Отзывы о школах.
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Отзывы о школах.
Еще ЧиП - человек и природа.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39
Re: Отзывы о школах.
очень хорошая 16-я школа. там учится моя племенница. хорошие учителя, много кружков.
Re: Отзывы о школах.
Расскажите про 13 школу, очень интересно.
Re: Отзывы о школах.
Добрый день!
Кто закончил 3-й класс в 16 школе, посоветуйте учителя?
Интересуют так же общие отзывы о 16 школе на данный момент...
Кто закончил 3-й класс в 16 школе, посоветуйте учителя?
Интересуют так же общие отзывы о 16 школе на данный момент...
- Irishkus
- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 07 окт 2009, 15:27
- Откуда: Рязань
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Re: Отзывы о школах.
Добрый день! Интересует 28 школа. Как там учиться? Как директор? Вопрос поборов очень интересует.
Re: Отзывы о школах.
Добрый день! Кто учится в 25 школе? Как там деткам?
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