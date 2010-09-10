Сообщение Археолог » 09 май 2012, 04:53

Поздравляю наших ветеранов- Победителей нацизма с Днем Победы! Поздравляю с Днем Победы всех жителей России!



Памяти павших



Заметает пурга, заметает

Шинели на белом снегу.

Заметает пурга, заметает;

Пропавший без вести солдат

Будет снегом укрыт навсегда.

Сколько Вас неизвестных солдат

На полях сражений погибло

В той страшной, тяжелой войне.

Постепенно медальоны, останки

Рассыпаются в прах,

С каждым годом всё тяжелей Вас искать.

Вы в снегах Заполярья, и на южных морях,

Под Вязьмой и Ржевом в котлах полегли.

Блокадный Ленинград, Сталинград неприступный-

И Вашей заслугой остались в живых;

Брест, превратившийся в ад для врагов.

Заметает пурга, заметает

Шинели на белом снегу.