Сообщение Rex2011 » 19 май 2012, 20:53

Недавно в одной известной книге о сексе прочитал о жаргоне гомосексуалистов и проституток и весьма позабавился.

Думаю и вам будет интересно,МОЖЕТ САМИ ЧЕГО ДОБАВИТЕ...

"... У проституток есть свой собственный язык. Он дает им чувство сплоченности и помогает им держать клиентов в потемках (или - даже еще в больших потемках, чем они уже находятся). Некоторые профессиональные словечки - свои собственные, которые заимствованы от устроителей карнавалов, уголовников и наркоманов. Поскольку многие проститутки подсобничают во всех этих областях, они естественно перенимают слэнг.Форма выражения эта подвижна и постоянно изменчива. Так что эти образцы можно рассматривать только как типичные примеры:"Трюк" - клиент-мужчина; "джон" - то же, что и трюк; "джейн" - клиент-лесбиянка; "гёрл" - проститутка, иногда в частности " колл-гёрл" ("девочка-на-звонке"); "шлюха" - уничижительный термин, употребляемый проститутками, означает "проститутка низкого пошиба"; "провернуть трюк" - иметь акт с джоном; "прокатить шар" - то же самое, что провернуть трюк; "скоренький два-ноль" - быстрый трюк безо всяких дополнений, оплачиваемый по номиналу - 20 доларов; "трам-бам-сенкью-мадам" - быстрый два-ноль, обычно по просьбе клиента; "погореть"- иметь акт и не получить денег, проститутки ненавидят такое;"кей-ю" (первые буквы фразы "забеременеть",амер. сленг) - забеременеть от клиента, проститутки ненавидят такое даже еще сильней; "чудак"- клиент с причудливыми вкусами (проститутки опасаются таких джонов и небеспочвенно: многие из них садисты, а синяки - скверная штука в этом бизнесе); "получить переворот" - быть избитой чудаком - это одна из многих статей профессионального риска проститутки; "кругосветка" - исполнить феллацио, анилингус и обычный акт с дополнительным облизыванием тела клиента от головы до кончика пальца на ноге; "полукругосветка" - феллацио, анилингус, совокупление,но без облизывания; "трехдорожечная девочка" - проститутка, которая одинаково удобно себя чувствует при вагинальном и анальном совокуплении, гонорары ее высоки, но на социальной лестнице она стоит низко; "дайк" (dike) - проститутка-лесбиянка с мужскими чертами; "фемме" - проститутка-лесбиянка женственная; "лезз" - любая проститутка-лесбиянка или клиентка ( в России гетеросексуальные проститутки называют проституток лесбиянок ещё "хрюшками",прим.-ред.); "спускаться" - исполнить энергичное феллацио................................................. У гомо-стов имеется свой язык ?Не то, чтобы язык в точном значении этого слова, но жаргон, обладающий своим циничным юмором. Любопытный факт, большинство выражений имеют отношение к пище. Список читается,как меню. Вот несколько примеров:"рыба"- женщина (презрительно),"рыбный магазин"- действительная жена гомо-ста,"краб"- моряк-гомо-ст,"цыпленок"- молодой гомо-ст, "мясо"- пенис,"булочки"- ягодицы.Другие выражения гомо-стов идут непосредственно из словаря гетеросексуальных проституток, с которыми "веселые ребята" имеют много общего:"делать"- сосать пенис, "шлюха"- гомо-ст-проститутка,"беда"-"мясник", который обычно приносит неприятности;"прямой"- гетеросексуалист,"фокус"- партнер для скоротечной встречи.Существуют и чисто гомосексуальные термины:"Нелли" - женоподобный гомо-ст,"королева"- то же самое, "девочка"-еще одно обозначение того же самого, "тетушка"- стареющий гомо-ст, "старая карга"- женщина, которую влечет к гомо-стам,"н.д." - настоящая девочка (поскольку гомо-сты называют себя часто "девочками", им требуется специфическое выражение для обозначения реальной женщины),"дрэг (drag )"- женская одежда, надеваемая гомо-стами и травести,"дрэг-шоу (drag show)"- представление, даваемое мужчинами, переодетыми в женское платье,"клозетная королева"- гомо-ст, который отрицает или подавляет в себе гомосексуальные наклонности, обычно употребляется как оскорбление,"торговец"- гомо-ст, ищущий возможности "действовать","сеновал"- очевидный и отталкивающий неприятный гомо-ст,"комната морщинистых" - "веселый бар", посещаемый гомо-стами в возрасте.Это всего лишь образец - список можно продолжать и продолжать..."Д.РУБЕН."ВСЕ,ЧТО ВЫ ВСЕГДА ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О СЕКСЕ, НО БОЯЛИСЬ СПРОСИТЬ".