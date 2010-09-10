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Avesgamer Гость RZN.info Сообщения: 89 Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17 Откуда: Russia Отзывы о школах Цитата Сообщение Avesgamer » 41 минуту назад

А из учителей начальной школы кто-нибудь кого-нибудь посоветует?





п.с. в другой теме справшивали про ремонт промавтоматики, вот ссылка - Еленочка, спасибо за ответ Думаю все дни с утра до вечера об этом, даже ночью уже сны снятся о школах. Надо определяться уже и записываться на подгот. занятия-это всё понятно Но куда...А из учителей начальной школы кто-нибудь кого-нибудь посоветует?п.с. в другой теме справшивали про ремонт промавтоматики, вот ссылка - https://prom-electric.ru/ (не реклама) Вернуться к началу

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