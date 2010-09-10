С Днем Победы!
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С Днем Победы!
Поздравляю наших ветеранов- Победителей нацизма с Днем Победы! Поздравляю с Днем Победы всех жителей России!
Памяти павших
Заметает пурга, заметает
Шинели на белом снегу.
Заметает пурга, заметает;
Пропавший без вести солдат
Будет снегом укрыт навсегда.
Сколько Вас неизвестных солдат
На полях сражений погибло
В той страшной, тяжелой войне.
Постепенно медальоны, останки
Рассыпаются в прах,
С каждым годом всё тяжелей Вас искать.
Вы в снегах Заполярья, и на южных морях,
Под Вязьмой и Ржевом в котлах полегли.
Блокадный Ленинград, Сталинград неприступный-
И Вашей заслугой остались в живых;
Брест, превратившийся в ад для врагов.
Заметает пурга, заметает
Шинели на белом снегу.
Памяти павших
Заметает пурга, заметает
Шинели на белом снегу.
Заметает пурга, заметает;
Пропавший без вести солдат
Будет снегом укрыт навсегда.
Сколько Вас неизвестных солдат
На полях сражений погибло
В той страшной, тяжелой войне.
Постепенно медальоны, останки
Рассыпаются в прах,
С каждым годом всё тяжелей Вас искать.
Вы в снегах Заполярья, и на южных морях,
Под Вязьмой и Ржевом в котлах полегли.
Блокадный Ленинград, Сталинград неприступный-
И Вашей заслугой остались в живых;
Брест, превратившийся в ад для врагов.
Заметает пурга, заметает
Шинели на белом снегу.
Re: С Днем Победы!
День Победы – великий, всенародный праздник, который принято называть праздником со слезами на глазах. С каждым годом все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, но память об их подвигах в те грозные и страшные годы не сотрется никогда! Давайте же будем оберегать наше мирное небо, окружать заботой и вниманием славных ветеранов! Пусть салют Великой Победы наполнит сердца радостью и гордостью за героев войны, что защитили родную землю!
День Победы был достигнут в результате нечеловеческой стойкости, старания и усилий миллионов людей. Сегодня, девятого мая, мы снова вспоминаем об этом великом подвиге, о силе духа и о патриотизме... Пусть война больше не касается будущих поколений, а жизнь наполняется обычными радостями: искренностью близких людей, верной дружбой и неподкупной любовью!
Сегодня день великий – День Победы!
И в славный день хочу я пожелать
Счастливой, мирной, долгой жизни,
И войн жестоких никогда не знать!
Пусть на планете воцарится счастье,
А горе стороной всех обойдет.
Лишь ласковое солнце всем нам светит
И мирный майский дождь пройдет!
9 мая принесло нашей стране долгожданную победу, и по сей день, этот праздник встречают не только с радостными улыбками, но и со слезами. Слезами неподдельного счастья и огромной благодарности, адресованной тем, кто участвовал в серьезных боях и рисковал жизнью. Воины-ветераны, ваши заслуги неоценимы, и мы всей душой желаем вам понимания, здоровья и мирных рассветов!
День 9 мая таит в себе не только радостные слезы гордости за нашу славную доблестную армию и крепкий тыл, но также и горечь за многомиллионные жизни солдат и мирных, простых граждан, положенные на сей алтарь. Пусть празднование Дня Победы станет залогом, что подобное не случится уже никогда! Желаем мирного неба! Пусть бытие будет счастливым, а здоровье - крепким!
- Ledi MacBeth
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Вчера, 15:33
Re: С Днем Победы!
Помним!
3 сообщения • Страница 1 из 1
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