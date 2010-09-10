Отзывы о школах.

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Отзывы о школах.

Сообщение Fafhrd » 12 фев 2014, 12:43

Еще ЧиП - человек и природа.
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BorisovaElena
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39

Re: Отзывы о школах.

Сообщение BorisovaElena » 05 июн 2014, 18:41

очень хорошая 16-я школа. там учится моя племенница. хорошие учителя, много кружков.
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Warger
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 26 авг 2011, 16:38

Re: Отзывы о школах.

Сообщение Warger » 21 янв 2015, 01:59

Расскажите про 13 школу, очень интересно.
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Tanny
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 15:23

Re: Отзывы о школах.

Сообщение Tanny » 25 май 2016, 12:01

Добрый день!
Кто закончил 3-й класс в 16 школе, посоветуйте учителя?
Интересуют так же общие отзывы о 16 школе на данный момент...
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Irishkus
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 07 окт 2009, 15:27
Откуда: Рязань
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Re: Отзывы о школах.

Сообщение Irishkus » 18 апр 2017, 16:29

Добрый день! Интересует 28 школа. Как там учиться? Как директор? Вопрос поборов очень интересует.
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Земфира
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 май 2012, 20:39

Re: Отзывы о школах.

Сообщение Земфира » 04 янв 2018, 17:23

Добрый день! Кто учится в 25 школе? Как там деткам?
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Отзывы о школах

Сообщение Avesgamer » 41 минуту назад

Еленочка, спасибо за ответ Думаю все дни с утра до вечера об этом, даже ночью уже сны снятся о школах. Надо определяться уже и записываться на подгот. занятия-это всё понятно Но куда...
А из учителей начальной школы кто-нибудь кого-нибудь посоветует?


п.с. в другой теме справшивали про ремонт промавтоматики, вот ссылка - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
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