе на данный момент...
Re: Отзывы о школах.
и мне про 13 школу расскажите
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