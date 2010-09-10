С Днем Победы!

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Археолог
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 11:51

С Днем Победы!

Сообщение Археолог » 09 май 2012, 04:53

Поздравляю наших ветеранов- Победителей нацизма с Днем Победы! Поздравляю с Днем Победы всех жителей России!

Памяти павших

Заметает пурга, заметает
Шинели на белом снегу.
Заметает пурга, заметает;
Пропавший без вести солдат
Будет снегом укрыт навсегда.
Сколько Вас неизвестных солдат
На полях сражений погибло
В той страшной, тяжелой войне.
Постепенно медальоны, останки
Рассыпаются в прах,
С каждым годом всё тяжелей Вас искать.
Вы в снегах Заполярья, и на южных морях,
Под Вязьмой и Ржевом в котлах полегли.
Блокадный Ленинград, Сталинград неприступный-
И Вашей заслугой остались в живых;
Брест, превратившийся в ад для врагов.
Заметает пурга, заметает
Шинели на белом снегу.
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game1xp1
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:06
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Re: С Днем Победы!

Сообщение game1xp1 » 22 мар 2017, 23:02

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День Победы – великий, всенародный праздник, который принято называть праздником со слезами на глазах. С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные годы не сотрется никогда! Давайте же будем оберегать наше мирное небо, окружать заботой и вниманием славных ветеранов! Пусть салют Великой Победы наполнит сердца радостью и гордостью за героев войны, что защитили родную землю!

День Победы был достигнут в результате нечеловеческой стойкости, старания и усилий миллионов людей. Сегодня, девятого мая, мы снова вспоминаем об этом великом подвиге, о силе духа и о патриотизме... Пусть война больше не касается будущих поколений, а жизнь наполняется обычными радостями: искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной любовью!

Сегодня день великий – День Победы!
И в славный день хочу я пожелать
Счастливой, мирной, долгой жизни,
И войн жестоких никогда не знать!

Пусть на планете воцарится счастье,
А горе стороной всех обойдет.
Лишь ласковое солнце всем нам светит
И мирный майский дождь пройдет!

9 мая принесло нашей стране долгожданную победу, и по сей день, этот праздник встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами. Слезами неподдельного счастья и огромной благодарности, адресованной тем, кто участвовал в серьезных боях и рисковал жизнью. Воины-ветераны, ваши заслуги неоценимы, и мы всей душой желаем вам понимания, здоровья и мирных рассветов!

День 9 мая таит в себе не только радостные слезы гордости за нашу славную доблестную армию и крепкий тыл, но также и горечь за многомиллионные жизни солдат и мирных, простых граждан, положенные на сей алтарь. Пусть празднование Дня Победы станет залогом, что подобное не случится уже никогда! Желаем мирного неба! Пусть бытие будет счастливым, а здоровье - крепким!
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Ledi MacBeth
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вчера, 15:33

Re: С Днем Победы!

Сообщение Ledi MacBeth » 3 минуты назад

Помним!
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